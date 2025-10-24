박완수 도지사 "이-통장 헌신이 경남의 저력"

큰사진보기 ▲24일, 고성국민체육센터에서 열린 ‘경상남도 이통장 한마음대회’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲24일, 고성국민체육센터에서 열린 ‘경상남도 이통장 한마음대회’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲24일, 고성국민체육센터에서 열린 ‘경상남도 이통장 한마음대회’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

이‧통장들을 만난 박완수 경남도지사는 "여러분의 헌신이 경남의 저력"이라며 격려했다. 박 도지사는 24일 고성국민체육센터에서 열린 '경상남도 이·통장 한마음대회'에서 감사를 전했다.행사는 전국이통장연합회 경남지부(지부장 송강훈) 주최로 열렸으며, 박완수 도지사를 비롯해 18개 시군 이·통장 800여 명이 참석해 열렸다.박 지사는 축사를 통해 "올 한 해 이장, 통장들께서 주민 곁에서 주민의 생명과 안전을 몸으로 지키며 헌신해주신 데 대해 진심으로 감사드린다"며 "산청·하동 산불과 수해 현장에서 고령자를 업고 대피시키고 마을 주민을 구출하며 도민의 생명과 안전을 지켜주신 여러분이야말로 경남의 저력을 보여주신 주인공들"이라고 말했다.이어 "이웃을 사랑하고 함께 살아가는 마음으로 성금까지 내주신 덕분에 경남은 위기를 기회로 바꾸는 저력을 다시 한번 확인했다"며 "앞으로도 도민의 안전과 지역사회 발전을 위해 도와 시군 행정이 이·통장님들과 긴밀히 협력하고, 여러분의 헌신에 보답할 수 있도록 지원 방안도 세심히 살피겠다"고 밝혔다.행사는 이·통장 헌장 낭독, 활동영상 상영, 모범 이·통장 표창, 내빈 축사 순으로 진행됐다. 유공자 시상식에서는 윤성근 전국이통장연합회 거제시지회장 등 18명이 모범 이·통장으로 선정돼 도지사표창을 받았다.