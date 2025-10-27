동네 보건지소에서 얻은 허리 건강 운동법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲송태현 건강운동관리사가 의자에서 하는 허리강화운동 시범을 보이고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲동네 보건소에서 실시한 허리건강 운동법 프로그램 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲며칠 전 꾸부정한 허리로 힘겹게 걷는 노인의 고통과 불편이 안타깝다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲코어근육의 마사지할 부분이다. 양쪽을 하면 디스크를 강화하고 고관절은 풀어주는 효과를 기대할 수 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲마사지 운동을 돕는 야구공 크기의 공, 딱딱하지 않고 약간 탄력있는 공이 마사지 효과가 크다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲70~80대 허리건강 운동법 수강생들이 벽에 기대어 마사지운동을 하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

일 년에 적어도 두세 번 허리 통증 때문에 한의원 신세를 지고 있다. 세수를 하다가, 가벼운 물건을 집다가 허리가 갑자기 삐끗한다. 양말을 신는데 허리가 저릴 때도 있다. 아무리 조심하더라도 소용없다. 확실히 나이 들면서 허리 건강에 적신호가 온 것이다.하지만 의사가 하는 말은 언제나 비슷하다. 허리 근육이 놀라 뭉쳐 이를 풀어주어야 한다는 것이다. 그러면서 한의사는 "디스크 퇴행이 진행되고 있지만 아직은 심한 협착과 터지는 상황은 아니다"라고 진단하면서 허리 강화 운동을 하라고 조언한다.이제는 건강에 관한 정보를 허투루 넘기지 않는다. 허리뿐 아니라 아프고 쑤시지 않은 곳이 없기 때문이다. 몇 년 전 아내가 허리로 고생했는데 이제는 내가 허약한 허리 때문에 애를 먹고 있다.지난 23일 동네 보건지소에서 진행하는 허리건강 운동법 프로그램에 참석했다. 허리 통증에 뭐라도 도움 될까 온 사람은 나를 포함해 20여 명이 넘었다. 허리디스크로 평생 고생한다는 할머니는 하소연이라도 하고 싶어 보건소를 찾았다고 한다.허리디스크는 고령화로 척추를 지지하는 근육과 인대가 약해지면서 생기는 질환으로 허리통증은 잘못된 생활습관과 운동 부족으로 더욱 심해진다고 한다. 백세시대를 맞아 척추와 관절 통증은 이제 피할 수 없는 질병이 됐다는 것이다.허리가 무너지면 자세가 이상해지고 바깥출입이 부담스럽고 의욕과 자신감이 떨어지는 등 삶의 질도 위기를 맞는다. 며칠 전 허리를 반 이상 숙인 상태로 걸어가는 할머니를 보면서 일상의 고통과 불편이 얼마나 심할지 짐작하고도 남았다. 요새 환절기를 맞아 허리디스크는 더욱 심하다.이날 허리디스크와 척추관협착증으로 고생하는 70~80대 노인들은 젊은 강사의 설명과 실습에 온 신경을 집중했다. 송태현(32) 건강운동관리사는 '셀프체크'를 통해 참석자 대부분 허리통증과 다리 저림 등 허리 디스크로 고생하고 있다면서 복식호흡을 통한 허리건강법을 소개했다.복식호흡을 통해서 허리근육 등 '코어근육'이 강화된다니 놀랍다. 코어근육은 횡격막에서 복부에 걸친 근육을 일컫는다. 특히 복부를 압력솥에 비유해 호흡으로 압력을 가하면 복부근육이 강해진다는 원리다.강사의 설명과 시범에 따라 오랜만에 복식호흡에 열중했더니 약간의 현기증이 동반했지만 잠시 허리가 부드러워지고 통증이 완화되는 느낌이 들었다. 요령은 배에 손을 얹고 숨을 깊이 들이쉰 다음 내쉴 때 손으로 복부를 누르며 압력을 가하는 것이다.복식호흡이 코어근육을 강화시키다니 처음에는 이해하기 어려웠지만 여러 실습을 직접 해보니 근육이 이완되고 긴장이 풀어지는 효과를 체험했다.허리근육을 강화하는데 유산소 운동도 좋다고 한다. 송 관리사는 헬스장의 자전거 타기와 트레드밀을 추천했다. 트레드밀은 척추 힘을 조절하기 위해 약간의 경사를 유지해야 한다. 척추 관절액을 늘리기 위해서는 아프고 귀찮더라도 매일 해야 한다고 강조했다.이어 강사는 공을 이용해 벽에 기대 코어근육을 마사지하는 운동도 소개했다. 야구공 크기의 볼을 벽에 대고 허리와 엉덩이 주변의 뭉친 근육을 풀어주는 운동이다. 고관절 근육 마사지는 디스크를 강화하고 고관절을 부드럽게 한다는 것이다. 코어근육이 탄탄하면 허리도 자연 꼿꼿해진다고 한다.물론 평소 자세를 바로 하는 습관을 들이고 주변의 관심과 협조도 필요하다고 한다. 노인들이 낙상 등 안전사고에 빠지지 않도록 안내하고 놀라게 하거나 무거운 물건을 맡기지 않는 등 주변의 배려가 있어야 한다는 것이다.허리운동도 과유불급이다. 운동을 게을리 하지 않고 기초체력을 꾸준히 늘려야 한다. 허리건강에 도움되는 음식도 중요하다. 고령자들은 필수아미노산이 들어있는 달걀, 우유, 두부, 생선, 견과류 등 단백질을 섭취해야 한다. 전문가들은 하루 매끼 20g의 단백질 식단을 권하고 있다.무너진 허리를 세우는 것은 신체 뿐 아니라 심리적 정체성 회복에도 도움된다는 말에 깊이 공감한다. 특히 코어근육이 강하면 허리가 아파도 통증이 완화되고 요실금까지 막을 수 있다니 신기했다. 무엇보다 복식호흡이야말로 힘들이지 않으면서 가성비 좋은 허리건강법이라고 생각한다.