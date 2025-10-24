여름 지나도 대청호 녹조 그대로... 당국 대응은 '도돌이표'

큰사진보기 ▲소옥천의 녹조 ⓒ 이경호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲소옥천에 정박중인 녹조제거선들과 녹조 ⓒ 이경호 관련사진보기

지난 10월 22일, 대전 동구 소옥천을 찾았다. 가을 바람이 불어와도 강물은 여전히 초록빛이었다. 녹조 제거선이 물 위를 분주히 오가고 있었지만, 그들이 건져 올린 것은 끝없이 번지는 녹조에 비하면 조족지혈이었다. 시선을 옆으로 돌리면 연둣빛 거품과 녹색막이 물 위를 덮고 있었다. 가까이 다가가면 썩은 풀냄새와 흙냄새가 뒤섞여 올라왔다. 오랜 정체의 흔적이었다.소옥천은 대청호로 바로 흘러드는 지류다. 대청호는 충청권 450만 시민의 식수원이자 금강 상류의 핵심 수자원이다. 그러나 이 작은 하천은 매년 녹조로 몸살을 앓고 있다. 여름이 지나도 녹조는 사라지지 않았다. 11월을 앞둔 지금도 물빛은 혼탁했고, 흐름은 멈춰 있었다. 초록빛 늪이 강을 뒤덮은 채 썩은 채로 가을을 맞고 있었다.녹조 제거선이 매일같이 투입되지만, 효과는 미미하다. 제거선이 지나간 자리는 곧 다시 녹색으로 물든다. 정부와 지자체는 대응한다지만 수년째 반복될 뿐이다. 환경부와 수자원공사는 매년 대청호에 녹조 제거선을 띄운다. 차단막을 설치하고, 약품을 살포하며, 표층수를 퍼올려 제거하는 작업을 되풀이한다. 그러나 현장을 보면 부질없다는 말이 절로 나온다. 약품을 뿌리면 일시적으로 물빛은 맑아지지만, 바닥에 가라앉은 녹조가 분해되며 다시 영양염류를 배출한다. 녹조의 먹이를 키우는 셈이다. 이는 치료가 아니라 미루기다. 근본 해결책이 없다면 예산 낭비와 생태계 교란만 남긴다. 미봉책으로는 이미 '구조적 병'이 되어버린 대청호의 녹조를 멈출 수 없다.환경부는 비점오염원(정확히 특정되지 않는 오염원)을 줄이기 위해 소옥천 주변에 인공습지와 저류지를 조성했다. 그러나 습지만으로 비점오염을 완전히 차단하기는 어렵다. 여름철 폭우가 내리면 오염 물질이 그대로 유입되고, 가을 건기에는 하상에 쌓여 다음 해의 영양염류 저장소가 된다. 결국 대청호로 흘러드는 물길은 질소와 인을 가득 실은 채 들어가고, 고여 있는 호수 안에서는 그것들이 다시 녹조의 먹이가 된다.매년 수백억 원의 예산이 녹조 제거에 투입되지만, 수질등급은 제대로 개선된 적이 없다. 오염 총량이 줄지 않았기 때문이다. 일부 지역에서는 차단막 설치가 오히려 유속을 막아 녹조를 더 악화한다는 지적까지 나온다. 환경부의 여름철 녹조 대책은 해마다 비슷하다. 예보 시스템 가동, 모니터링 강화, 정수 처리 강화 등으로 구성되어 있지만, 근본적인 오염원 감축 대책은 거의 없다. 오염원 제거를 위한 실질적 노력은 여름이 아니라 가문 시기인 가을부터 봄까지 이어져야 한다. 그러나 11월이 지나고 녹조가 눈에 띄게 줄면, 상황 관리마저 멈춘다. 기후 위기가 심화되며 녹조 발생 가능성이 커지고 있는데도, 행정의 시간은 여전히 여름에만 머물러 있다.녹조는 더 이상 경관의 문제가 아니다. 