시험에 붙어야 한다, 오죽 절박했으면

시험이 보름 앞으로 다가왔다. 두 번째 시험 준비모임이 열렸다. 이번 시험에 응시한 세 사람을 합격시키키 위한 선배들 배려다. 고가 선생이 모의 시험문제를 만들어왔다. "여러분은 시간과 돈을 들여 열심히 시험을 준비하고 있으니 우리가 돕는 거다. 한 사람이라도 떨어지면 절대 안된다." 이국 땅에서 접하는 따뜻한 마음이 고마웠다. 반드시 합격해야 한다. 가슴이 뜨거워졌다.커트라인이 70점이라 했다. 한 시간에 75문제를 풀어야 한단다. 오엑스 50문제에 선다형 25문제다. 내가 시험을 많이 봐서 아는데 국내 자격시험은 보통 1문제 1분 준다. 한 시간에 75문제라면 만만하게 봐서는 안 되는 시험이라는 얘기다. 필기와 실기 각각 개별합격을 인정한다지만 내년까지 시험을 머릿속에 끌고 다닐 수는 없다. 반드시 올해 끝내야 한다. 목표를 세우니 마음이 급해졌다. 시간이 많지 않았다.문제를 풀어 봤다. 정확하게 모르면 오엑스로 떨어지지 않는 애매한 문제들이 눈에 띈다. 공부를 더 해야겠다고 생각했다. 다른 사람들도 어려워 하는 것 같았다. 문제풀이 체크가 시작됐다. 이곳은 공부 방식이 달랐다. 그냥 문제만 쓱 풀고 지나가는 게 아니었다. 시험대비 공부가 아니라 이건 무슨 행잉바스켓 연구 모임 같았다. 깊이 있는 공부였다. 문제와 관련된 항목들을 교과서에서 하나하나 찾아내게 하고, 손가락으로 짚어가며 함께 소리내어 읽히기까지 했다. 철저하게 가르쳤다. 나는 점점 필기시험이 생각보다 만만치 않음을 감지하기 시작했다.더구나 절망스러운 것은 시험 문제를 읽는 중 꽃이름에서 번번히 막힌다는 거였다. 이유는 두 가지였다. 일본어 꽃 이름도 생소한데다가 그게 가타카나로 돼 있어서다. 아시다시피 일본어 발음을 표기하는 글자는 두 종류다. 히라가나와 가타카나. 두 가지는 생긴 모양이 다르고 문장 안에서 쓰임새도 다르다. 식물이름은 가타카나로 쓰도록 규정돼 있으니 꽃이름은 가타카나다. 히라가나는 문장에서 늘상 보는 문자지만 가타카나는 흔하게 등장하는 문자가 아니다. 등장빈도가 다르니 잘 적응이 잘 안 되는 건 당연한 이치다.가타카나가 생소한 것은 본국인도 마찬가지인 것 같았다. 어느 유튜브 채널에선가 진행자가 꽃이름을 읽으며 더듬거리는 걸 보고 슬쩍 안심했던 적이 있다. 당신들도 그렇구나... 시험 문제를 읽으면서 꽃이름이 한눈에 들어오지 않는다. 퍼즐 맞추듯 더듬거리다 보면 마음이 급해서 짜증이 났다. 한국의 꽃 이름도 제대로 모르는 사람이 하물며 가타카나로 된 일본 꽃이름이랴. 한숨이 나왔다.행잉바스켓 마스터가 꽃 이름에서 막힌다는 건 기본 중의 기본이 안 돼 있다는 거다. 심각한 결격사유다. 한국의 조경사 시험 생각이 났다. 실제로 나무사진 20장을 화면에 차례로 띄우고 그 이름을 시험지에 적어내는 과정이 있었다. 일본 협회에서도 조만간 나같은 불량한 수험생을 골라내기 위해, 꽃사진을 띄우고 이름을 써내는 시험 과정을 도입할지 모른다는 생각이 들었다.문제는 꽃이름 몇 개 외운다고 끝날 상황이 아니라는 거다. 교과서에 나오는 꽃만 261개나 된다. 어떤 꽃이 시험에 나올지 알 수 없다. 막막해졌다. 덜컥 시험에 응시해놓고 이역만리 타국에 와서 터지는 문제들을 어쩌자는 건가. 화살은 이미 떠났고 시험을 앞둔 나는 아무튼 계속하지 않으면 안 되는 상황에 처해있다. 내가 할 수 없는 건 어쩔 수 없지 않은가. 할 수 있는 데까지만 하자.고민 끝에 현실과 타협했다. 어떻게 생긴 꽃인지는 일단 몰라도 된다. 시험을 위해 단어만이라도 기억하자. 예를 들면 ペンタス(펜타스)=여름꽃 이런 식이다. 행잉바스켓은 계절별로 심어서 즐기는 식재 장르라서 어느 계절에 함께 심을 수 있는 꽃인가가 중요하다. 그래서 생각해 낸 궁여지책이다. 얼마 남지 않는 시간을 효율적으로 활용할 수 있는 잔머리였다. 시험본부에서 알면 순 엉터리라고 할지 모르지만 발등에 불이 떨어진 나로서는 어쩔 수 없는 선택이었다.