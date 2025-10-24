메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
용인시의회, 임시회 폐회... 조례안 등 총 47건 안건 처리

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

25.10.24 17:53최종 업데이트 25.10.24 17:53

용인시의회, 임시회 폐회... 조례안 등 총 47건 안건 처리

원고료로 응원하기
경기 용인시의회는 24일 본회의장에서 제2차 본회의를 열고 제296회 임시회 일정을 마무리했다.
경기 용인시의회는 24일 본회의장에서 제2차 본회의를 열고 제296회 임시회 일정을 마무리했다. ⓒ 용인시의회

경기 용인시의회는 24일 본회의장에서 제2차 본회의를 열고 제296회 임시회 일정을 마무리했다.

이날 본회의에서는 조례안 22건, 규칙안 1건, 공유재산 관리계획안 3건, 동의안 20건, 의견제시 1건 등 총 47건의 안건을 처리했다.

앞서 지난 21일부터 23일까지 각 상임위원회에서 심사한 내용을 살펴보면 의회운영위원회(위원장 이윤미)는 용인시의회 공무원 복무 조례 일부개정조례안 등 조례안 2건과 용인시의회 윤리특별위원회 구성과 운영에 관한 규칙 일부개정규칙안을 원안 가결했다. 용인시의회 직장 내 성희롱·성폭력·스토킹 피해자 치유 및 회복 지원에 관한 조례안은 수정 가결했다.

AD
자치행정위원회는 용인시 지속가능발전 기본 조례안 등 조례안 6건, 2026년도 용인시정연구원 출연계획 동의안 등 동의안 4건, 2026년도 공유재산 관리계획안(정기분)[은화삼지구 체육시설(탁구장 및 배드민턴장) 기부채납] 등 공유재산 관리계획안 3건을 원안 가결했다.

문화복지위원회는 용인시 교육경비 보조에 관한 조례 일부개정조례안 등 조례안 6건과 2026년도 용인시청소년미래재단 출연계획 동의안 등 동의안 7건을 원안 가결했다. 용인시 대안교육기관 지원 조례안은 수정 가결했다.

경제환경위원회는 용인시 유해야생동물 먹이주기 금지에 관한 조례안 등 조례안 3건과 용인시 노동복지회관 운영 민간위탁 동의안 등 동의안 9건을 원안 가결했다.

도시건설위원회는 용인시 폭염·한파 피해 예방 및 지원 조례안 등 조례안 3건을 원안 가결하고, 용도지역(천리1지구 내) 결정(변경) (안) 시의회 의견제시의 건을 채택했다.

#용인시의회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사여주시, 코리아 그랜드 페스티벌 참여 '여주사랑카드 최대 15% 할인

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초