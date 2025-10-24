창원 상남분수광장 벤치는 왜 절반이 사라졌나

큰사진보기 ▲최근 정비작업을 마친 창원 상남분수광장 의자. ⓒ 윤성효 관련사진보기

최근 경남 창원 도심에 있는 상남분수광장의 일부 의자(벤치)가 '반달' 모형으로 바뀌었다.느티나무 둘레 전체의 원형이 아니라 절반만 설치된 의자가 들어섰고, 이렇게 된 사유를 알아보니 '예산 부족'도 한 몫해 '의아스럽다'는 반응이다.창원시 성산구 상남동에 있는 상남분수광장은 지나가는 시민이나 배달노동자들이 의자에 앉아 쉬는 곳이다. 문화공연을 비롯해 행사도 자주 열린다.최근 창원시는 예산 2000여 만 원을 들여 의자 12개를 정비했다. 그런데 4개는 원형이고 나머지 8개는 절반만 의자를 설치해 '반달' 모형이다.24일 오후 광장에서 만난 한 배달노동자는 "최근에 벤치 정비공사를 하더라. 그런데 완료한 뒤에 보니까 원형 전체가 아니라 절반만 의자를 설치한 게 많다"라며 "나무를 보호하기 위한 의도는 아닌 것 같고, 시민들이 쉴 수 있는 자리가 줄어든 느낌이다"라고 말했다.광장 정비사업을 진행했던 창원시 성산구청 공원녹지팀에 문의했더니 예상하지 않았던 대답을 들을 수 있었다.담당자는 "느티나무 둘레에 의자를 설치하려고 하니 양쪽 경사가 맞지 않기도 했고, 전체 다 설치하려면 예산을 추가로 받아야 한다"라며 "결국 예산 부족으로 일부 의자를 절반만 설치했다"라고 설명했다.느티나무 전체 둘레에 의자를 다 설치하면 1개당 들어가는 예산은 480만 원 정도다.담당자는 "이번 정비사업은 원래 계획했던 예산이 아니었고 추가 예산에서 배정을 받았던 것"이라며 "향후 예산을 추가 확보해서 하는 방안을 검토하고 있다"라고 밝혔다.한은정 창원시의원은 "상남분수광장 벤치가 반달 모양으로 이상해서 알아봤다. 담당자한테 들었던 대답은 '예산 부족' 때문이라고 했다"라며 "창원시의 한 해 전체 예산이 4조 원이 넘고, 인구 100만 명이 넘는 특례시다. 그런데 의자를 절반만 설치해야 될 정도로 예산이 부족했다는 게 이해가 되지 않는다"라고 지적했다.한 의원은 "원래 계획된 예산이든 추가 예산이든 간에 시민들이 이해할 수 있는 행정이 되어야 한다. 나무 보호라든지 미관상 설계에 따른 게 아니라 부족한 예산 때문이라고 하니 쉽게 납득이 되지 않는다"라며 "벤치를 제대로 놓을 수 없을 정도로 창원시 재정이 어렵단 말이냐"라고 말했다.또 그는 "한 느티나무에는 둘레에 있던 벤치를 다 드러낸 채 있다. 그런데 바닥을 보니 말끔하지가 않다. 시민들이 자주 이용하는 공간인데 눈살을 찌푸리지 않도록 해야 할 것"이라고 강조했다.