그동안 할배를 도와 정원일을 나가면서 틈틈이 공부했지만 이제는 상황이 달라졌다. 할배에게 선언했다. 내일부터 시험 끝날 때까지 일 안 나가겠다. 공부에 집중 안 하면 시험 떨어진다. 내가 떨어지면 할배가 책임질 거냐. 반 협박이 먹혀들었다. 할배는 모든 작업 일정을 시험 뒤로 미뤄줬다. 이제 온전히 시험에 집중할 수 있게 됐다.매일 도서관에 출근했다. 자전거로 10분 거리에 있는 미노 시민센터 도서관이다. 시설이 잘 돼 있으며 살고 있는 주민은 누구든 자유롭게 이용이 가능하다. 도서관 안에는 나이든 사람들만 두어명 신문을 뒤적이고 있을 뿐 한산했다. 비어있는 칸막이 개인책상에 가방을 내려놨다. 창밖으로 황금들녘이 보이는 최적의 장소였다.무대가 갖춰지니 오랫동안 잊고 지냈던 승부욕이 솟아 올랐다. 얼마 남지않은 기간 동안 미련없이 불태워 보자. 시험 끝난 후 후회해봐야 아무 소용없다. 지금 이순간에 젖먹던 힘까지 끌어내야 한다. 옆에서 헌신적으로 도와주는 선배들을 실망시키지 않기 위해서라도 최선을 다하자. 스스로를 다독였다.필기는 5과목이었다. 화분용토와 식물기초 과목은 내용도 유익하고 작업에 꼭 필요한 기본지식이어서 정성들여 공부했다. 디자인과 컬러 배색은 정원 디자인 공부할 때 읽어둔 책들이 도움됐다. 디자인이나 배색은 장르 불문 통용되는 분야다. 정원이나 행잉화분이나 규모의 차이가 있을 뿐 디자인 원칙은 크게 다르지 않다.문제는 261개 꽃이름과 특성을 알아야 하는 행잉바스켓 개론이었다. 기억하기도 힘든 퍼즐같은 꽃이름이 꼬리에 꼬리를 물고 등장했다. 발음도 어려운 꽃이름은 왜 이렇게 긴 것인지. 시험을 위해서 반드시 넘어야 할 산이었다. 나는 이해가 좀 빠른 대신 외우는 쪽은 젬병이다. 꽃이름은 이해가 필요없고 전부 외워야 했다. 휘발성 메모리와 줄다리기가 시작됐다. 전쟁이었다.공부란건 먼저 확실히 이해하고 이해했으면 그걸 반복해서 내 것으로 만드는 작업이다. 학습효과는 반복이 최선이다. 나는 주로 협회에서 학습자료로 인터넷에 올려놓은 동영상을 이용했다. 그걸 녹음해서 MP3 파일을 만들어 자주 들었다.아침 산책을 할 때도, 자전거로 이동할 때도 이어폰을 끼고 수없이 반복했다. 특히 잠 안 올 때는 침대에 누워 수면제를 대신했다. 남자나이 60이 넘으면 혼자서 쉽게 잠들지 못하는 날들이 많아진다. 홀로 잠 안 오는 밤에 안성맞춤 처방이었다.교과서가 일본어라서 아무래도 반복속도가 더뎠다. 한 번이라도 더 보고 가야 하는데... 결단을 내렸다. 문구코너에서 아이들 스케치북 1권을 구입했다. 200페이지 교과서를 통째로 한국어로 요약 정리하는 작업에 돌입했다. 꼬박 사흘 걸려 5과목 16장 요약 자료가 완성됐다.외국인이라는 핸디캡을 내 나름대로 극복한 꿀팁이었다. A3 넓은 면에 빽빽하게 적어놓은 자료를 보니 어떤 시험이라도 합격할 듯 뿌듯해졌다. 정리하면서 한번 더 이해하고 또한 반복에도 속도가 붙으니 일석이조였다. 요약자료를 보면 전체 교과서를 한눈에 파악할 수 있다는 학습 이점도 있었다.토요일이면 으레 할배가 밥 먹으러 가자고 아래층에서 나를 찾는다. 나를 데리고 맛집을 순례하는게 그의 즐거움이다. 시내에 나가는 동안 차 안에서 이야기를 나눈다. 그는 혼자 지내느라 가슴 속에 쌓인 말들이 넘친다. 나는 주로 그걸 들어주는 편이다. 함께 밥도 먹고 마트에 들러 장보기도 하면서 둘이 돌아다니는 걸 그는 좋아한다. 자전거가 유일한 교통수단인 나도 필요한 나들이다.인간관계를 드라이하게 압축해보면 결국 이해관계가 뼈대다. 이해관계가 서로 잘 맞아 떨어져야 주고 받으며 지속가능한 관계가 될 수 있는 거다. 할배와 나는 그게 잘 맞는 관계인지도 모른다. 오늘은 도서관에 가야하니 안 된다고 거절했다. 도서관 쉬는 월요일날 먹으러 가자고 미뤘다. 3년 넘게 함께 한 생활속에서 내가 할배의 청을 거절한 것은 그때가 처음이었다. 그만큼 나는 절박했다.