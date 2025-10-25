논산 강경젓갈축제, 지역이 함께 빚은 '논산의 맛'

큰사진보기 ▲강경젓갈판매장에서 관광객과 상인이 새우젓을 사이에 두고 웃음꽃을 피우고 있다. 알콩달콩한 대화 속에 짠맛보다 더 진한 정이 오간다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲강경젓갈축제의 ‘어리굴젓 담아가기’ 체험 현장. 저렴한 가격에 맛까지 좋아 인기가 높다. 넉넉한 덤과 함께 진지함과 웃음꽃이 오가는 정겨운 풍경이 펼쳐졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲강경젓갈축제장에서 강경전통맛깔젓협동조합과 손잡은 논산시 학부모 건강먹거리 지킴이단 회원들이 어린이들에게 인기 높은 젓갈 퓨전요리 체험을 도와주고 있다. 회원들은 밝은 미소로 자원봉사에 참여하며 축제의 따뜻한 풍경을 더하고 있다. ⓒ 백명화 관련사진보기

큰사진보기 ▲24일 강경젓갈축제 마지막 프로그램이 진행되는 가운데 백성현 논산시장이 프레스센터를 찾아 현장 상황을 살피며 관계자들과 이야기를 나누고 있다. 좌측부터 백성현 시장, 장진호 시의원, 최웅 JBS기자, 박상구 논산문화관광재단 사무국장, 이민구 홍보협력실장. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲강경젓갈축제장의 저녁노을이 금강 위로 물들며 하루를 포근히 감싼다. 젓갈의 맛에 노을의 멋이 더해지니, 가을 강경의 정취가 마음 깊이 스며든다. ⓒ 한광석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

가을볕이 부드럽게 내리쬔 24일 오전, 충남 논산시 강경읍 금강 둔치에는 사람들의 웃음소리와 고소한 젓갈 향이 뒤섞였다.'강경젓갈과 상월고구마, 어우렁더우렁'이라는 주제로 열린 제29회 강경젓갈축제 2일차 현장은, 향토 먹거리 축제를 넘어 '지역이 함께 만든 변화의 무대'로 자리매김했다.축제의 중심에는 지역 상인과 농가의 손끝이 있었다. 젓갈 김치 담그기 체험, 상월고구마 부스, 전통 젓갈 판매전 등은 모두 논산에서 직접 생산하고 가공하는 이들이 주도했다.강경읍의 한 상인은 "단순히 젓갈을 파는 자리가 아니라, 우리 지역의 맛을 직접 설명하고 나누는 현장이 됐다"며 "관광객들이 맛있게 먹고 가는 모습을 볼 때마다 힘이 난다"고 말했다.관광객들도 만족감을 드러냈다. 가족 단위로 방문한 한 시민은 "젓갈 향이 강할 줄 알았는데 은근히 깊은 맛이 있다"며 "고구마와 함께 먹으니 이색적이고 재미있다"고 웃었다.올해 강경젓갈축제는 시민 참여도가 눈에 띄게 높았다. 지역 자원봉사자들은 부스 운영과 질서 유지, 환경 정화 활동을 맡으며 보이지 않는 곳에서 축제를 떠받쳤다.논산시 자원봉사센터 관계자는 "행사 전부터 시민들이 자발적으로 참여해 주었다"며 "젓갈축제가 단순한 '시 축제'가 아니라 '우리 축제'로 자리 잡고 있다는 것을 느낀다"고 전했다.논산문화관광재단은 축제 기획 단계에서부터 상인·농가·주민들과 협력해 '현장형 상생 모델'을 도입했다. 지진호 재단 대표는 "지역 경제가 살아야 축제가 지속된다"며 "논산형 상생 축제를 만들기 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.행정은 보이지 않는 곳에서 축제를 뒷받침했다. 백성현 논산시장은 개막 전부터 관계 부서와 함께 안전 점검, 추진위 간담회, 체험 프로그램 검토 등 준비 과정 전반을 챙겼다.시 관계자는 "시장은 무엇보다 '현장감 있는 축제'를 강조했다"며 "행정이 주도하는 대신 시민·상인·농가가 중심이 되는 방식으로 추진해 달라고 주문했다"고 말했다.결과적으로, 강경젓갈축제는 행정과 시민이 함께 만든 '상생형 모델'로 진화했다. 관광형 축제를 넘어 지역 정체성과 경제를 함께 살리는 논산형 브랜드화의 시도가 결실을 맺고 있다.논산시는 이번 축제를 계기로 강경젓갈을 중심으로 한 '논산 미식 관광 브랜드' 육성에 나선다. 지역 농산물과 연계한 체류형 프로그램, 농가 체험, 특산품 온라인 유통망 확대 등을 통해 지속 가능한 지역경제 모델을 구축한다는 계획이다.축제장을 찾은 한 관광객은 "젓갈의 짠맛, 고구마의 단맛, 그리고 사람들의 따뜻함이 어우러진 축제였다"고 말했다.그 말처럼, 논산의 가을은 지금 '함께' 익어가고 있다.