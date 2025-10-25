차곡차곡 쌓여가는 '국헌문란 목적'의 증거들

기자말 시민들의 노력 끝에 헌법재판소가 윤석열을 만장일치로 파면했고, 새 정부도 들어섰습니다. 한번 풀려났던 윤석열도 재구속됐습니다. 하지만 내란범들에 대한 수사는 현재 진행형이며, 1심 선고는 내년까지 넘어갈 가능성이 높습니다. 참여연대는 시민들이 내란 재판의 근황을 쉽게 따라잡을 수 있도록, 한 주간 재판 흐름의 핵심만 요약해 짚어주는 '주간 내란재판 리포트'를 연재합니다.

12.3 내란의 사실관계는 크게 세가지 큰 덩어리로 나눌 수 있습니다. ①계엄군과 경찰의 국회 침탈 및 봉쇄 ②방첩사령부와 경찰 등의 주요 정치인 체포 시도 ③계엄군의 선관위 점령

"윤석열과 내란 주동자들 재판은?" 4월 4일 내란 우두머리 윤석열이 파면된 이후, 현직 군인 피고인들을 제외하고 주요 내란범들에 대한 공판은 3개로, 모두 지귀연 판사가 재판장인 서울중앙지법 형사25부에서 진행되고 있습니다. 이 재판들을 간단히 정리하면 아래와 같습니다.



1) 윤석열 재판(2025고합129) : 설명이 필요없는 내란 우두머리 입니다. 재판에 넘겨진 12.3 내란의 세가지 큰 덩어리, ①계엄군과 경찰의 국회 침탈 및 봉쇄, ②방첩사령부와 경찰 등의 주요 정치인 체포 시도, ③계엄군의 선관위 점령 모두에 대해 최종 지시자이자 책임자입니다.

2) 조지호 전 경찰청장과 김봉식 전 서울청장 등 경찰 수뇌부에 대한 재판(2025고합51) : 내란에 관여한 경찰 수뇌부에 대한 재판입니다. 내란에서 경찰은 위 세가지 덩어리에 모두 투입되었으며, 계엄군과 보조를 맞추어 국회와 선관위 주변에 배치되고, 방첩사령부 등의 정치인 체포 시도에 협조했습니다.

3) 김용현 전 국방부장관과 노상원 전 정보사령관, 김용군 제3야전군 사령부 헌병대장에 대한 재판(2024고합1522) : 윤석열의 명령을 받아 12.3계엄을 전체적으로 기획 및 실행한 책임자들에 대한 재판입니다. 구체적인 계엄 계획을 설립하고 계엄군을 움직여 실행했으며, 특히 선관위를 점거해 직원들을 체포하고 서버 반출을 시도했습니다.

