꼬마향고래 부검 결과 '소화기 부전 쇼크'사 추정

19일 충남 서천군 비인면 다사리 해변에서 사체로 발견된 꼬마향고래 어미. 국립해양생물자원관은 정확한 사망원인을 규명하기 위해 국립수산과학원 고래연구소에 사체 부검을 의뢰했다.

19일 충남 서천군 비인면 다사리 해변에서 사체로 발견된 꼬마향고래 부검 결과 '소화기 부전에 따른 순환기성 쇼크'사로 추정된다.'소화기 부전'이란 소화 시스템인 위장관과 간, 췌장 등이 정상적으로 기능하지 않거나 제대로 작동하지 않아 몸에 필요한 영양소 흡수 및 배설을 제대로 처리하지 못한 상태로, 영양 불균형, 체내 독소 축적, 소회기 출혈 등의 다양한 합병증을 초래한다.국립해양생물자원관의 부검 의뢰를 받아 20일부터 이틀 동안 부검을 진행한 국립수산과학원 고래연구소 이경희 연구원은 <뉴스서천>과 한 통화에서 "직접적인 사망 원인을 단정하기는 어렵지만, 육상 좌초 경함과 좋지 못한 영양 상태가 복합적으로 작용 폐사에 이른 것으로 추정된다"라고 밝혔다.이경희 연구사는 "이틀 동안 10명의 부검팀이 14시간 가량 부검을 진행한 것은 꼬마향고래가 워낙 특이한 개체로, 전 세계적으로도 부검 사례나 해부학적 특징에 대한 보고가 많지 않아 면밀하게 진행하게 됐다"라고 밝혔다.이어 이경희 연구사는 "죽은 어미 꼬마향고래는 길이 3.05미터, 무게 250킬로그램의 성숙한 개체임이 난소 상태를 통해 확인됐다"라면서 " 그동안 국내 해안에서 꼬마향고래가 목격된 사례는 있었지만, 생물학적 시료를 확보한 것은 이번이 처음이라 학술적으로 매우 큰 의미가 있다"라고 밝혔다.특히 이번 부검을 통해 꼬마향고래가 위협 상황 시 장 끝부분에서 오징어 먹물과 같은 분비물을 뿜어 적의 시야를 가리고 도망가는 '방어 기제'를 가지고 있다는 사실이 국내에서 처음으로 확인됐다. 고래연구소이경희 연구사는 "항문 앞에 발달한 큰 분비샘이 이를 가능하게 한다"라고 밝혔다.고래연구소는 이번 부검 결과를 바탕으로 해부학적 및 유전학적 특징에 대한 추가 연구를 진행하고, 내년 국제포경위원회(IWC)에 관련 내용을 보고할 계획이다. 또한, 머리 부분은 CT 촬영을 통해 3D 형태로 구현해 돌고래류의 '멜론'과 같은 형태적 특징을 심층적으로 연구한다는 계획이다.