인체 유해성도 이미 입증됐다. 환경운동연합 조사에 따르면, 녹조 인근 주민의 체내에서 독성물질인 '마이크로시스틴'이 검출되었다. 이 물질은 청산가리의 6600배 이상의 독성을 지닌다. 충청인의 식수원인 대청호가 녹조로 오염되고 있다는 사실은 450만 명의 생명과 직결된 문제다. 이 때문에 여름철 상황관리용 대책이 아니라, 연중 상시 비상 대응체계가 필요하다. 대청호의 수질은 곧 시민의 건강이며, 지역의 생명선이다.대청호는 환경부, 수자원공사, 대전시, 충북도, 금강유역환경청이 얽혀 있는 복잡한 행정 구조 속에 있다. 그 결과 누가 오염을 줄일 주체인지, 예산을 어디에 투입해야 하는지조차 명확하지 않다. 농업 비점오염원은 농림부의 소관이고, 하수관로는 지자체의 영역이며, 수질 관리 총괄은 환경부가 맡고 있다. 이런 구조에서는 통합적 대응이 불가능하다.금강수계관리기금 역시 엉뚱한 지역 숙원사업 해결에 쓰이는 경우가 많다. 본래 수질 개선을 위해 조성된 재원이지만, 실제로는 녹조 관리와는 무관한 사업으로 새고 있다. 정부는 유역 단위 통합 관리의 중요성을 말하지만, 실제로는 부처별 시범사업 수준에 머물러 있다. 금강수계기금을 지역의 숙원사업이 아닌 실제 수질 개선을 위한 실제적인 비용으로 쓸 수 있도록 구조적이고 근본적인 해결이 필요하다. 비점원오염원이 원인이라면 대청호 유역에 제대로 집행해야 한다.호주는 머레이-달링강 유역에서 대규모 녹조 사태를 겪은 뒤, 강 유량을 인위적으로 조절하고 농업용수 사용량을 줄이는 정책을 시행했다. 유속을 유지하고 물의 체류 시간을 줄이는 것이 핵심이었다. 반면 우리는 여전히 차단막과 약품 살포에 의존하고 있다.대청호의 녹조는 이제 계절적 현상이 아니라 구조적 병이다. 소옥천과 같은 지류에서 시작된 오염이 수십 년간 누적되면서, 호수 전체의 생태 구조를 바꿔버렸다. 이런 상황에서 약품 살포와 제거선은 증상을 완화조차 못하는 예산 낭비에 불과하다. 환경부나 수자원공사의 보여주기 행정은 즉시 중단되어야 한다.지금 필요한 것은 유역 단위 통합관리 체계의 구축이다. 농업정책, 하수정책, 개발정책이 모두 연결되어야 한다. 그리고 지역 주민이 직접 참여하는 수질 모니터링과 관리가 병행되어야 한다. 대청호의 수질은 행정의 결과이자 시민의 삶의 문제다. 현장에서 일어나는 모든 변화는 결국 우리의 식탁과 몸으로 이어진다.소옥천의 물빛은 여전히 탁했지만, 하천 가장자리의 억새는 바람에 흔들리고 있었다. 그러나 그 곁의 푸른 녹조는 더 이상 자연의 일부가 아니었다. 이런 물을 정수해 마시게 하는 정부를 어떻게 신뢰할 수 있겠는가? 대청호의 녹조는 이미 식수원의 위협이자 행정 실패의 상징이다. 환경부는 매년 똑같은 대응책만을 반복하고 있지만, 시민이 바라는 것은 대응이 아니라 근본적 전환이다. 대청호가 다시 맑은 물을 되찾기 위해서는 소옥천에서부터 시작해야 한다. 만약 근본 해결이 어렵다면, 450만 시민의 식수원을 다변화하고, 금강의 물길을 다시 돌려주는 대전환도 검토해야 한다.대청호의 녹조 문제를 여름에만 고민하는 시대는 이제 끝내야 한다. 녹조의 강을 두고 시민이 침묵한다면, 내일의 물은 더 이상 안전하지 않다. 소옥천의 초록빛 강물은 오늘 우리 행정의 초상이며, 병든 대청호는 지금 이 나라 물 정책의 거울이다.