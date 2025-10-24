방콕 한복판, 태국의 '타임캡슐'을 만나다

큰사진보기 ▲드바라바티(Dvaravati, 6~11세기) 시대의 특징을 지닌 초기 불상단단한 사암(砂岩) 재질로 만들어졌으며, 드바라바티(Dvaravati, 6~11세기) 시대의 특징을 지닌 초기 불상. 둥근 얼굴, 반쯤 감긴 눈, 단순화된 이목구비에서 인도 굽타 미술의 영향이 느껴진다. ⓒ 김형순 관련사진보기

AD

지난 18일, 방콕의 번화한 거리에서 한 걸음 벗어나 구도심에 있는 태국 국립박물관은 마치 시간이 멈춘 듯한 고요함이 느껴지는 공간이었다. 정교한 건축물과 고대 유물들이 어우러진 이곳은 단순한 관광 명소가 아니다. 태국의 역사와 문화를 고스란히 담아낸 거대한 타임캡슐 같았다. 왼쪽에 탐마삿 대학과 나란히 선 붉은 지붕의 정문을 지나 안으로 들어서자, 찬란했던 역사가 여전히 숨 쉬고 있는 듯 화려하면서도 소박한 기운이 느껴졌다.이 곳은 박물관에서 발행한 영문 브로슈어에 따르면 "국왕 라마 5세, 쭐라롱껀 왕에 의해 1887년에 설립되었다"고 한다. 원래는 18세기에 지어진 왕실 궁전의 일부였으며, 왕이 이를 개조해 박물관으로 만들었다. 처음에는 왕실 소장품을 중심으로 전시가 이루어졌지만, 세월이 흐르며 태국 전역의 유물들이 하나둘 모아졌다. 현재는 선사 시대의 도구에서부터 현대 미술품에 이르기까지 방대한 문화유산을 아우르고 있다.가장 먼저 발길이 닿은 곳은 불교 미술 전시관이었다. 이곳은 태국의 신앙과 예술을 함께 감상할 수 있는 공간이었다. 드바라바티 시대의 불상들은 인도의 굽타 양식을 닮은 둥근 얼굴과 눈이 반 쯤 감기는 형태의 단순한 이목구비를 지녔다. 손바닥을 위로 향한 '항마촉지인' 자세의 불상이 주를 이룬다. 태국에 불교가 처음 뿌리내리던 시절의 순수함이 느껴졌다. 시간이 흘러 수코타이 시대에 들어서며 불상은 한층 우아해졌다. 타원형 얼굴에는 은은한 미소가 번졌고, 사람들은 그것을 '수코타이의 미소'라 불렀다. 그 미소는 단순한 조각이 아니라 태국인의 온화한 성품과 내면의 평화를 상징하는 표정 같았다. 불상의 몸은 가늘고 길게 표현되었다.아유타야 시대에는 크메르 양식의 영향을 받아 불상이 더욱 웅장해지고 세밀한 장식이 더해졌다. 왕실의 위엄과 화려함이 함께 어우러진 시대였다. 다양한 손의 제스처와 자세를 가진 불상이 등장하고 입상 불상이 제작되었다. 불상의 전체적인 외형은 더 힘차고 강한 인상을 준다. 이후 톤부리와 랏따나꼬신 시대로 이어지며 불상은 금박과 보석으로 치장된 화려한 형태로 발전했고, 현대에 이르러서는 인간적인 표정과 현대적 해석이 더해졌다.왕실 관련 전시관에서는 금실로 장식된 가면, 왕이 입던 의복과 장례 의식에 사용된 화려한 도구들이 태국 왕실 문화의 정수를 보여주었다. 단순히 장식적인 화려함을 넘어 그 속에는 절제된 품격과 전통의 무게가 담겨 있었다. 특히 왕실의 장례식과 관련된 화려한 장례 용품과 도구가 인상적이다. 다른 전시관에서는 수코타이와 아유타야, 태국 역사에서 가장 찬란했던 두 왕국의 예술과 정치, 사회적 배경이 함께 드러났다. 돌 조각 하나, 회화 한 점마다 그 시대의 영광과 인간의 예술혼이 살아 있었다.공예 전시관에서는 태국 장인들의 손끝이 빚어낸 섬세한 예술품들이 눈길을 끌었다. 금속 공예, 목공예, 도자기, 직물 등 다양한 재료가 조화를 이루며 태국의 미의식을 증명했다. 세월이 흘러도 변하지 않는 그들의 손 기술은 태국 문화의 뿌리이자 자부심이었다. 한쪽 전시관에는 태국의 무기와 방어 도구들이 전시되어 있었는데, 전쟁의 도구가 아니라 한 나라의 역사와 자주 정신을 상징하는 유물처럼 느껴졌다.오전 9시에 시작된 관람은 어느새 정오를 훌쩍 넘겼다. 해설사의 세심한 설명이 없었다면 스쳐 지나갔을 장면들이 눈앞에 선명히 새겨졌다. 특히 아유타야 왕국의 흥망을 다룬 영상 앞에서 해설사가 유난히 나와 시선을 맞추며 "이 작품은 한국 정부의 지원으로 제작되었습니다"라고 설명했다. 시간과 공간을 넘어 문화가 이어지는 다리 하나가 놓인 듯했다.관람을 마칠 무렵, 갑자기 하늘이 어두워지더니 스콜이 쏟아졌다. 비를 피해 처마 밑에 서서 지붕을 타고 흐르는 빗줄기를 바라보았다. 태국 전통 건축의 곡선은 물결처럼 유려했고, 그 선율 속에는 자연을 거스르지 않는 태국인의 미학이 깃들어 있었다. 이곳의 유물은 태국인들의 자부심과 문화에 대한 사랑이 빗물처럼 생동감 있게 흐르고 있었다.