"신문 배포금지, 몰랐다"는 교장...당시 청구서를 공개합니다

큰사진보기 ▲<토끼풀>이 지난 9월 1일 신도중에 보낸 정보공개 청구서. ⓒ 토끼풀 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 신도중 교장이 지난 9월 12일자로 답변한 '신도중 신문 압수 관련 정보공개' 답변서. ⓒ 제보자 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일 오후 3시 30분, 23개 청소년인권단체들은 서울시교육청 앞에서 공동 기자회견을 열고 “S중은 즉각 <토끼풀> 신문 배포 금지를 철회하고, 불법 압수한 모든 신문을 원상 반환하라”라고 요구했다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

중학생 신문 <토끼풀>을 지난 8월 29일 배포 금지해 '언론 탄압' 논란을 빚은 서울 신도중이 "교장과 교감은 10월 15일 (청소년단체의) 성명서 발표를 듣고 교실 내 신문 배포와 수거를 (뒤늦게) 인지했다"라는 내용의 사안 보고서를 24일 국회에 보낸 것으로 확인됐다. 하지만, 이 학교 교장은 이미 한 달 전쯤, '학생 자치신문의 교내 배포를 금지한 행위는 문제 아니냐'는 내용의 정보공개 청구서를 두 차례에 걸쳐 받은 뒤 본인이 사인한 답변서까지 작성했던 것으로 확인됐다.24일, <오마이뉴스>는 서울 신도중이 국회 교육위 강경숙 조국혁신당 의원에게 보낸 '학생신문 <토끼풀> 관련 사안 보고서'를 살펴봤다.이 문서에서 신도중은 "학교장과 교감은 신문 교내 배포와 수거에 대한 사항을 인지하지 못했다"라면서 "2025년 10월 15일 (청소년단체의) 성명서 발표를 듣고 해당 내용을 확인했다"라고 밝혔다.이 학교가 신문 배포를 허가했다가 하루 만에 금지, 압수 조치를 한 때는 지난 8월 29일이었다. 이날 오전 9시 이 학교 교장과 교감, 행정실장, 부장들이 참석한 부장회의를 거친 뒤 벌어진 일이다. 신도중은 이날 회의에서 "<토끼풀> 신문을 배포 금지한 것이 아니라 토끼풀 기자 모집 공고문 게시와 배포에 관한 내용으로 인식하고 '게시물 부착 안내사항'을 수립한 것"이라고 설명했다.이에 따라 이 학교 교장 등은 신문 배포 금지 뒤 47일이 지난 다음에서야 '신문 압수' 사실을 알았다고 주장한 것이다.하지만 <오마이뉴스>가 확인해 보니, 신문 배포 금지 뒤 3일 만인 지난 9월 1일, 1교시 시작 직전 신도중 학생인 <토끼풀> 기자는 교무실 앞 복도에서 교장을 직접 만나 '토끼풀의 배포 금지가 처분된 이유가 무엇인가'라는 질문을 한 뒤 답변까지 받았다고 한다.<오마이뉴스>는 <토끼풀>이 신도중에 지난 9월 1일에 보낸 정보공개 청구서를 입수해 살펴봤다. <토끼풀>은 이 청구서에서 '신도중 학생이 만드는 자치 신문의 교내 배표를 금지한 행위는 헌법과 학생인권조례에 어긋나는 것 아니냐'라고 물었다. 이 청구서는 신도중에 9월 2일에 도착했다.이 청구서를 받은 이 학교 교장은 지난 9월 12일 답변서에서 "교내에서의 게시물 부착과 신문 배포는 학부모 민원 발생 소지 등을 고려해 정식 결재를 받아야 한다"라고 답변했다. 이 문서엔 본인이 자필 사인까지 했다.<토끼풀>은 지난 9월 13일에 다시 보낸 정보공개 청구서에서도 "신도중이 본 청구인이 발행하는 신문의 배포를 금지한 것 자체가 위헌·위법적인 조치"라고 강조했다. 이에 대해서도 이 학교 교장은 1차 답변과 비슷한 내용의 답변서를 작성했다.<토끼풀> 관계자(중학생)는 <오마이뉴스>에 "교장과 교감이 <토끼풀> 배포 금지 사실을 최근에서야 알았다는 주장을 담은 문서를 국회에 보낸 사실을 듣고 믿기지 않았다"라면서 "정보공개 청구서에도 나와 있는 '신문 배포 금지'란 글귀를 왜 안 봤다고 하는지, 왜 몰랐다고 하는 지 모르겠다. 정말 실망스럽다"라고 말했다.강경숙 의원은 <오마이뉴스>에 "언론출판의 자유는 헌법에 보장된 권리"라면서 "학내 교칙을 근거로 학생자치 언론 활동을 막는 것은 터무니없는 일이다. 오히려 교장과 교감이 이를 독려하고 리터러시 교육을 통해 학생들 스스로가 판단할 수 있도록 해야 한다"라고 제안했다.이에 대해 신도중 교감과 해당 교육지원청 관계자는 <오마이뉴스>에 "신도중 교장은 신문 배포 금지 직전에 열린 부장회의에 참석했지만 <토끼풀> 게시물에 대해 얘기를 나눴을 뿐 신문이 배포된 사실 자체를 몰랐다고 한다"라면서 "정보공개 청구서에 대해서도 일반 배포 규정과 원칙에 대해 답변한 것일 뿐이어서 정보공개 청구서에 적힌 질문 내용을 자세히 살펴보지는 못한 것 같다"라고 밝혔다.<오마이뉴스>는 신도중 교장의 설명을 직접 듣기 위해 10월 16일 이후 10여 차례에 걸쳐 전화 통화를 시도하고, 이 학교 직원을 통해 메시지도 남겼지만, 답변을 들을 수 없었다.