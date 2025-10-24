김영선 "명태균 고맙지만... 대통령도 공관위 못 움직인다"

큰사진보기 ▲국민의힘 김영선 전 의원이 24일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 김건희 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 사건 속행 공판에 증인으로 출석하고 있다. 2025.10.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"명태균이 저렇게까지 한 데 대해 고맙지만 애달프게 생각한다."

김영선 전 국민의힘 의원이 '공천 개입 의혹' 핵심 관계자 명태균씨가 지난 2022년 6월 국회의원 보궐선거를 앞두고, 윤석열씨에게 자신이 창원 의창 지역구에 공천받을 수 있게 도와달라고 연락한 걸 두고 내놓은 평가다. 하지만 "저런 연락을 받았다고 (공천관리위원회가) 움직이지 않는다. 이미 대통령이 된 윤석열씨 말이라도 상관없다"며 자신을 둘러싼 공천 개입 의혹에는 철저히 선을 그었다. 그는 김건희와도 "텔레그램으로 가끔 연락하는 사이"라고만 말했다.김 전 의원은 24일 서울중앙지방법원 형사27부(재판장 우인성 부장판사) 심리로 열린 김씨의 4차 공판에 증인으로 나왔다. 그는 재판 출석에 앞서 본인의 결백을 주장하는 기자회견을 열었는데 이로 인해 재판에 지각하기까지 했다. 먼저 출정해 피고인석에 앉아 있던 김건희씨는 김 전 의원이 재판정에 들어서자 특별히 눈을 마주치지 않고, 대개 고개를 아래로 숙이고 있었다.김건희 특검은 명태균씨가 윤석열씨 부부에게 무상으로 20대 대선 여론조사를 제공하고, 그 대가로 김영선 전 의원의 2022년 6월 창원 의창 보궐선거 공천이 이뤄졌다고 본다. 하지만 김 전 의원은 "2024년 10월 강혜경씨(공천 개입 의혹 폭로자)가 더불어민주당과 만나 언론에서 떠들기 전에는 그런 얘기를 들은 적이 없다"며 전면 부인했다. 명씨를 두고는 "자발적으로 여론조사를 많이 하고, 정치 분석과 선거 전략 등에 관련해 지인 모두에게 얘기하길 즐겼다"고 했다.김 전 의원은 또 명씨가 국회의원 공천 구조를 모른다고 주장했다. 그는 "사람들은 유력 정치인에게 (공천을) 부탁하면 되는 줄 알지만, 정당 행정 업무도 법원 행정 업무처럼 상당히 체계화돼 있어 공직후보자 추천 관리 위원회 위원들의 생각이 (공천 결정에) 절대적"이라며 "(명씨가 윤씨에게 연락한 것이야말로) 명씨가 공천 구조를 모른다는 (증거)"라고도 설명했다. 같은 맥락에서 김건희씨와의 연관성도 부인했다.다만 김 전 의원은 특검에서 2024년 2월 18일 김건희씨와 통화한 내역을 제시하자 해당 통화에서 공천 관련 불만을 언급한 사실은 인정했다. 그는 "마침 연락이 오니까 '아니 지금 (22대 총선) 공천이 정말 엉망으로 되어 간다. 당무감사 자료는 안 주고, 경남에서 나를 빼내려고 한다. 부당하게 하는 게 어딨나' 했다"며 "비행기라서 통화를 못 하고 공항에 내려서 제가 전화드려서 그 얘기를, 제 얘기를 많이 했다"고 말했다.