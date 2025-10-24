여주시, 코리아 그랜드 페스티벌 참여 '여주사랑카드 최대 15% 할인

큰사진보기 ▲경기 여주시는 ‘2025 코리아 그랜드 페스티벌’ 기간인 오는 29일부터 11월 9일까지 ‘여주사랑카드 최대 15% 할인’ 행사를 한다고 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

경기 여주시는 '2025 코리아 그랜드 페스티벌' 기간인 오는 29일부터 11월 9일까지 '여주사랑카드 최대 15% 할인' 행사를 한다고 밝혔다.여주사랑카드 사용자는 충전 시 10% 선할인(인센티브 충전)을 받을 수 있으며, 행사기간 내 결제 시 추가로 5% 후캐시백 지원을 받을 수 있다.5% 캐시백 행사는 예산 소진시까지 1인 최대15,000원까지 혜택을 받을 수 있도록 지원하며, 지원 내역은 모바일 경기지역화폐 앱에서 실시간으로 확인할 수 있다고 안내했다.5% 캐시백 행사에 민생회복 소비쿠폰, 농어민기회소득 등 정책수당은 결제 금액에 포함되지 않는다.코리아 그랜드 페스티벌은 내수 활성화를 위해 중소벤처기업부, 산업통상자원부 등 정부가 주관하는 소비 축제로 10개 부처와 3만개 유통사가 참여하며, 지역사랑상품권과 디지털온누리상품권 추가 할인, 상생소비복권, 카드사 캐시백 이벤트 등을 진행한다.여주시 일자리경제과 관계자는 "이번 행사를 통해 지역 내 소비 진작, 지역 소상공인들의 매출 증대에 도움이 되기를 바란다"라며, "시민분들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.