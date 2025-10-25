"나쁜 딜보다 노딜이 낫다" 대미투자 전면 재검토 요구하는 시민들

큰사진보기 ▲NO트럼프 토론회24일(금) 오전 10시, 국회도서관 소강당에서 '트럼프의 통상압력과 광장 시민의 목소리' 토론회가 개최되었다. 사진은 토론회 참가자들이 기념사진을 촬영하는 모습이다. ⓒ 전국시국회의 관련사진보기

큰사진보기 ▲NO트럼프전국시국회의는 토론회와 함께 "대미투자 전면 재검토! NO 트럼프 100시간 범국민 비상시국농성"을 진행하고 있다. 지난 21일부터 각계가 릴레이로 이어오고 있는 이 농성은 광화문 이순신 동상 앞에서 민주노총, 농민단체, 시민사회 등 각계가 함께 24시간 릴레이로 진행 중이며, 25일까지 이어질 예정이다. 사진은 24일 전국시국회의가 광화문에서 농성을 이어가는 모습이다. ⓒ 전국시국회의 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어피아에도 실립니다.

최근 한미 간 통상 협상 문제와 관련한 시민사회의 목소리를 모으는 자리가 마련됐다.전국시국회의와 광장이후포럼(준)은 지난 24일 오전 10시, 국회도서관 소강당에서 '트럼프의 통상압력과 광장 시민의 목소리' 토론회를 개최했다.이용길 전국시국회의 상임대표는 주최측 인사말에서 "안으로는 극우 세력들과 싸워야 하고, 밖으로는 외침과 싸워야 하는 내우외환 상태"라고 현 상황을 진단하며 "광장의 목소리를 모아내는 이 토론회가 이재명 정부와 트럼프에게 메시지를 줄 수 있기를 기대한다"고 말했다.김태일 광장이후포럼(준) 대표는 "권력은 바뀌었지만 왜 내 삶의 변화는 일어나지 않았는가라는 질문이 기본적인 문제의식"이라고 밝혔다. 그는 "광장의 불이 꺼진 이후 일상으로 돌아간 시민들이 상당히 당황해하고 답답해하고 있다"며 "여성들은 여전히 성폭력의 위협에 놓여 있고, 젊은이들은 알바 자리를 찾아 전전긍긍하고 있다"고 현실을 지적했다.토론회는 이일영 한신대학교 대학원장이 좌장을, 김양희 대구대학교 경제금융통상학과 교수가 기조발제를 맡았다. 패널로는 노주희 민변 국제통상위원회 부위원장, 구갑우 북한대학원대학교 교수, 오의석 공적인사적모임 대표(불평등을 넘어가는 법정넘행동 운영위원), 이연희 평화주권행동 평화너머 공동대표, 김성혁 민주노총 정책연구원 원장이 참여했다.기조발제를 맡은 김양희 대구대학교 경제금융통상학과 교수는 "나쁜 딜보다는 노딜이 낫다. 서두르지 말고 에이펙을 무시하라"고 강조했다. 김 교수는 현재 미국의 통상 압력을 단순한 관세 전쟁이 아닌 '경제 안보 전쟁'으로 규정하며, 트럼프 행정부의 관세 조치가 지닌 다양한 문제점을 지적했다.특히 그는 "미국이 요구하는 투자 조건을 분석해보면 비용 대비 편익이 매우 낮다"며 "기업 몇 개 살리겠다고 나라 전체를 말아먹을 수는 없다"고 주장했다. 또한 "관세 유지도 하나의 선택지로 상정하는 배수진을 쳐야 한다"며 시간에 쫓기지 말 것을 당부했다.김 교수는 "한국이 그렇게 약한 나라가 아니다"라며 "지구상에서 미국이 필요로 하는 원전, 조선, 반도체를 다 같이 해줄 수 있는 유일한 나라가 한국"이라고 강조했다. 그는 일본, EU 등 다른 국가들과 함께 공동 대응하는 방향을 모색해야 한다고 제안했다.토론자로 나선 노주희 민변 국제통상위원회 부위원장은 한미FTA의 현 상황에 대해 설명했다. 그는 "한미FTA가 폐기됐다는 이야기가 나오고 있으나, 그렇지 않다"며 "트럼프 관세가 적용되는 상품 분야에 한해 한미FTA보다 우선 적용될 뿐"이라고 설명했다. 노 변호사는 "한미FTA 위반이라는 것은 누구나 알지만, 현실적으로 이를 주장하기 어렵기 때문에 정부가 협상을 진행하는 것"이라고 분석했다.또한 국회 통상대책 특별위원회 구성의 필요성을 강조하며, 정부가 내부적인 통상 관련 법적 절차는 형식적으로라도 모두 밟아가고 있다고 전했다.구갑우 북한대학원대학교 교수는 새로운 제국주의의 등장과 관련해 "파퓰리즘이 갖는 두 가지 특징으로 반엘리트주의와 반글로벌주의가 있다"고 분석했다. 또한 "우리가 한미 협상에서 마주하는 핵심 문제는 힘의 불균형"이라며 "한미 군사동맹을 어떻게 할 것인가에 대한 시민의 합의가 필요하다"고 제안했다.이연희 평화주권행동 평화너머 공동대표는 "한국의 처지와 상황 자체가 경제 때문에 안보를 양보하고 안보 때문에 경제를 양보하는 수렁에 빠질 수 있는 구조"라고 지적했다. 그는 "한미일 군사동맹화는 명백하게 한미 상호방위조약 위반"이라며 안보 문제에 대한 보다 근본적인 논의가 필요하다고 강조했다.오의석 공적인사적모임 대표이자 불평등을 넘어가는 법정넘행동 운영위원은 "트럼프의 통상 압력은 다자주의의 해체를 보여주는 현상"이라고 진단하며, ODA(공적개발원조)가 글로벌 공공재로서 역할을 다해야 한다고 주장했다. 그는 "단순히 기업 진출을 위해 ODA를 활용하는 것이 아니라, 글로벌 사우스의 기후 보존력 향상과 디지털 생태계 개선 등을 목표로 해야 한다"고 제안했다.김성혁 민주노총 정책연구원 원장은 "자동차와 철강에 대한 관세 부과로 대미 수출이 크게 줄었다"며 "미국 투자가 진행되면 국내 투자가 줄어들고 생산이 감소해 고용 문제가 발생할 것"이라고 우려했다. 그는 "미국 의존도를 줄이고 수출 다변화로 나가야 하며, 내수 중심 성장으로 병행해 나가야 할 필요가 있다"고 강조했다.전국시국회의는 토론회와 함께 "대미투자 전면 재검토! NO 트럼프 100시간 범국민 비상시국농성"을 진행하고 있다. 지난 21일부터 각계가 릴레이로 이어오고 있는 이 농성은 광화문 이순신 동상 앞에서 민주노총, 농민단체, 시민사회 등 각계가 함께 24시간 릴레이로 진행 중이며, 25일까지 이어질 예정이다.전국시국회의는 "동맹의 이름으로 강요되는 미국의 경제 수탈과 주권 침해 행위를 단호히 거부한다"며 각계 원로·종교계·학계·문화예술계·언론계 등과 함께 대국민 서명운동 및 점심 시간 집중 홍보 캠페인, 저녁 촛불집회 등 비상시국 농성을 이어갈 예정이라고 밝혔다.