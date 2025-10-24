이재준 "수원과 봉화의 상생, 청량산 수원캠핑장이 문을 열었습니다"

큰사진보기 ▲이재준 수원시장(오른쪽)과 박현국 봉화군수가 ‘청량산 수원캠핑장’ 글램핑 시설을 살펴보고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원시장이 ‘청량산 수원캠핑장’ 개장식에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

"어스름한 노을이 청량산 자락을 붉게 물들이는 저녁, 캠프파이어 불길이 타오르고 꼬마전구들이 청량산 숲을 은은히 밝힙니다."

AD

큰사진보기 ▲김정렬 수원시의회 부의장(왼쪽부터), 이재준 수원시장, 박현국 봉화군수, 금동윤 봉화군의회 부의장이 ‘청량산 수원캠핑장’ 개장식에서 기념식수를 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲청량산 수원캠핑장.전경 ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲청량산 수원캠핑장. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲청량산 수원캠핑장. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 대도시와 소멸위기 지역 상생협력 사업의 본보기가 된 '청량산 수원캠핑장'의 개장 소식을 전했다. 이재준 수원시장은 "125만 대도시 수원과 인구 감소로 어려움을 겪는 봉화가 손잡고 만들어낸 아름다운 결실"이라며 의미를 부여했다.지난 22일 열린 '청량산 수원캠핑장' 개장식에 참석한 이재준 시장은 SNS를 통해 "수원과 봉화의 상생, 청량산 수원캠핑장이 문을 열었다"면서 "개장식이 아니라 마치 캠핑을 온 기분이다. 남상일 명창의 소리와 수원시립합창단의 하모니가 더해지며, 청량산의 밤이 더욱 풍성해졌다"고 소개했다.이재준 시장은 "개장식에는 양 지자체와 의회, 공무원, 시민 대표분들이 함께해 주셨다"면서 "전국 최초 지자체 간 연대로 조성된 캠핑장의 개장을 축하하며, 앞으로 '수원형 지역균형 상생모델'로 발전시켜 나가기로 뜻을 모았다"고 밝혔다.이 시장은 이어 "단풍이 하나둘 옷을 갈아입는 지금, 청량산 수원캠핑장이 가장 아름다울 때"라며 "자연 속 캠핑과 다양한 체험프로그램이 어우러진 청량산에서 가을의 정취를 한껏 즐겨보시길 바란다"고 말했다.수원시는 인구 감소를 넘어 소멸 위기에 놓인 우호도시 봉화군과 상생협력을 위해 청량산 수원캠핑장 조성을 추진했다.한국고용정보원이 2024년 발표한 소멸위험지수에 따르면 봉화군은 '소멸고위험지역'으로 분류된다. 경상북도 22개 시군 중 뒤에서 네 번째다. 수원시의 7개 자매·우호 도시 중 인구는 가장 적고, 인구 감소율은 가장 높다.봉화군 인구는 1967년 12만 명으로 정점을 찍은 후 지속해서 감소해 현재 2만 8,900여 명이다. 청량산 수원캠핑장이 운영으로 관광객 등 '생활 인구'가 늘어나 봉화군 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대된다.또한, 천혜의 자연환경을 보유한 봉화군은 청량산·청량산박물관, 백두대간수목원, 계곡, 산수유마을 등 볼거리와 래프팅, 은어축제, 송이채취체험, 백두대간 협곡열차 등 즐길 거리가 풍부해, 도시 생활에 지친 수원시민에게 자연 속에서 힐링의 기회가 될 것으로 보인다.수원시와 봉화군은 지난 22일 경북 봉화군 명호면 광석길 13 현지에서 청량산 수원캠핑장 개장식을 열었다.이날 개장식은 기념식수, 테이프 커팅, 이재준 수원시장·박현국 봉화군수의 환영사, 김정렬 수원시의회 부의장·금동윤 봉화군의회 부의장의 축사, '상생발전을 위한 다짐 퍼포먼스' 등으로 진행됐다.수원시와 봉화군은 청량산 수원캠핑장 개장을 기념해 캠핑장에 수원시 시화인 진달래와 봉화군 군화인 산목련을 심었다.이재준 시장은 환영사에서 "인구 감소는 소멸위기 지역만의 문제가 아니라 국가적인 문제"라며 "청량산 수원캠핑장이 소멸 위기에 대응하는 좋은 모델이 될 것"이라고 기대했다. 이어 "청량산 수원캠핑장은 10년간 쌓아 온 수원시와 봉화군 우정의 결실"이라며 "수원시와 봉화군은 이제 형제이자 가족"이라고 말했다.박현국 군수는 "수원시와 봉화군이 협력해서 만든 청량산 수원캠핑장이 두 도시 시민의 쉼, 치유, 교류의 공간이 됐으면 한다"며 "봉화군을 찾은 수원 시민들이 봉화의 인심을 느끼고, 청정한 농산물을 맛볼 수 있도록 열심히 노력하겠다"고 밝혔다.지난 2015년부터 두 도시의 대표 축제를 방문하며 지속해서 교류한 수원시와 봉화군은 2024년 6월 우호도시 협약을 체결했고, 연계 사업으로 청량산 캠핑장을 수원시가 운영하며 서로 교류하는 상생협력 사업을 추진하기로 했다.봉화군은 청량산캠핑장 운영권을 수원시에 10년 동안 무상으로 이전하고, 수원시는 시설을 개선해 시민들이 선호하는 캠핑장을 조성·운영하기로 했다. 2017년 개장한 청량산캠핑장은 1만 1,595㎡ 규모다.수원시는 지난 8월 청량산 수원캠핑장에 상주하며 운영·관리 업무를 할 공무원을 배치했고, 9월부터 캠핑장 시설 개선 공사를 했다.청량산 수원캠핑장은 데크야영장(9면)·쇄석야영장(3면) 등 오토캠핑존 12면, 카라반(6면)·글램핑(7면)·이지야영장(5면) 등 숙박시설 18면을 갖췄다. 카라반에는 장안마루, 화서마루, 팔달마루, 창룡마루, 화홍마루, 행궁마루라는 이름을 붙였다.정원길, 바닥분수, 놀이터, 잔디마당(자연놀이터), 전망데크 등 조경·놀이시설과 화장실, 샤워실, 개수대, 세면장, 수원시 홍보관 등 부대시설, 파라솔·개인 화로대 등 편의시설도 있다.청량산 수원캠핑장은 이용객들이 참여할 수 있는 다채로운 프로그램을 운영한다. 주말에 운영하는 정규 프로그램은 자연체험, 야간 생태탐방, 캠핑 초보자 대상 캠핑클래스 등이 있고, 계절 프로그램은 다도 체험(봄), 별자리 무드등 만들기(여름), 개미집·팥손난로 만들기(가을·겨울) 등이 있다.지역 연계 프로그램은 청량산도립공원 생태탐방, 봉화군 특산물 체험, 전통시장 탐방, 지역 축제(은어·송이·봄꽃 축제) 연동 캠프 등을 운영할 예정이다.수원시민, 봉화군민, 국민기초생활수급자, 국가유공자, 장애인에게는 캠핑장 이용료를 50% 할인해 준다. 청량산 수원캠핑장을 이용하려면 '캠핑톡' 홈페이지·앱에서 예약해야 한다.