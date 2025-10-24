보수 텃밭 경북에서 진보교육감 나올까?

큰사진보기 ▲경북교육희망2026은 내년 지방선거에서 경북교육감에 출마할 후보로 전교조 경북지부장 출신인 이용기-김명동 후보를 선정하고 투표를 거쳐 최종 단일후보를 결정하기로 했다. ⓒ 경북교육희망 관련사진보기

내년 전국동시지방선거를 앞두고 경상북도교육감에 임종식 현 교육감의 3선 도전이 확실한 가운데 진보진영에서도 본격적인 후보 발굴에 나섰다. 보수의 텃밭인 경북에서 성과를 낼 수 있을지 관심이다.경북지역 민주진보·시민사회·노동단체와 교육의 변화를 바라는 시민들로 구성된 '경북교육희망2026'의 경북교육희망후보 선정관리위원회는 공모를 통해 2명의 후보를 경선 대상자로 확정했다고 밝혔다.앞서 선정위는 지난 9월 29일부터 이달 15일까지 후보를 공모한 결과 전교조 경북지부장 출신인 이용기·김명동 두 후보가 응모했고 지난 22일 면접심사를 거쳐 경선을 치르기로 결정했다고 했다.이용기 후보는 중등교사 출신으로 경북혁신교육연구소 '공감' 소장을 맡고 있으며 전교조 경북지부장을 역임했다.이 후보는 주요 공약으로 ▲9시 등교로 학생, 교사, 학부모가 행복한 학교 ▲교직원, 학생, 학부모회 설치로 교육자치 실현 ▲단 하나의 학교도 폐교하지 않는 경북교육을 제시했다.김명동 후보는 초등학교 교사 출신으로 전교조 경북지부장을 역임하고 포항시민단체연대회의 상임대표로 활동하고 있다.김 후보는 ▲행복한 학교에서 삶을 배우고 성장하는 학생 ▲오로지 수업에 전념하며 협력하고 당당하게 가르치는 교사 ▲교육주체들의 소통과 신뢰 속에 문화가 피어나는 학교를 공약으로 제시했다.경북교육희망2026은 오는 11월 말까지 경북에 거주하고 경북 교육에 관심이 많은 선거인단인 '희망지기'를 모집한 후 12월 10일부터 3일간 투표를 통해 최종 후보를 결정할 예정이다.이찬교 경북교육희망2026 선정관리위원장은 "학력 증명, 세금납부 및 체납 증명, 병역사항에 관한 신고, 전과기록과 관련 증명서 및 소명서를 제출받아 경선 대상자를 투명하게 검증했다"고 말했다.이어 "2명의 후보와 함께 11월 19일부터 12월 5일까지 5개 지역에서 정책토론회를 열고 12월 10일부터 온라인 투표를 거쳐 12월 12일 단일후보를 최종 확정할 것"이라고 했다.김용식 집행위원장은 "경북교육희망 단일후보 선정은 시민참여 교육정책 만들기 과정으로 진행된다"며 "이를 위해 학생, 학부모, 교직원, 시민인 회원(희망지기)가 참여하는 정책총회, 정책토론회를 개최할 계획"이라고 말했다.한편 보수진영에서는 임종식 현 교육감을 포함해 김상동 전 경북대 총장, 마숙자 전 김천교육지원청 교육장, 임준혁 현 문명고 교장, 김성조 전 한체대 총장 등이 출마할 것으로 보인다.