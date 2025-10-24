동두천시 환경미화원 사망에 노조 "예고된 산업재해"

큰사진보기 ▲기자회견 사진 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲이영훈 위원장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲박성수 동두천지부장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

동두천시 환경미화원이 퇴직 인원의 업무를 떠맡아 과중한 업무를 하다 심정지로 숨지는 일이 발생했다. 노동조합이 10개월간 인력 충원을 요구했지만 시가 이를 묵살한 끝에 벌어진 '예고된 죽음'이라는 지적이 나온다.공공연대노동조합 경기본부 동두천지부는 24일 오후 1시 동두천시청 앞에서 '동두천 환경미화원 사망! 예고된 산업재해사망 진상규명 책임자 처벌 촉구 기자회견'을 개최했다.이영훈 공공연대노동조합 위원장은 "일이 힘들다고 고통을 호소하는데도 고인의 목소리를 외면하고, 심지어 '죽을 만큼은 아니지 않냐'는 망언을 공무원들이 하고 있다"라고 분노했다.이 위원장은 "동두천시 공무직의 인건비에 대한 기준 인건비 집행률이 60% 정도밖에 안 된다"라며 "쉽게 말해서 정부에서 100만 원을 받아와서 60만 원만 쓰고 40만 원은 특별한 이유 없이 퇴직자가 발생하고 있는데도 충원도 하지 않았다"고 규탄했다.23일 오전 10시 14분경 공공연대노조 소속 환경미화원 용경호 조합원은 퇴직인원이 담당하던 구간 업무를 하다 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌고, 12시 25분경 사망 판정을 받았다.박성수 경기본부 동두천지부 지부장은 "사망한 용 조합원은 올 봄부터 환경미화원 퇴직 인원이 담당하던 구간을 맡게 됐다"라며 "주위 동료들에게 말하길, 처음엔 조금만 하면 된다고 하더니 일이 점점 많아져서 너무 힘들다고 호소했다"라고 말했다.노조에 따르면 2024년 동두천 환경미화원 가로청소는 23명이었으나, 2024년 퇴직으로 20명으로 줄었다.올해 1월 23일 14차 교섭에서 노조가 "3명이 퇴직했는데 왜 사람을 채용하지 않느냐"고 질의하자 동두천시는 "현재 과원이기에 3명을 뽑지 않을 것"이라고 답했다. 이후 2월 14일 15차 교섭부터 5월 27일 18차 교섭까지 지속적으로 인원 보충을 요구했고, 조정신청 및 19차 교섭 후 조정 중지됐다. 노동조합은 이후 매월 집회를 통해 인력 충원을 요청했다.퇴직 인원 3명이 하던 구역을 3~4명의 환경미화원이 기존 구역에서 추가로 분배하여 업무를 하게 됐고, 그 과정에서 시청 관리자와 갈등이 발생했다.김창년 진보당 노동자당 위원장은 "고인께서는 진보당 당원이시라고 한다"라며 "즉각적으로 원내에 보고가 됐고, 환노위 소속 정혜경 의원실에서 다음 주 고용노동부 지방청 국감 시 이 사건에 대한 전모를 철저하게 밝히고 책임자를 묻겠다"라고 밝혔다.김 위원장은 "의정부지청이 즉각 특별 근로감독을 해야 한다"라며 "열 달 동안 힘들어 죽겠다고 그렇게 얘기했는데 자료도 공개를 안 했다. 단순히 동두천시에서 발생한 일이 아니라고 생각한다"라고 강조했다.이영훈 위원장은 "막말을 했던 자들 그리고 정당한 요구를 하는데도 사람을 사지로 내몰고 결국 죽음에 이르게 한 박형덕 시장에 대한 모든 책임과 규탄을 노동조합은 수단과 방법을 가리지 않고 진행할 것"이라고 강조했다.노조는 "이번 죽음은 예고된 산업재해"라며 "노동부는 즉각 조사하여 관련자를 전원 처벌해야 마땅하다"라고 촉구했다.한편 노조는 오는 30일(목) 오후 6시 10분 '예고된 산업재해 진상규명 책임자처벌! 인원충원 즉각실시, 퇴직금누진제 즉각실시 촉구 대회'를 개최할 예정이라고 밝혔다.