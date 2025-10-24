용인시, 청년 대상 '작은 콘서트'·도심 속 글램핑'개최

큰사진보기 ▲경기 용인시는 청년들의 힐링과 소통을 위해 11월 6일 오후 7시부터 기흥구 상하동 소재 ‘우리동네 청년공간’ 카페에서 ‘ 가을밤의 작은 콘서트’를, 11월 8일(토)에는 처인구 소재 글램핑장에서 ‘도심 속 글램핑’을 각각 개최한다고 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

경기 용인시는 청년들의 힐링과 소통을 위해 11월 6일 오후 7시부터 기흥구 상하동 소재 '우리동네 청년공간' 카페에서 '가을밤의 작은 콘서트'를, 11월 8일(토)에는 처인구 소재 글램핑장에서 '도심 속 글램핑'을 각각 개최한다고 밝혔다.지역 청년 40명을 대상으로 하는 '가을밤의 작은 콘서트'에선 <서툰 어른 처방전> 등 베스트셀러 작가이자 청년들의 일상과 마음 건강을 주제로 활동 중인 박대선 작가가 나와 공감 토크콘서트를 진행하고, 지역 청년예술인들의 음악 공연이 이어진다.이 콘서트는 참가자들이 진솔한 대화와 따뜻한 음악을 통해 서로의 마음을 위로하며 재충전할 시간을 갖도록 하는 것을 목표로 기획됐다.참가를 원하는 청년들은 11월 3일까지 용인청년포털 '청년e랑'을 통해 온라인으로 신청하면 된다.처인구 소재 글램핑장에서 미혼 직장인을 대상으로 개최할 '야근 대신 야외, 도심 속 글램핑' 행사는 직장인 청년들 간의 소통과 네트워킹을 지원하고 일과 삶의 균형을 도모하도록 돕기 위해 마련됐다.직장생활이 너무 바빠서 친구들과 만남의 기회조차 갖기 어려운 미혼 청년들에게 잠시나마 즐거운 시간을 갖고 새로운 '동네친구'를 만들게 하자는 취지에서다.참여 대상은 재직기간 6개월 이상 미혼 청년이며 모집인원은 남녀 각 15명씩 총 30명이다. 행사 참가를 원하는 청년들은 용인청년포털 '청년e랑'을 통해 10월 30일까지 온라인으로 신청하면 된다.참가자들은 도심 가까운 그램핑장에서 자연을 느끼며 쉬고, 파티와 버스킹 공연, 커뮤니케이션 프로그램 등을 통해 새로운 에너지를 충전하고 친구들을 사귈 수도 있게 된다.시 관계자는 "바쁜 일상 생활에 지쳐 쉼이 필요한 청년 직장인들이 잠시 쉬며 힐링하고 또래끼리 공감하고 교류할 수 있도록 이번 프로그램들 준비했다"며 "용인 청년들이 서로를 응원하고 연결할 수 있도록 앞으로도 다양한 프로그램을 만들어 갈 것"이라고 말했다.