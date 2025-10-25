낡은 족쇄만 풀 것인가, 모순적인 '내용 심의'의 벽까지 허물 것인가

큰사진보기 ▲광고규제완화화 한류 성장광고규제완화를 통해 한류를 성장시키기 위해 방송사들이 콘텐츠 투자재원을 추가적으로 확보하려면 결국 심의규정의 개정은 불가피하다 ⓒ AI생성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그 <드가의 다큐맨터리 이야기>에도 실립니다.필자는 경제학적으로 가격차별화이면서 미디어 상품의 독특한 유통전략인 '창구화' 연구로 동국대에서 박사학위를 받았으며, 관련하여 소논문도 다수 진행하였다.

이재명 정부가 방송 광고 규제 개선의 정책 방향을 제시하며 미디어 시장에 새로운 전환점을 예고했다. 정부는 'K-컬처 핵심규제 합리화' 방안을 통해 지상파 방송광고 규제를 디지털 시대 환경에 맞게 합리화하겠다고 밝혔다.정부가 제시한 규제 완화의 골자는 세 가지다. 첫째, 현재 7가지 유형만 허용하는 포지티브 규제 체계를 네거티브 체계로 전환한다. 둘째, 가상·간접광고 및 중간광고 규제를 완화해 운영 자율성을 높인다. 셋째, 광고 하루 총량제를 도입한다. 대통령은 "지상파 TV가 과거에는 특혜를 받았기에 규제가 심했지만 지금은 특혜가 사라진 똑같은 시대"라"며 차별적 규제 완화의 당위성을 강조했다.현재 방송 광고 시장의 위기는 참혹하다. 전체 방송 광고 매출은 2021년 약 4조500억 원을 정점으로 하락하기 시작해 2024년에는 약 3조300억 원 수준으로 위축되었다. 특히 지상파 3사의 광고 합계 매출은 과거 대비 70% 가까이 급감했다(1). 반면 디지털 광고 시장은 이미 10조 원을 돌파하며 전통 매체를 압도하고 있다(2).넷플릭스와 유튜브 등 글로벌 사업자가 시청자와 광고주를 잠식하는 가운데, 과거 한류 확산의 원동력이었던 방송 콘텐츠는 낡고 경직된 광고 규제로 인해 제작 투자 수익을 충분히 회수하지 못하고 있으며 이로 인해 새로운 콘텐츠 투자에 어려움을 겪고 있다. 업계는 정책 방향을 환영하는 분위기지만, 한류의 지속적인 성장이라는 큰 틀에서 볼 때 우려되는 부분이 없지 않아 보인다.이번 규제 완화 논의의 첫 번째 아쉬운 점은 유료방송을 제외한 지상파 중심의 협소한 접근이라는 점이다. 정부의 초점은 지상파 규제를 유료방송 수준으로 조정하는 데 맞춰져 있으나, 한국 방송영상 콘텐츠의 글로벌 경쟁력 강화라는 정책 목표 달성을 위해서는 유료방송 산업의 동반 성장이 필수적이다.현재 K-콘텐츠의 글로벌 경쟁력은 더 이상 지상파만의 전유물이 아니다. 유료방송 채널들의 대규모 투자와 창의적인 기획이 K-콘텐츠 열풍을 이끌었으며, 이들 채널의 투자 재원 확보 역시 절대적으로 필요하다. 특히 CJ ENM, JTBC 등 유료방송 사업자들은 해외 시장에서 OTT 플랫폼과 직접 경쟁하며 한국 콘텐츠의 확산을 주도하고 있다. 이들이 국내 규제에서 여전히 자유롭지 못하다면 글로벌 경쟁력 약화로 이어질 수밖에 없다.광고 시장 침체는 지상파와 유료방송의 공통된 위기이며, 지상파보다는 덜한 규제를 광고규제를 받고 있는 유료방송도 여전히 OTT 대비 엄격한 규제를 받고 있다. 양측 모두 간접광고 등의 수익 잠재력이 심의 제약으로 충분히 발휘되지 못하고 있으며, OTT는 광고 규제 없이 스폰서십을 자유롭게 극대화하며 우위를 점하고 있다. 유료방송이 규제 역차별을 겪는 상황에서 지상파에만 규제완하가 집중될 경우, 동반성장을 통한 한국 미디어 산업 전체의 성장은 저해될 수밖에 없을 것이다.규제 완화 정책이 지상파에만 적용되고 유료방송이 제외될 경우, 콘텐츠 산업 전체의 재원 확대와 한류 강화라는 목표 달성이 어려워진다. 규제 완화는 지상파뿐 아니라 유료방송까지 포괄해야 공정성과 실효성을 확보할 수 있다. 이는 단순한 '형평성'의 문제를 넘어, 한류의 지속성을 위한 '콘텐츠 생태계 강화'라는 대의적 목표 달성에 필수적인 조치다.이번 개혁 논의의 두 번째 아쉬움은 형식적 규제 완화 중심으로 논의가 진행되고 있다는 점이다. 디지털 광고의 우수성을 경험한 광고주에게 전통적인 CM 광고는 이미 상품력을 잃었기에, 단순히 광고 총량적 규제완화만으로는 근본적인 문제 해결이 어렵다.