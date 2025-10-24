이 대통령 "대구도 한때 정말 잘 나갔다... 지역균형발전은 생존전략"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 대구 엑스코에서 열린 '대구의 마음을 듣다' 타운홀미팅에서 발언하고 있다. 2025.10.24 ⓒ 이경태 관련사진보기

"대구도 한때 정말 잘 나가지 않았나. 대구가 (대한민국 산업의) 자긍심 그 자체였을 때도 있었다. 그런데 어느 순간부터 대구가 1인당 지역내총생산(GRDP)이 전국 꼴지니, 아니니 하는 상황이 됐다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 대구 엑스코에서 열린 '대구의 마음을 듣다' 타운홀미팅에서 참석자 질문을 받고 있다. 2025.10.24 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 24일 취임 후 처음 대구를 찾아 지역균형발전의 필요성을 강조하면서 한 말이다. 앞서 열렸던 광주·대전·부산·강원 타운홀미팅 때도 그랬지만, 이 대통령은 이날 대구 북구 엑스코에서 열린 5번째 타운홀미팅에서도 수도권과 비수도권 간의 격차 해소를 현 정부의 핵심 국정 과제로 거듭 반복해 강조했다.특히 서울 전역과 경기 12곳을 토지거래허가구역으로 묶는 '극약 처방'까지 필요했던 부동산 시장 과열 현상의 배경도 수도권 일극 체제에서 비롯된 것이라며 이를 해결하지 않으면 일본과 같은 '잃어버린 30년'을 맞이하게 될 것이라고 우려했다.이에 대해 이 대통령은 "대구뿐 아니라 광주·부산 등 안 그런 곳이 없다"며 "지역균형발전은 지역을 위한 배려가 아니라 대한민국이 지속 성장 발전하기 위한, 또는 생존하기 위한 마지막 탈출구이자 필수전략"이라고 강조했다.특히 "대한민국의 주인인 국민이 공정·공평하게 대우받을 권한이 있는데 지방이란 이유로 혹시 차별·소외되어선 안 된다"라며 "앞으로 지방에 대해서는 (정책·예산 관련) 인센티브를 주는 것을 당연시 하는 사회로 만들어야 한다고 생각한다"고 밝혔다."새 시대에는 새 정책으로 새 길을 찾아내야 한다"고도 강조했다. 이와 관련 이 대통령은 "대구·경북이 자랑스럽게 생각하는 박정희 대통령이 산업화라는 큰 업적을 이뤄내지 않았나"라며 "당시 우리가 가진 자원과 기회가 희소해서 속된 말로 '몰빵 작전'으로 낙수효과를 노리는 정책을 폈고 실제 성과가 났다"고 평했다.그러면서 "(그 정책이) 한때는 효율적 정책이었지만, 재벌 체제와 수도권 집중이라는 한계가 드러나고 있어서 지금부터 문제를 시정해 나가야 한다"고 말했다.코스피 지수가 이날 개장 직후 3900선을 다시 돌파하면서 장중 사상 최고치를 경신한 것도 언급했다.이에 대해 이 대통령은 "일종의 신호다. (대한민국의) 미래가 좀 더 희망적이라고 판단하는 사람이 많아졌다는 것"이라며 "그것이 현실로 될 수 있도록 만들어 가겠다. 대구 지역 산업과 발전도 함께 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 다짐했다.한편, 이 대통령은 이날 "대구·경북(지역)은 제가 태어나서 그야말로 태를 묻은 곳이다. 이곳에 오니깐 마음이 푸근해지는 것이 있다", "대구에 안경업체가 많다면서요? 제가 쓴 안경이 대구에서 만든 것이다. 가급적이면 대구에서 생산한 것 쓰세요" 등 대구에 대한 각별한 마음을 여러 번 표했다.특히 대구가 지역구인 국민의힘 의원들에 대한 배려가 눈에 띄었다. 이 대통령은 모두발언에 앞서 시민들과 함께 앞줄에 앉은 주호영 국회부의장(대구 수성구갑)에게 "주호영 의원님도 단상 앞으로 모셔야 되는데 행사의 취지가 좀 달라서 좀 이해 부탁드린다"고 말했다.윤재옥(대구 달서구을)·이인선(대구 수성구을) 의원이 여섯 번째 줄에 앉은 것을 확인하고는 "다른 데와 똑같이 자리를 배치해준 모양인데 오늘은 두 분 자리를 앞으로 (당겨서) 좀 만들어줬으면 좋겠다"며 자리를 재조정했다. 그러면서 "(행사 취지가) 대통령과 국민들과의 직접 대화하는 자리라서 별도로 발언할 기회를 따로 마련하진 않았을 텐데 꼭 하실 말씀이 있으면 있다가 하시라"고 안내했다.참고로 대구·경북 지역은 다른 지역에 비해 이 대통령의 국정운영을 부정적으로 평가하는 응답층이 많은 소위 '험지'다.한국갤럽이 지난 21~23일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 8163명, 응답률 12.3%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과, 대구·경북의 긍정평가는 33%, 부정평가는 48%로 나타났다(오차범위 95%신뢰수준에 ±3.1%p, 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 참조).