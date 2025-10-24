큰사진보기 ▲조선희 사진작가는 10월 30일부터 2026년 1월 25일까지 서울 종로 뮤지엄한미 삼청별관에서 기획전을 연다. ⓒ 조선희 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선희 사진작가. ⓒ 조선희 관련사진보기

창원 주남저수지를 비롯해 곳곳에서 동물찻길사고(로드킬), 유리창충돌, 독극물로 죽은 새의 사체를 카메라에 담은 사진전이 열린다. 사진들은 죽은 새를 매개로 한 인간 감정의 초상이자, 생명과 환경의 경계에서 들려오는 새들의 마지막 노래인 셈이다.'사진을 찍는 사람이 아니라 그리는 사람'이라는 평을 듣는 조선희 사진작가가 오는 30일부터 2026년 1월 25일까지 서울 종로 뮤지엄한미 삼청별관에서 갖는 기획전(FROZEN GAZE)이 그것이다."죽은 새를 얼려, 얼어붙은 감정을 응시하다"라는 제목이 붙은 이번 사진전에 대해, 전시관 측은 "조선희의 렌즈는 차가운 얼음 속에서도 여전히 살아 있는 자연의 목소리, 그리고 그것을 외면한 인간 사회를 향한 시적 경고를 담고 있다"라고 소개했다.이번 전시에는 2018년부터 이어온 연작(ROZEN GAZE)이 공개된다. 죽은 새를 얼음으로 얼려 촬영하는 이 작업은 작가가 어느 날 작업실 앞에서 마주친 죽은 참새로부터 시작되었고, 그 장면에서 돌아가신 아버지를 떠올린 작가는 '얼림'이라는 행위를 통해 사라짐을 붙잡고자 했다.전시관은 "연작 '얼어붙은 응시'는 순환하지 못하고 멈춘 감정을 끝까지 바라보는 시선을 의미한다"라며 "조선희는 언어로 설명할 수 없고 이미지로도 완벽히 포착되지 않는 '감정의 잔여물'을, 냉동과 해동의 반복 속에서 피어난 미묘한 빛과 균열로 표현한다"라고 설명했다.작가는 철새도래지 주남저수지에서 로드킬, 유리창 충돌, 그리고 질병으로 죽은 새들을 카메라에 담으며 새들이 점점 살아가기 어려워지는 현실을 마주 하기도 했다.그는 "새들을 냉동과 해동의 반복 속에 '얼어붙은 응시'로 남김으로써 인간의 개발과 무관심이 불러온 생태적 위기와 새들의 침묵한 경고를 대변 하고 싶었다"라며 "얼음 속에서 멈춘 새의 형상은 단지 죽음을 상징하지 않고, 그것은 인간이 만든 세상의 냉혹함과, 그 안에서도 여전히 생명으로 존재하려는 자연의 저항을 함께 품고 있다"라고 설명했다.전시관은 "관람자는 작품을 통해 작가의 개인적 기억을 바라보는 동시에, 자신의 상실과 슬픔, 그리고 자연 속에서 되살아나는 생명의 흔적을 겹쳐보게 된다"라고 안내했다.전시 개막과 함께 발간되는 전시 연계 도록에는 작가노트, 김선영 학예연구관의 기획노트, 이필 홍익대 교수의 비평문이 수록되어 있다. 또 전시 기간 중에는 작가와 만남 행사도 열린다.조선희 작가는 조아조아 스튜디오를 운영하며 경일대학교 조교수(사진영상학)로 있다.