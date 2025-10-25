독도의병대, '125주년 독도칙령의 날' 국회 전시회

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲‘125주년 독도칙령의 날 국회전시독도의병대 오윤길 부대장과 부인 윤미경씨. ‘125주년 독도칙령의 날을 맞아 독도자료 전시와 함께 25년간 독도 지키기 운동을 기록한 <영토의 주인> 출판으로 전세계 국민들이 자국의 영토를 소중히 여기고 지켜내는 일에 함께 하기를 간절히 바랬다. ⓒ 임효준 관련사진보기

"36년 간 일본인들에게 고통 받았던 한민족이 끈질긴 독립 운동으로 1945년 광복을 맞이하고 기뻐했지만 일본은 또다시 독도를 일본 땅이라고 주장하며 독도 침략을 시작했습니다. 6.25 전쟁으로 정부의 힘이 미처 독도에 미치지 못했을 때 울릉도 지역 청년들이 자발적으로 독도의용 수비대를 조직해 독도를 지켜냈고 독도를 독도 경비대에 인계 했죠."

큰사진보기 ▲윤미경‘125주년 독도칙령의 날'을 맞아 독도의병대 윤미경씨가 25년간 활동을 정리한 <영토의 주인> 책을 출판하고 독도관련 전시행사를 24일 국회에서 개최했다. ⓒ 임효준 관련사진보기

"1999년 1월 22일, 독도를 일본과 중간 관리 수역에 넣은 신한일어업협정이 체결되자 생업을 잃게 된 어민들도 전국적으로 항의 데모를 일으켰는데 그 당시 독도 지키기 100만인 서명 운동을 시작했던 서울 청년 2명이 4천 명의 서명을 받고 의문의 교통사고로 죽자 서명 운동이 중단됐어요. 이것을 안타깝게 생각한 남편이 '우리가 달성 하자'고 제안해 가족 모두가 함께하게 된 것입니다."

큰사진보기 ▲‘125주년 독도칙령의 날 국회전시전시회 모습 ⓒ 임효준 관련사진보기

"100만인 서명 운동은 4개월 만에 132만 명을 넘어섰고 이종학 초대 독도박물관장님이 이 서명지를 독도박물관에 기증하면 좋겠다고 하셔서 2002년 8월 15일, 광복절 기념 행사에서 국회독도사랑모임 의원님들과 같이 독도에 갈 때 서명지를 독도박물관에 기증했습니다."

"헬기에 누워 푸른 동해를 내려다보며 울면서 기도했습니다. 남편을 만나지 않았다면 교사로서, 한 가정의 아내와 어머니로서 평범한 인생을 살았을 덴데 가치 있는 일에 최선을 다하는 귀한 남편 덕분에 독도를 위해 노력하다 이 무대에서 퇴장하게 된 것을, 부족한 저에게 독도를 위해 일할 기회를 주셔서 감사의 눈물을 흘렸죠."

큰사진보기 ▲영토의 주인윤미경씨가 ‘125주년 독도칙령의 날'을 기념해 출판한 25년간의 독도지킴이 활동이 담긴 책. ⓒ 윤미경 관련사진보기

"노인이 되면 내 것을 내놓기가 더 힘이 든다고 합니다. 시어머니, 친정아버지, 친정어머니께서는 일본의 식민지 치하에서 나라 잃은 민족의 어려움을 직접 경험하셨기 때문에 자녀의 독도 지키기 운동을 허락하셨고 소천하시는 마지막 순간까지 가진 것을 모두 내놓고 진심으로 함께 해주셨습니다."

큰사진보기 ▲‘125주년 독도칙령의 날 국회전시독도의병대 오윤길 부대장과 부인 윤미경씨가 찾아온 손님과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 임효준 관련사진보기

"부모를 도와 불평 한번 하지 않고 아르바이트와 공부를 병행하며 독도 지키기 운동을 도운 다솜이와 찬미에게 감사하며 한민족 모두가 자신의 위치에서 독도의 주인이 되어 독도를 지키면 기필코 지켜낼 수 있으리라 확신합니다. 사망의 음침한 골짜기에서 회복시켜 주신 하나님 아버지의 크신 은혜로 나온 이 책이 전 세계 각국의 독자들이 자국의 영토를 소중히 여기고 자켜 내는 일에 조금 이나마 이바지 할 수 있기를 간절히 바랍니다."

