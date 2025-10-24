[기고] 어린이보호구역 불법 주정차는 왜 단속이 어려울까

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

AD

김동의 화성시 남양읍 주민

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

경기도 화성시 소재의 한 유치원 앞 도로는 아침마다 불법 주·정차 차량으로 몸살을 앓고 있다. 아이들의 안전을 위해 지정된 어린이보호구역이지만, 시청 지침(화성시 불법 주·정차 단속지침)에 따라 사실상 '10분 주·정차 허용 구간'처럼 운영되고 있기 때문이다. 주민들은 수차례 민원을 제기했지만 시청을 비롯한 관계 부처는 '전혀 문제 되지 않는다'는 답변으로 일관한다.화성시는 이 도로를 '보차혼용도로'라고 부르며 그 일부 구간은 어린이보호구역으로 지정해 두었다. 말 그대로 차와 보행자가 구획 구분 없이 융통성 있게 통행할 수 있게끔 조성됐지만 어린이 안전은 확보해야 하는 공간으로 이해된다. 그러나 이 일대는 아침 등원시간, 낮 하교 시간(학원 측 픽업 시간) 그리고 유치원 하원 시간에 몰려든 학원 승합차와 학부모 차량으로 차량 통행은 물론 보행자도 주차된 차량과 진입·진출하는 차량 사이를 아슬아슬하게 통과해야할 정도로 정체가 심각하다.어린이보호구역은 '도로교통법' 제32조에 따라 전면 주·정차 금지 구역이다. 이곳도 그에 걸맞게 도로면의 색상을 달리하고 크고 작은 안내판들은 이 구역이 어린이보호구역임을 명확히 알리고 있다. 운전을 할 정도로 정상적인 시력을 가진 이들이면 충분히 인지할 수 있을 것이다. 하지만 '영리행위를 위한 목적'에 의해 좀 더 편리한 '등·하원을 위한 목적'에 의해 이런 알림 들은 애써 못 본 채 하듯 어린이의 안전은 늘 뒷전이다.가장 문제는 행정의 태도이다. 주민들은 수차례 화성시에 민원을 제기했지만 '단속 인력 부족'을 이유로 단속 차량을 이용한 계도나 단속행위는 기민하고 선제적인 대처로 이어지기 어렵다. 게다가 시청 지침에 의하면 공무원이 아닌 일반 시민이 어린이보호구역 내 불법 주정차 차량을 신고하기 위해 엄격한 요건을 충족해야만 과태료 처분이 가능다.▲ 안전신문고 앱을 이용해 ▲ 소정 시간 내 ▲ 동일한 뷰로 ▲ 10분을 넘는 간격으로 두 장 이상의 ▲ 안전신문고 앱 내 카메라를 이용해서 촬영된 사진만이 단속 처분 가능한 차량으로 인정된다. 바쁜 현대인 중 이런 조건을 지켜가며 위반 차량을 신고하기는 매우 어려울 것이다. 사실상 단속을 하지 않겠다는 행정 선언처럼 들린다.10분이라는 간격은 이 도로를 이용하는 시민들 입장에서 사실상 '어린이보호구역 내 10분 주·정차 허용'으로 작동된다. 이를 근거로 운전자들은 이곳에 매일같이 불법 주·정차를 반복하고 있다. 화성시의 이런 지침은 결국 도로교통법과의 관계에서 '법률 우위의 원칙'과 '법률 유보의 원칙'에 반하는 효과를 가져온다.필자는 화성시의 이런 행정이 위와 같이 국회의 입법권을 침해하는 것이라며 지역구 국회의원실은 물론 국회 국토교통위원회, 행정안전위원회 소속 의원들에게 제보했으나 뚜렷한 답변을 내놓지 않고 있다. 오히려 화성시와 경기도청은 시민들에 의한 '무분별한 신고'를 방지하고자 과태료 부과 수용 조건을 10분 간격으로 지정했을 뿐 법률 우위나 법률 유보의 원칙에 위배지 않는다고 단언한다.한국교통공단 2021년 보고서에 따르면, 불법 주·정차 차량은 운전자의 시야를 좁혀 횡단보도 내 어린이 교통사고를 유발할 위험이 높으므로 단속을 강화해야 한다고 주장한다. 2023년 11월 서울시가 도로교통공단 서울지부와 함께 발표한 '어린이 보호구역 무인단속카메라 설치 효과 분석' 자료에 따르면, 무인단속카메라 설치 지점 107곳에서 어린이 보행 부상자 수가 설치 전 2년(2018~2019년, 33명) 대비 설치 후 2년(2021~2022년, 9명) 동안 72.7% 감소한 것으로 나타났다. 시민단체인 녹색교통운동측도 보고서를 통해 '차량 이동 동선과 아이들의 통학 동선을 분리하고, 교차될 경우 교차점에서의 안전 대책을 마련해야 한다'고 권고하고 있다.이처럼 연구·보고서·시민단체의 권고는 명확하지만, 반복된 주민 민원과 현장 사진 제출에도 불구하고 화성시는 별다른 조치를 취하지 않고 있다. 결국 제도의 벽 앞에서 주민들은 손쓸 도리가 없다. 학교와 유치원 근처에서조차 아이들이 마음껏 활보할 수 없는 세상을 만들어 놓고 대한민국은 저출산 위기와 대응을 언급하니 개탄스러울 뿐이다.아이들의 안전을 위해 만들어진 어린이보호구역이 행정 편의주의로 사실상 무력화되고 있다. 주민의 반복된 민원에도 변화가 없다면, 결국 소 잃고 외양간 고치는 무책임한 행정을 답습하게 될 것이 분명하다.운전자 편의, 소상공인 영리 행위가 안전의 가치보다 우선시 될 수는 없다. 화성시와 경찰, 교육청이 함께 나서 어린이보호구역 내 불법주·정차 근절을 위한 현실적인 대책을 마련해야 할 때다.