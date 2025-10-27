공원 벤치에 잠깐 앉았다고 눈총... '노란 조끼' 어르신들의 수모

큰사진보기 ▲아파트 분리수거를 하고 있는 어르신노인일자리 사업을 참여하고 있는 어르신들이 아파트 분리수거를 하고 있다. ⓒ 대한노인회 제천시지회 취업지원센터 관련사진보기

비수도권 지역의 한 대한노인회 취업지원센터에서 일을 하고 있는 노인일자리 담당자입니다. 제가 이곳에서 일을 한 지 어느덧 8개월이란 시간이 지났습니다. 비록 경력도 길지 않고 다른 지역의 노인일자리를 직접 경험해보지는 못했지만, 노인일자리 담당자로서 겪은 경험을 바탕으로 제 생각을 이야기해보려 합니다.저는 지역의 아파트·시설 등에서 분리수거를 하거나 쓰레기를 줍는 일에 어르신들을 파견하는 일을 하고 있습니다. 다른 사업과는 달리 어르신들이 야외에서 일을 하기 때문에, 자주 출장을 가 어르신들의 업무를 확인하고 있습니다.상대적으로 가장 연로하신 분들이 많으며, 대체로 노동 강도가 높지 않습니다. 하지만 파견을 가는 곳은 대부분 쉬는 공간이 별도로 마련돼 있지 않아 여름이나 겨울엔 힘들 수밖에 없습니다.무엇보다 가장 큰 문제는 따로 있습니다. 노란 조끼를 입으며 야외에서 활동하는데, 일반 시민들의 눈에 띄어 간혹 눈총을 받기도 한다는 것입니다. 가끔은 공원 벤치 같은 곳에 쉬는 것을 못마땅하게 여기는 아파트 입주민이나 시민들이 불만을 표한다는 이야기를 현장의 담당자에게 듣곤 합니다.많은 정치인들은 '이제 공익형이 아니라 시장형 사업을 확대해야 한다'고 주장합니다. 하지만 현실적인 상황으로 볼 땐 이는 무척이나 어려운 일입니다. 일자리의 현실과 사회의 인식으로 보자면, 공익형을 오히려 확대해야 한다고 생각합니다.제가 사는 지역만 해도 고령화율은 갈수록 늘고 있습니다. 2017년 15%의 고령화율을 넘어, 2024년 25.9%까지 급격하게 늘고 있죠. 게다가 앞으로는 초고령의 인구도 급격히 증가하게 될 것입니다. 현실적으로 이분들을 '이윤을 추구하는' 시장형 사업이나 '역량'을 요구하는 일자리에 투입하는 것은 불가능에 가깝습니다. 제 경험으로만 보아도 70대가 넘는 어르신들의 경우 공익형을 제외한 일자리에서 기피되곤 합니다.언론 보도에 따르면, 예산이 200억 원 정도 들어가는 '노인 아이돌보미 사업'이 올해 시작됐습니다. 그런데 어르신들을 대상으로 아이돌보미 사업을 하기 위해 두 달동안 교육을 했는데, 지난 8월까지 교육을 받은 2040명 중 아이돌보미로 일하는 사람은 252명에 불과하다고 합니다. 이들에 대한 수요가 없어 실질적으로 취직한 인원이 겨우 10%를 넘긴 것입니다. 아이돌보미 사업 관계자는 "나이 드신 노인을 선호하지 않기 때문에 어르신들을 배정하기 어렵다"고 했습니다.저의 경험상으로도 소위 말해 '수요처'는 구하기 매우 힘이 들었습니다. 제가 맡은 사업에서 어르신들은 아파트나 지역의 시설에 파견을 나가곤 합니다. 그런데 아파트 단지의 경우엔 이미 대부분 사설업체에 환경 업무 등을 맡기고 있습니다. '연로하신 어르신들의 활동이 실질적으로 도움이 되는지' 묻는 수요처도 있었습니다.또한 어르신들의 노동보다 자신들이 신경 써야 하는 관리 비용(연로한 어르신들이 다치지 않도록 쏟아야 하는 정신적, 물질적 비용)을 더 높게 생각하는 경우도 있습니다.