지난주 윤석열 재판에서는 김현태 707특임단장이 증인으로 출석, 국회의사당으로의 군 투입이 계엄해제를 방해하기 위한 것이었음을 뒷받침하는 진술을 했습니다. 김용현 등 재판에서는 국회에 출동했던 수방사 조성현 경비단장 산하의 부대장들이 출석했고, 특검은 이들이 서로 통화한 녹음파일의 증거능력을 확인했습니다. 재판이 막바지로 들어서면서 특검은 일부 증인을 철회하고 증인신문도 축소해 진행하는 등 진행 속도를 끌어올리려 하고 있습니다. 10월 넷째주에는 윤석열, 조지호 · 김봉식, 김용현 등의 공판이 진행되었는데요, 간단하게 돌아봅니다.이번 주에는 내란 우두머리 윤석열의 공판이 20일(월)과 24일(금) 두번 열렸습니다. 물론 윤석열은 계속 무단 불출석했습니다. 20일 증인으로는 지난주에 나왔던 김현태 707 특임단장이 반대신문을 받기 위해 다시 출석했습니다.지난주 김현태 단장은 부대를 이끌고 국회의사당을 진입하면서 '(본회의장 안에 국회의원이)는 증언을 했는데요. 변호인단은 당연히 이를 흔들기 위해, 김현태의 기억이 오염됐을 가능성이 있지 않냐고 물었습니다. 그러나 김현태는했으며, 사령관(곽종근) 진술을 확인해보면 될거라고 답했습니다. 이에 지귀연 재판부도 증인신문 종료 후 기일을 추가해 곽종근 증인신문을 해보자고 제안했습니다.24일 공판에서는 박성하 국군 방첩사령부 기획관리실장(대령), 김웅희 중사 등이 증인으로 출석했습니다. 이중 박성하 대령은 방첩사 간부 단체대화방을 통해 계엄 해제 요구 결의안 가결 이후 결심지원실에서 윤석열이 무슨 말과 행동을 했는지를 전해들은 인물로, 이미 김용현 재판과 윤석열 재판에서 한번씩 증언한 바 있습니다. 그에 의하면했습니다. 이 같은 상황은 방첩사 소속으로 당시 합참에 파견중이며 결심지원실에 들어갔던 김명수 중령이 대화방에 공유해주었습니다.입니다.그런 만큼 변호인 측은 반대신문에서 박성하 대령을 압박하며, 단체 대화방에서 '국회의원'이란 단어를 본 게 맞느냐, '대통령'이라고 쓰여있던것 맞느냐고 반복해 물었습니다. 심지어는 최근 조성현 대령이 훈장을 받은 것을 언급하면서, 훈장 받으려고 그런 주장하는것 아니냐는 모욕적 질문까지 했습니다. 그러나 박성하 대령은 흔들리지 않고 발언자가 대통령이라고 인식하면서 읽었으며, 잡아들이라는 대상도 국회의원으로 이해했다고 답했습니다. 일관되게 증언을 유지한 것입니다.윤석열의 다음 공판기일은 10월 30일로 예정되었으며, 약 10회 정도가 남아있습니다. 계엄군 투입이 표결 방해와 선관위 장악, 즉 '국헌문란의 목적'이라는 증거는 이미 차고 넘치는 상황입니다. 향후 곽종근 등 내란에 중요하게 참여한 사령관급의 증인들이 나오면, 내란범들 내에서 책임 경중을 두고 다투는 클라이막스가 펼쳐질 것으로 보입니다.수요일(22일)에 열린 조지호 경찰청장, 김봉식 서울경찰청장 등 공판에서는 계엄 선포 이후 국회로 출동했던 서울시경찰청 6기동단 소속의 이수진 61기동대장(경정)이 증인으로 출석했습니다. 이수진 경정은 당시 비상계엄 해제 결의안 표결을 위해 국회에 들어가려고 했던 이준석 개혁신당 의원이 3문을 가로막은 경찰에게 항의하자, "여기(3문)… 저희가 지금 현재로서 받을 수 있는 조치는(없다).. 이해좀 해주세요"라고 말했던 인물입니다.이수진 증인은 당시 6기동단 조한제 경비과장의 지시를 받아 자신의 부대인 61기동대보다 먼저 국회 3문쪽으로 출동했는데, 자신이 도착했을때 2기동단 산하 27기동대가 이미 차벽을 설치하고 국회 담벼락을 수비하고 있는 것을 봤다고 증언했습니다. 이후 23시 59분 경 61기동대도 도착했고, 3문 통제에 합류했습니다. 당시 상황에 대해 이수진 증인은 기동대가 국회 안쪽으로 들어가서 임무 수행하는 건 그전까지 본적 없다고 증언했습니다. 심지어 자신까지도, 처음 국회에 도착했을 때는 27기동대에 막혀 안으로 들어갈 수 없었다고 증언했습니다. 즉 당시 능동적으로 이준석 의원 일행을 막은 것은 27기동대이고, 자신은 상부의 방침에 따라 응대했을 뿐이라는 것입니다. 그러면서도 결과적으로 국회 봉쇄에 후회하냐는 질문에는 그렇다고 대답했습니다. 다만 이수진 증인은 27기동대가고 증언했습니다. 결국 경찰이 시민들과 국회의원은 막았으면서 계엄군은 들여보냈다는 것을 인정한 것입니다.그런데 이수진 경정은 계엄 포고령 발령 이후 국회 출입을 전면 통제하라는 김봉식의 육성 무전 지시를 들었냐는 질문엔 아니라고 답했습니다. 김봉식의 지시가 없었다는 뜻이 아니라, 그런 내용의 지시를 듣긴 했지만 자신이 김봉식의 목소리를 알지 못하기에 김봉식인지 모른다는 것입니다. 당연히 이것으로 김봉식이 무죄가 되는 것은 아닙니다. 이미 김봉식이 직접 무전기를 잡고 12월 3일 밤 11시 54분부터 "서울경찰청장, 서울경찰청장이 일방적으로 지시합니다."라며 국회 전면 출입 통제를 지시했던 사실은 먼저 나왔던 여러 경찰 간부들의 증언과 증거로 입증되었습니다.▲이번 주 윤석열 재판에서는 707특임단장, 방첩사령부 간부 등이 증언으로 나와, 국회에 계엄군을 투입한 목적이 국회의 계엄 해제 결의안 표결을 가로막기 위한 것이었음을 뒷받침하는 증언을 했습니다. 변호인들은 해당 증언을 흔들기 위해 증인의 기억력을 의심하거나 증언에 다른 의도가 있는것 아니냐는 질문을 했지만, 증인들은 흔들리지 않았습니다.▲조지호, 김봉식 등 경찰 간부들의 재판에서는 계엄선포 이후 국회에 출동해 울타리를 봉쇄했던 경찰 간부들이 증인으로 출석, 상부의 지시에 따라 시민들과 의원의 출입을 막고 계엄군은 들여보냈던 상황을 증언했습니다. 경고를 위해 계엄을 선포했고, 국회 시설을 지키기 위해 군을 투입했다는 윤석열의 주장이 새삘간 거짓이라는 증거는 계속해서 차곡차곡 쌓이고 있습니다.* 이 리포트는 12.3 계엄 관련 공소장과 재판 언론보도, 직접 방청 등을 참고해 작성되었습니다.* 이 글은 참여연대 홈페이지와 슬로우뉴스에 함께 발행됩니다.