실제로 방송 시장은 2007년 유료방송 중간광고 허용부터 2021년 지상파 중간광고 허용까지 광고 총량 확대와 형식적 규제 완화를 꾸준히 지속해 왔으나, 전체 방송광고 시장 규모와 지상파 매출은 지속적으로 감소하기만 했다. 즉, 광고의 '양'을 늘리는 정책은 더 이상 시장 활성화의 실효적인 대안이 아님을 과거 경험이 증명한다. 광고 총량제로 핵심 시간대 광고량을 늘릴 수 있다고 하더라도 이미 전통적 광고의 상품성이 낮아진 상황에서 광고매출 제고에 어느 정도의 효과가 있을지는 불투명하다.문제의 핵심은 신유형 광고의 잠재력을 억압하는 '규제'에 있다. 간접광고나 가상광고 등은 유일한 성장 동력이지만, '방송심의에 관한 규정'이라는 낡은 족쇄에 묶여 있다. 현행 규정은 이들 신유형 광고가 광고주에게 광고효과를 주지 못하게 명시하고 있어, 상업적 행위를 허용하면서 광고 효과를 막는 논리적 충돌을 야기한다. 이는 신유형 광고 도입 당시 시청자 편익 보호 명분으로 심의 규정을 지나치게 강화했기 때문이다. '타이틀 스폰서십' 같은 광고 유형 역시 법적 제한과 협찬 고지 규칙으로 인해 도입 자체가 막혀 있다.이는 광고주가 거액을 집행해도, 출연자가 제품의 효능이나 장점을 언급하는 최소한의 상업적 행위조차 심의 규정에 막히는 결과를 낳았다. 심의 규정 때문에 광고주 입장에서 충분한 광고효과를 보기 힘든 콘티가 난무하고, 인기 예능에서 길거리 간판이 블러(모자이크) 처리되어 자연스러운 장면 연출이 방해되는 일들이 반복되고 있다. 이들 방송물들은 블러처리 된 상태로 OTT에 서비스되고 있는 실정이므로 OTT오리지널 프로그램과 비교해서 화면이 엉망인채로 공개되고 있다.광고 효과가 제한된 광고 유형은 당연히 상품력이 취약해 현명한 광고주는 디지털 플랫폼으로 이탈할 수밖에 없다. 따라서 이번 개혁의 핵심은 이미 상품력을 잃은 구형 광고상품 운영의 자유도를 높여주는 것이 아니라, 여전히 광고주에게 매력 있는 간접광고나 신유형 광고에 대한 내용적 규제를 풀어 방송 콘텐츠가 디지털 플랫폼과 대등하게 경쟁할 수 있게 하는 데 초점이 맞춰져야 한다. 내용 심의를 합리화를 통해 방송 광고 상품 자체의 경쟁력(매력도)을 근본적으로 높이는 것이 시장 활성화의 유일한 해법이다.이재명 정부의 규제 개선 방향은 긍정적인 출발점이나, 이 개혁이 과거의 미봉책과 단절하고 진정한 효과를 발휘하기 위해서는 '네거티브 규제 체계 전환'의 정신을 내용 심의까지 확장하는 실행력'이 필요하다.핵심은 이번 규제 완화 방향이 지상파에 국한되지 않고 유료방송을 포함한 전체 방송 사업자에게 동일하게 적용되어야 한다는 것이다. 나아가, 이러한 형식적 규제 완화가 실질적인 콘텐츠 투자 재원 확대로 이어지기 위해서는 방송의 내용적 규제 핵심인 '방송심의에 관한 규정'의 전면 개정이 필수적이다. 광고 효과를 제한하거나 규제 완화와 충돌되는 규정을 폐지하고 간접광고나 가상광고, 미래에 나올 신유형 광고의 잠재력을 극대화할 수 있는 방향으로 심의규정 개정이 이루어져야 한다.또한 협찬고지규정 등 관련 규정을 개선하여 '타이틀 스폰서십'과 같은 광고주에게 새로운 어필을 할 수 있는 신유형 광고 프로그램 도입을 가능하게 해야 하며 있어야 하며, 네거티브제로 바뀔 경우 탄생할 수 있는 다양한 유형의 광고형식을 일일이 심의 규정을 개정하지 않더라도 도입이 가능한 방향의 심의규정 개정이 수반되어야 한다.다만 이러한 규제 완화가 시청자 편익에 미칠 영향에 대해서는 신중한 접근이 필요하다. 간접광고와 같은 광고유형이 도입되던 당시 초기의 연구 결과가 아닌, 지금처럼 복잡해진 미디어 환경에서 시청자의 수용도와 거부감을 재조사 하는 새로운 연구들이 빠른 시간내에 진행되어 방송의 상업성과 공익성 사이의 적정 수준을 도출해야 할 것이다.정부는 업계 의견을 반영해 실효성 있는 조치를 서둘러야 하며, 규제 완화의 범위를 유료방송까지 포괄하고 내용적 심의 기준을 유연화한다면, K-콘텐츠 산업 전체의 제작 재원이 확대되고 한류의 지속 가능한 성장 기반을 확보할 수 있을 것이다. 이번 정책 방향이 법제화 및 심의 기준 개정이라는 실효적인 규제완화로 이어지지 않는다면, 이번 개혁은 또 한 번의 미완성 개혁으로 끝나, 한류의 지속적인 성장을 위한 K-콘텐츠 산업의 추가적인 성장이 힘들어질 것이다.[참고자료][1] 과학기술정보통신부/한국방송광고진흥공사(2024), 「방송통신광고비 조사 보고서(2024년)」[2] 인크로스. (2025). 온라인 광고 시장 분석 보고서