78년 만의 재심사건 공판... 팔순 아들 "선친 명예회복" 호소

팔순의 아들은 1947~1948년 '포고령' 위반 혐의를 받았던 아버지에 대한 재심개시 결정을 해준 재판부에 감사하다고 하면서 "선친께서 명예가 회복돼 행복하게 잠들 수 있도록 해달라"라고 호소했다.24일 오후 경남 창원지방법원 마산지원 제1형사부(재판장 한지형‧손고은‧김도윤 판사)가 진행한 고 강유만(1950년 사망 추정)씨의 형사재심사건 첫 공판에서 아들 강이랑(85)씨가 220호 법정에 서서 피고인 유족으로 최후진술했다.재판부는 지난 9월 3일 재심개시 결정을 했고, 이날 첫 공판이 열린 것이다. 아들 강씨는 아버지를 대신해 이명춘 변호사와 함께 법정에 나왔다. 아버지가 미군정포고령 제2호 위반으로 형을 살은 지 78년만에 열린 재심 공판이었다.고인은 1947년 8월경 하곡수집(보리)에 반대하며 공무집행방해와 태평양미국육군총사령부(미군정) 포고령 제2호(소요죄) 위반, 공무집행방해 혐의로 징역형을 선고 받아 형기를 마치고 이듬해 풀려났다.좌익으로 몰렸던 고인은 1950년 한국전쟁이 터지자 행방불명됐다. 가족들은 군인 등에 의해 민간인 학살되됐고 보고 있다. 이에 유족들은 한국전쟁민간인희생자 창원유족회(회장 노치수)에 가입해 활동하고 있다.유족들은 진실화해를위한과거사정리위원회(진실화해위)에 진실규명 신청을 했고, 진실화해위는 2022년 '자료가 없다'는 등의 이유를 들어 각하 결정했으며, 재심에서도 2023년 11월에 기각했다.이에 아들이 법원의 문을 두드려 재심개시 결정을 받아낸 것이다. 고인은 1948년 우리나라 헌법이 공포되기 전에 포고령 위반 혐의로 처벌을 받았다. 이에 재판부는 "형식적 의미의 헌법이 없더라도 가장 높은 단계에서 법의 정당성을 판단하는 기준을 찾을 수 있다면 이것에 헌법의 효력이 있다거나 형식적 의미의 헌법에 준한다고 볼 수 있을 것"이라는 대법원 판례(1947년)를 인용하며 "포고령 제2호가 죄형법정주의에 반하여 위헌‧무효이고, 이는 무죄를 인정할 명백한 증거가 새로 발견된 때에 해당한다"는 재심청구인의 주장을 받아들였다.한지형 재판장은 먼저 "이런 저런 검토를 했다. 고민이 많았고, 재심개시 결정을 했다"라며 "검찰에서 나름대로 판단을 해서 항고하지 않아 공판 기일을 진행하게 되었다"라는 설명부터 했다.이후 재판장이 검사에게 공소 사실을 말해 달라 했다. 이에 공판검사는 망인에 대해 "1947년 8월 하곡수집 업무에 반대해 면장을 위해 지서를 습격하는 등 공무집행 방해를 하고 소요죄로 기소가 됐다"라고 말했다.이에 이명춘 변호사는 "공소사실을 부인한다"라고 말했다. 재판장이 추가 증거자료가 있느냐고 묻자 공판검사와 이 변호사 모두 "없다"라고 대답했다.한지형 판사가 구형을 해달라고 하자 공판검사는 "검토중이다. 향후 서면으로 제출하겠다"라고 말했다.이명춘 변호사는 "망인은 석방 이후 한국전쟁으로 학살됐다. '공출'에 반대했고, 생존권에 대해 국가가 막무가내로 보리를 빼앗아가는 것에 반대했다"라며 "그 과정에서 피고인이 구체적으로 어떤 행위를 했는지는 전쟁으로 돌아가셨기에 알 수 없다. 석방 이후 좌익으로 몰려 학살 당하고, 가족들도 엄청난 고통에 시달렸다"라고 했다.이에 재판장이 "(한국전쟁 당시) 예비검속 관련한 자료가 있느냐"라고 물었고, 이 변호사는 "예비검속 관련한 공식 기록은 없다"라며 "당시 보도연맹원 소집이 있었고, 유족과 동네 공동체의 기억에 의존할 수밖에 없다. 강유만씨와 관련한 구체적인 기록은 없다"라고 답했다.팔순의 아들이 마지막으로 진술했다. 강씨는 "아버지는 1947년 사건으로 인해 희생을 당했다. 그때 저는 6살로, 시골에 살았다. 선친께서는 농사만 짓고 살아 오셨다. 당시 사건으로 가족들이 받은 충격은 말도 못한다"라며 "이번 기회에 아버지에 대한 선처를 바라고 명예가 회복되기를 바란다. 그래서 아버지가 행복하게 잠들 수 있도록 했으면 한다. 재심개시 결정은 감사드린다"라고 호소했다.한지형 재판장은 "심사숙고해서 판단하겠다"라고 말하며 심리를 마무리 했다.78년 만에 열린 재심 첫 공판은 10여 분 만에 마무리 되었다.선고공판은 오는 11월 21일 오전 9시 45분 같은 법정에서 열린다.법정 밖에서 노치수 회장은 "전국적으로 진실화해위의 진실규명 결정을 받지 못한 희생자들이 많다. 이번 재심 사건 선고에 대해 관심이 많다"라며 "억울함이 풀어질 수 있도록 무죄가 선고돼야 할 것"이라고 말했다.