큰사진보기 ▲‘125주년 독도칙령의 날 국회전시전시된 모습 ⓒ 임효준 관련사진보기

1897년 10월 13일, 고종은 국호를 조선에서 대한제국으로 바꾸었고, 1904년 1월 21일 중립도 선언했다. 1904년 2월 8일 러일전쟁을 일으킨 일본은 인천, 부산 등 주요 도시에 군대를 상륙시킨 후 서울을 점령하여 힌일의정서를 강제로 체결했다. 1910년 8월 29일 '한일병합조약'을 체결하고 대한제국 황실을 이씨 왕가라는 이름으로 일본 귀족에 편입시켰다. 대한제국은 공식적으로는 멸망하여 일본의 식민지가 된 것이다. 하지만 한민족의 생명을 아끼지 않는 줄기찬 독립운동으로 1945년 8월 15일 광복을 맞이함으로써 대한민국은 오늘의 발전을 이룩할 수 있었다.



<영토의 주인> 지구상의 모든 민족에게는 그들에게 부여된 영토와 주권이 있다 –머리말 중에서

큰사진보기 ▲‘125주년 독도칙령의 날 국회전시국회 모습 2025년 10월 24일 ⓒ 임효준 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘125주년 독도칙령의 날 국회전시함께 전시되는 '독도를 한국 영토로 그린 일본 지도 특별전' 전시 풍경 ⓒ 임효준 관련사진보기

우리 국민에게 독도는 보통 섬이 아닌 애국심의 표상이다. 독도 영토 주권의 법적 선포였던 1900년 10월 25일, 125년 전 대한제국 칙령 41호를 기념한 국회 전시회가 24일부터 25일까지 양일간, 국회의원회관 2층 로비에서 열렸다.전시회를 기획하고 25년 독도 지키기 운동을 기록해 <영토의 주인>을 출판한 독도의병대의 윤미경씨를 24일 만났다.윤 씨는 독도의병대 오윤길 부대장의 부인으로 총무을 담당해왔고 아들과 딸 등 온 가족이 함께 독도 지키기 100만인 서명운동, 전국 독도사랑작품공모대회, 대한민국독도학당, 한민족독도사랑발표회 등 독도지키기 운동을 해오고 있다.독도의병대는 전 세계 대사관, 영사관과 전국의 시·도·군·읍·면까지 공문을 띄우고 2차에 걸쳐 5만여 곳의 기관, 단체, 기업에 공문을 보냈다. 직접 전국을 6회 순회하며 서명 운동을 독려했다.윤 씨는 2016년 5월 14일부터 실시한 4차 독도 경비대 위문 행사에서 갑자기 오른손과 발을 쓰지 못하고 말도 못 한 채 쓰려져 응급 헬리콥터를 타고 경북대 중환자실로 호송되는 일을 겪게 된다.그는 그동안 써 왔던 독도 관련 글을 마무리 지어 책으로 출판할 수 있도록 하나님께서 다시 한번 더 건강을 허락해 달라고 간절히 기도했다. 이후 이해가 안 될 정도로 빠르게 건강이 회복되면서 이날 125주년 칙령의 날을 맞아 <영토의 주인>이라는 이름으로 책이 나온 것이었다.진정성은 모든 것을 통째로 깔아 넣어야 통한다고 했던가. 진정성 너머 의로움이 희망이다.6.25참전용사 독도의병대원, 형제, 자매, 친적들, 이름 없이 독도를 사랑하는 마음으로 함께했던 국민들 모두가 독도를 지켜낸 의병이며 주인인 셈이다.책과 함께 125주년 독도칙령의 날을 음미해보면 지구상의 모든 민족(국민)에게는 그들에게 부여된 영토와 주권이 있다.'칙령'이란 황제나 천자가 직접 내리는 명령을 뜻한다. 1900년 10월 25일, 대한제국이 칙령 제41호를 반포하는 데 핵심 내용은 제2조 "군청 위치는 태하동으로 정하고 구역은 울릉전도와 죽도, 석도(石島)를 관할 할 일"로 명시했다. 석도가 지금의 독도를 말하는 것으로 이는 독도가 한국영토임을 법적으로 확증한 국가적 선언이기에 독도지키기 운동의 핵심이며 뿌리가 되고 있는 것이다.