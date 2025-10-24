"노후원전 수명연장 심의 보류? 재가동 승인쇼에 불과"

큰사진보기 ▲지난 20일 서울 서초구 서울행정법원 정문에서 열린 '고리2호기 수명연장 심의절차 정지 가처분 신청 접수 기자회견'에서 환경운동연합과 탈핵부산시민연대 등 참가자들이 손팻말을 들고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"40년이 넘은 노후원전인 고리2호기에 최신 안전 기술도 적용하지 않은 채, 위법 소송 중에도 졸속으로 회의를 강행하는 것은 안전 규제가 아니라 가동 승인 쇼에 불과하다."

'세계 최대의 원전 밀집 지역'설계수명이 다해 영구 정지된 고리원자력발전소 1호기(오른쪽)와 재가동을 위해 계속운전 절차를 밟고 있는 고리2호기(왼쪽)의 모습.

규제기관인 원자력안전위원회의 고리2호기 계속운전(수명연장) 승인안 심사 보류를 놓고 보수·경제 언론이 "전력 공백" "탈원전 효과" 등 의심의 눈길을 보내자, 원안위가 이례적으로 해명 자료를 내는 상황이 벌어졌다. '졸속 심사'를 주장하는 환경단체도 "말이 안 되는 소리"라고 맞받았다.24일 서울 광화문 광장 이순신 장군 동상 앞에 선 최경숙 탈핵시민행동 집행위원장은 원안위가 끝내 낡은 원전의 재가동 수순을 밟고 있다고 비판했다. 하루 전 223번째 회의에서 원안위는 '고리2호기 계속운전 허가(안)' 심의를 미루면서도 필수적 전제 조건인 사고관리계획서를 표결로 가결했다.최 위원장은 국민 안전을 보호해야 할 기구마저 일방적 수명연장에 손을 든다면 그 존재에 이유가 없다고 그 역할을 따져 물었다. 원안위는 지난 일본 후쿠시마 원전 참사 이후 원전 사고 방지와 공공의 안전을 위한 규제 기관 성격을 띄고 대통령 직속 기구(지금은 국무총리 소속)로 출범했다.최 위원장이 참여한 이날 기자회견에는 기후위기비상행동·종교환경회의·책임과학자연대·탈핵시민행동 등 여러 연대체가 집결했다. 지역에서는 탈핵부산시민연대가, 정당에서는 진보당과 정의당, 녹색당이 합류했다. 이들 단체 사이에선 "설계수명을 다한 고리2호기를 또 가동하는 건 특정 지역만의 문제가 아니"라는 목소리가 쏟아졌다.자칫 원전 사고가 난다면 그 여파가 부산 기장군과 인근 방사선비상계획구역에서 끝나지 않을 것이란 우려다. 권영국 정의당 대표는 "대한민국 전체의 안전과 직결돼 있는데도 임기 만료 위원이 빠진 상태에서 사고관리계획서를 형식적으로 승인했다. 원칙을 무너뜨리고 있다"라고 지적했다. 현재 원안위 9명의 위원 가운데 2명의 임기가 만료되면서 지난 회의는 7명만으로 이루어졌다. 그 결과는 찬성 6 반대 1이었다.법만 불교환경연대 상임대표도 "사고관리계획서 승인은 안전을 가장한 수명연장 면죄부에 불과하다"라며 재심의 중단을 압박했다. 그는 고리2호기를 시작으로 다른 9개의 원전도 줄줄이 같은 길을 가게 될 것이라며 우리 사회가 어느새 후쿠시마와 같은 원전 참사의 교훈을 잊어버리고 있다고 꼬집었다.하지만 이러한 환경단체의 의견과 달리 보수·경제 언론은 '이러다 탈원전으로 가는 게 아니냐'는 업계의 걱정을 반영하며 마치 이재명 정부가 탈원전으로 가려 한단 의구심을 표시했다. 이날 <조선일보>와 <중앙일보>는 '멀쩡한 원전 세울 건가', '탈원전 계속하자는 건가'를 <헤럴드경제>는 'AI시대 전력 공백 우려' 등 제목의 사설을 지면에 배치했다.사실상 승인을 압박하는 모양새였는데, 원안위도 결국 공개적인 해명으로 대응했다. 별도의 보도설명자료를 낸 원안위는 "법령에서 정한 절차와 안전기준에 따라 고리 2호기 계속운전을 심의 중"이라며 문제가 없다고 선을 그었다. 하지만 원전 지역에선 '결국 명분 쌓기'라는 곱지 않은 시선이 이어진다.원안위 회의 소집에 이의를 제기하며 효력정지 신청 원고로 참여한 박상현 부산환경운동연합 협동사무처장은 "수명연장으로 가려는 뻔한 짜고 치기"라며 "사고관리계획서도 이렇게 강행 통과가 될 것이라곤 예상치 못했다. 다음 회의가 걱정되는 상황"이라고 불안감을 내비쳤다. 그러면서 "이 대통령 차원으로 결단하든지, 법원이 우리의 요구를 받아들여 심의를 멈춰 세워야 한다"라고 호소했다.