"이재명의 '피스메이커에서 페이스메이커로' 전환, 아주 옳다"

▲2003년 2월 25일 노무현 대통령 취임식에서 손을 잡고 걸어가는 전·현직 대통령. 김창수 전 민주평통 사무처장은 김대중 대통령이 남북관계의 틀을 만들었다면 노무현은 그 틀을 제도로 만들려 했고, 문재인은 사람과 감정을 중시했다고 분석했다. ⓒ 대통령기록관 관련사진보기