"패권국 미국에게 내주면 내줄수록 더 빼앗길 뿐"

큰사진보기 ▲25일 광화문광장 이순신 동상 앞에서 서울지역 시민사회단체 성원들이 대미투자 강요 경제 수탈 트럼프 규탄 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 위정량 관련사진보기

24일 서울지역 시민사회단체는 광화문광장 이순신 동상 앞에서 '대미투자 강요 거부한다'며 기자회견을 진행했다.발언에 나선 서울평화연대 이장희 상임대표·김진억 민주노총 서울본부장·김명학 서울장애인차별철폐연대 공동대표·최형숙 강동연대회의 운영위원장 모두 한목소리로 "트럼프 방한은 3500억 달러 대미투자 강요하는 협상이 아니라 약탈적 대미투자 시작에 불과하다"면서 "내주면 내줄수록 더 빼앗길 뿐이다. 25일 범시민대행진으로 모이자"고 호소했다.이장희 서울평화연대 상임대표는 "경주 에이팩 정상회의는 미국이 파괴하고 있는 다자주의를 추구하는 모임이다. 한국은 이 기회에 국제 규범 질서를 추종하고 소극적으로 따라가는 국가가 아니라 적극적으로 국제규범 질서를 만드는 룰 메이커로 거듭날 것"을 당부했다.김진억 민주노총 서울본부 본부장은 "고스란히 노동자, 민중에게 피해가 전가되는 강요된 대미투자는 한국 국민과 국가의 미래를 팔아넘기는 행위"라며 "정부는 대미 투자 협상이 아니라 협상 자체를 중단해야 하며 대미 투자 철회에 나서야 한다"고 단호하게 말했다.김명학 서울장애인차별철폐연대 공동대표는 "트럼프가 투자를 강요하는 3500억 달러(490조 원)면 사회적 약자·소수자자·노동자를 비롯해 가난한 사람들이 인간답게 살 수 있는 나라를 만들 수 있다"며 "이재명 정부는 대미투자 협상을 중단하고 국민의 삶과 권리를 지키는 길을 선택해야 한다"고 강조했다.이날 시국기자회견은 서울평화연대·서울민중행·동·너머서울·서울교육단체협의회·서울풀뿌리시민사회네트워크·서울장애인차별철폐연대·향린교회 사회부·강동연대회의·강서시민사회연대·광진시민사회단체연대회의·노원공동행동·송파연대회의·서대문공동행동(준)·성북시민사회연석회의·구로시민센터·용산시민연대·종로시민행동이 공동 주최했다.기자회견장 옆 범국민시국농성장에서는 지난 21일부터 시작한 시국농성을 4일째 진행하고 있다. 진보당·국민과 함께하는 농민의 길(전국농민회총연맹·전국여성농민회총연합)·빈민해방실천연대(민주노점상전국연합·전국철거민연합)·민주사회를위한변호사모임·한국노총·민주노총·전국시국회의 등이 돌아가며 농성장을 지키고 있다.