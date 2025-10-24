정동영 "북미정상, 하늘이 준 기회 놓치면 안 돼"

큰사진보기 ▲정동영 신임 통일부 장관, 판문각 방문정동영 신임 통일부 장관이 25일 취임식을 앞두고 판문점을 찾아 자유의 집에서 판문각을 살펴보고 있다. ⓒ 통일부 관련사진보기

AD

정동영 통일부 장관은 24일, 도널드 트럼프 미국 대통령이 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 방한하는 것과 관련해 이번 기회를 놓치면 안 된다며 북미 정상을 향해 결단할 것을 촉구했다.정 장관은 이날 오후 통일부 출입기자들을 만나 APEC을 계기로 북미 정상이 만날 가능성에 대해 "결국 양 정상의 결단 문제"라며 "도널드 트럼프 대통령과 김정은 국무위원장은 하늘이 준 기회를 잡아야 한다"고 밝혔다.정 장관은 "시간과 일정, 장소 등 실무적으로 어려움이 있는 것은 사실"이라면서도 "한반도의 평화와 안정이라는 시대적 책무와 엄중한 과제 앞에 그런 것들은 사소한 문제"라고 강조했다.정 장관은 김정은 위원장과 트럼프 대통령 모두 "통이 큰 지도자이고, 담대한 상상력을 가진 지도자"라고 평가하면서 "이 기회를 놓치지 않길 바라는 노심초사하는 마음에서 말씀을 드린다"라고 말했다.그는 또 "도널드 트럼프 대통령 임기 중 3년이 남았는데, 이번 방한 후 또다시 한국을 찾을 때까지 상당한 시간이 걸릴 것"이라면서 "다른 시간에 북미정상회담을 주재한다는 것은 이번보다 훨씬 더 어려울 것"이라고 전망했다.북미 정상이 판문점에서 만날 가능성에 대해 정 장관은 "북·미간 물밑접촉에 대해서 확인된 정보는 없다"면서도 "다만 단서와 징후들이 있다"고 밝혔다.그러면서 "미국은 (북미 정상) 판문점 회동 때 실무를 담당했던 케빈 김 국무부 동아시아태평양국 부차관보를 주한미국대사 대리로 임명하고 앨리슨 후커(미국 국무부 정무차관)가 서울을 왔다든가 유엔사가 판문점 견학을 중단했다"고 설명했다.정 장관에 따르면, 북한은 판문점 북측 지역 판문각·판문관 주변에서 미화작업을 진행하고 있는 것으로 알려졌다.정 장관은 "(북한이 판문각 일대에서) 청소를 하고 화단 정리를 하고 사진 찍는 모습이 포착됐다"며 "최근 1년여 동안 그런 동향이 없었지만 올해 들어 처음 관찰된 것"이라고 부연했다.이런 징후와 단서들을 종합하면 북미 정상 회담 가능성이 기대할 수 있다는 것이 정 장관 판단이다.그는 "정부 공식 입장은 조심스러운 입장이지만 저는 적극적으로 상황을 해석하는 편"이라고 말했다.아울러 정 장관은 북미 정상회담과 관련해 한국정부 역할에 대해선 "대통령께서도 지지하고 지원하겠다고 말한 만큼 차량, 통신 등 여러 분야에서 북미 정상회담이 이뤄질 경우를 대비해 할 일을 다 하고 있다"고 설명했다.