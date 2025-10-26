"행정은 신념보다는 책임, 노무현 대통령 보고 깨달았죠"

▲소설 <소년이 온다>의 주인공 동호는 1980년 5.18 당시 광주상고 1학년 문재학이다. 김창수는 그때 광주상고 옆에 있는 동신고 1학년이었다. 사진은 2024녀 소설가 한강의 노벨상 수상 소식을 접하고 광주 망월동묘역 문재학의 묘에 참배하는 모습. ⓒ 김창수 관련사진보기