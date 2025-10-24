메뉴 건너뛰기

25.10.24 16:32최종 업데이트 25.10.24 16:40

법무부, '쿠팡 봐주기 의혹' 상설특검 결정

'건진법사 관봉권 폐기 의혹'도 함께 도입… "실체 명명백백 규명되도록 적극 협력할 것"

국감장에 나란히 선 엄희준-문지석쿠팡풀필먼트서비스의 일용직 노동자 퇴직금 수사 과정에 지휘부의 '부당한 불기소 압력'이 있었다고 주장한 문지석 전 인천지검 부천지청 부장검사(현 광주지검 중요경제범죄조사단. 왼쪽)가 23일 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에 참고인으로 출석해 발언대로 향하는 가운데 상급자인 엄희준 당시 부천지청장(현 광주고검 검사)이 자리로 향하고 있다. ⓒ 남소연

법무부가 <오마이뉴스> 보도로 드러난 검찰의 쿠팡 봐주기 의혹과 관련해 상설특검을 추진한다. 법무부는 진상규명이 지지부진한 '건진법사 관봉권 폐기 의혹' 또한 상설특검을 도입하기로 했다.

24일 법무부는 보도자료를 내고 "법무부 장관은 오늘 관봉권 폐기 의혹과 쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹 등 사건과 관련하여 특별검사 임명 등에 관한 법률에 따라 독립적인 지위를 가지는 특별검사의 수사가 필요하다고 결정했다"고 밝혔다. 앞서 서울남부지법은 '건진법사' 전성배씨 자택에서 발견한 관봉권의 띠지를 분실했으나 명확하게 진상을 규명하지 못했다. 또 부천지청 지휘부가 쿠팡 퇴직금 체불사건의 불기소를 압박하자 당사자인 문지석 검사는 대검에 진정을 낸 상태다.

법무부는 "검찰이 그동안 위 의혹들에 대해 가능한 자원을 활용하여 충실한 경위를 파악하고자 하였으나 국민들께서 바라보시기에 여전히 대부분의 의혹이 명확히 해소되지 않고 논란이 지속되는 측면이 있다"고 인정했다. 이어 "법무부 장관은 독립적인 제3의 기관이 객관적인 사실관계를 확인하고 그 진상과 책임소재를 명확히 규명할 필요가 있다고 판단하여 상설특검의 수사를 결정했다"며 "이 사건 실체가 명명백백히 규명될 수 있도록 적극 협력하겠다"고 했다.

상설특검은 별도의 특검법 없이 '특별검사 임명 등에 관한 법률'에 따라 법무부 장관이 발동할 수 있는 제도로 2014년 만들어졌고, 2021년 세월호 특검이 첫 사례였다. 상설특검은 일반특검에 비해 신속하게 출범할 수 있지만, 규모 자체는 특검보 2명, 파견검사 5명 이내, 파견공무원 30명 이내로 제한돼 있다. 이후 국회에서 수사요구안을 의결하면 상설특검은 가동된다. 수사기간은 60일로 1회에 한해 30일 연장할 수 있다.

#법무부#상설특검#쿠팡#관봉권

박소희 (sost) 내방

오마이뉴스 사회부 법조팀