그렇다면 우리는 어떤 방향으로 가야 할까요? 저는 이 해답을 다른 곳이 아닌, '문재인노믹스'라는 정책 철학과 이미 초고령사회를 겪은 일본의 '실버인재센터' 사례에서 찾아야 한다고 생각합니다.책 <문재인노믹스>에서 말하는 핵심 철학 중 하나는 바로 사회 안전망 확충입니다. 지금의 '공익형 일자리'야말로 이 철학을 가장 잘 구현하고 있는, 현실적이고 중요한 정책이라고 봅니다.이러한 접근은 일본의 '실버인재센터' 모델과도 정확히 맞닿아 있습니다. 일본의 실버인재센터는 어르신들을 '고용'하는 개념이 아닙니다. 회원제로 운영하며 지역 사회에 필요한 '일'을 배분하죠. 핵심은 어르신들이 받는 것이 임금이 아니라 '배분금(配分金)'이라는 점입니다. 액수는 최저임금보다 낮을 수도 있습니다.그들이 추구하는 첫 번째 목표는 당장의 '수익'이 아니라 삶의 보람과 사회 공헌이기 때문입니다. 이는 제가 현장에서 느끼는 바와 비슷합니다. 어르신들에게 필요한 것이 당장의 큰돈이 아니라, 아침에 나와서 사람들과 어울리고 '나도 아직 쓸모 있다'고 느끼는 소속감입니다.'공익형 일자리=세금 낭비'라는 비판이 거센 것을 압니다. 하지만 이는 '지출'의 관점에서만 본 것입니다. 저는 이것을 '사회 안전망'이라는 투자의 관점에서 봐야 한다고 강력히 주장합니다. 당장 어르신에게 지급되는 월 30만 원 남짓의 '활동비'는 단순한 현금 지원이 아닙니다. 이 '투자'를 통해 우리 사회는 장기적으로 훨씬 더 큰 비용을 절감할 수 있습니다.첫째, 규칙적인 야외 활동은 어르신들의 육체적 건강을 증진시켜 미래에 지출될 막대한 '의료비'를 막습니다. 돌아가신 저의 할머니는 시골에 사셨는데, 연로하신 와중에도 마지막까지 일을 하고 싶어 하셨습니다. 그러나 시골에는 고된 농사일 말고는 어르신이 보탤 수 있는 일이 없었고, 큰아버님은 건강을 염려해 그 일조차 만류하셨습니다.일할 기회를 잃어버린 할머니는 결국 집에만 지내시게 됐고, 그 후로 급격히 몸이 노쇠해지셨습니다. 돌아가신 지 1년 반이 지난 지금도 저는 할머니께 동네를 어슬렁거리며 쓰레기라도 줍는 가벼운 '공익형 일'이라도 연결해 드리지 못한 게 깊이 후회됩니다.둘째, '나도 사회의 일원'이라는 소속감과 효능감은 우울증이나 고독사를 예방해 정신적·사회적 '돌봄 비용'을 획기적으로 줄여줍니다.이제 노인일자리를 바라보는 우리의 시각도 달라져야 합니다. 초고령 어르신들까지 '시장'으로 밀어 넣어 효율성을 따지는 것이 아니라, 이분들의 성실성과 열정을 '공동체' 안에서 어떻게 발휘될 수 있을지 고민해야 합니다.갑작스럽지만 저와 함께 일하는 어르신들의 자랑을 해보겠습니다. 우리 어르신이 가장 잘 하는 것은 누군가와의 약속을 지키는 것과, 그 자리에 언제나 있는 것입니다. 비가 오거나 눈이 오거나, 몸이 아프셔도 항상 자리를 지키시며 일에 최선을 다합니다.저는 노인일자리의 방향이 시장형이 아닌 공익형 중심으로 재편돼야 한다고 확신합니다. 그리고 그 공익형의 성격은 '노동'이나 '임금'의 개념이 아닌, 사회 참여와 건강증진 등 그에 걸맞은 활동의 개념으로 인식돼야 합니다.그것이야말로 더 많은 어르신이 적은 예산으로도 사회와 연결고리를 잃지 않고, '짐짝'이 아닌 '사회의 한 사람'으로 당당히 설 수 있게 하는, 가장 현실적이고 바람직한 길일 것입니다.