'5년째 시장' 오세훈, 박원순 탓하며 "재개발 속도 내겠다"

이재명 정부의 10·15 부동산 정책에 대응하기 위해 발족한 '국민의힘 부동산 정책 정상화 특별위원회(위원장 장동혁 당대표)'가 오세훈 서울시장과 함께 서울 노원구 상계동 재정비 구역을 찾아 민심 청취에 나섰다.재정비 구역 주민들은 현장을 찾은 이들에게 "빠른 주거 환경 개선을 위해 노력해달라"라는 당부를 전했다. "아파트에 사는 당신들, 열악한 주거 환경이 어떤 건지 아는가"라는 한 섞인 발언도 나왔다.장동혁 대표와 특위 소속 김도읍·조은희·권영진·박수영 의원과 심교언 전 국토연구원장, 송언석 원내대표 등 지도부와 배현진 서울시당위원장 등은 24일 오전 오세훈 서울시장과 함께 서울 노원구 상계동에 있는 상계5구역 재정비 촉진 구역을 찾았다. 이번 10·15 부동산 대책으로 흔들리는 수도권 민심을 공략하겠다는 의도로 풀이된다.허원무 상계5구역 조합장의 안내에 따라 좁은 골목을 지나며 일대를 둘러보던 이들은 "많이 열악하네요" 등의 반응을 보였다. 이후 낡은 주택들 사이에 마련된 주민 간담회 자리로 이동했다. 간담회 현장 뒤 배경에 고층 아파트가 자리잡고 있어 대비감이 느껴졌다.서울시 관계자는 이 일대를 두고 "오면서 보셨겠지만 소방차가 진입할 수 없는 좁은 골목길이 있다. 노후도는 98% 정도로 상당히 열악하다"면서 "최근 정부에서 발표한 10·15 대책으로 현장에선 정비 사업의 지체나 지연 등 우려의 목소리가 많다"라고 설명했다. 이에 국민의힘 지도부는 '공급 확대'를 강조했다.장 대표는 "지금 수도권에선 주택을 공급할 수 있는 새로운 부지를 찾는 것 자체가 매우 어려운 상황"이라며 "재개발·재건축과 같은 정비 사업을 촉진하는 게 매우 현실적·효율적인 대안이다. 그런데도 이번 10·15 부동산 대책은 정비 사업에 의한 주택 공급마저 막아놓고 있다"고 비판했다.송 원내대표는 "10·15 대책은 '무조건 수요 잘라버리겠다', '집 살 생각하지 말라'는 것과 같다"면서 "정부는 (국민이) 더 나은 삶을 살 수 있도록 아파트 등 공급을 늘려줘야 한다. 오늘 현장 같은 재개발·재건축 사업에 대해 요건 완화, 대상지 확대, 절차 간소화 등을 하면 된다"라고 말했다.오 시장은 "재정비 촉진 사업을 이야기하려면 그 지나온 과거를 회고하지 않을 수가 없다"면서 전임 서울시장을 겨냥했다. 오 시장은 "이명박 전 시장 때부터 시작됐던 뉴타운 사업은 그 후임 시장인 오세훈 때 가장 많은 구역을 지정했다. 그런데 제 후임자 시장(박원순)이 389개 지역을 전부 (지정) 해제했다"고 말했다.이어 "(정부·여당은) 그러다 이번 10·15 부동산 대책을 잘못 발표해 놓고 앞으로 수습이 힘들어질 것 같으니까 이제서야 그동안 적대시했던 재개발·재건축 정책에 열심히 하는 듯한 모양새다. 참담하다"라고 했다. 그러면서 "이번 10·15 부동산 대책 발표로 염려가 크실 텐데 정부에 요청하고 싶은 사항을 말씀해 주시면 우리가 잘 조율해서 대신 전하겠다"라고 덧붙였다.허원무 상계5구역 조합장은 "서울시에 올라가 있는 건축심의가 올해 안으로 승인이 날 수 있게 협조해달라"고 요청했다. 오 시장은 "지금부터는 속도가 날 수밖에 없으니 너무 걱정하지 마시라"라며 "서울시가 인허가 절차를 빨리 진행하는 것은 당연하다"고 답했다. 다만 "10·15 부동산 대책으로 인해 생길 수 있는 갈등 요소들을 어떻게 풀 것인지는 정부가 (해결)해 줘야 할 몫"이라고 말했다.한 여성 주민은 국민의힘 의원들과 오 시장을 향해 "여러분들이 '열악한 주거 환경'을 이야기하는데, 다들 열악한 주거 환경이 어떤 건지 아시는가? 당신들은 아파트에 살지만 우리는 아파트에 가래도 가지 못한다"면서 "열악한 주거 환경에 대해 다시 한번 생각해 달라"라고 토로했다. 오 시장은 "여러분이 이번 정부 조치로 다가올 후폭풍을 아직 피부로 실감 못하고 계시는 것 같다"면서도 "최선을 다해 주거 환경을 개선해 나가겠다"고 답했다.또 다른 주민은 "10·15 부동산 대책이 주민들에게 어떤 영향을 주는지 설명해달라"고 요청하기도 했다. 이에 대해 오 시장은 "쉽게 얘기하면 분담금 내려고 은행에서 돈을 꿔서(빌려서) 내야 하는 분들도 계시는데 대출에 제한이 걸려있는 것이다. (지분을) 팔고 나가서 판 돈으로 생활하고 싶은 분들도 계실 텐데 그것도 팔지 못하게, 사고파는 게 불편하게 바뀐 것"이라고 답했다.간담회 직후 취재진과 만난 장 대표는 정부·여당에 한껏 날을 세웠다. 장 대표는 이상경 국토교통부 1차관, 복기왕 민주당 의원 등을 겨냥해 "왜곡된 인식이 정책의 기준인 것 같다. 그런 사람들이 만드는 정책이 제대로 된 정책일 리가 없다"라며 "10·15 부동산 대책을 철회해야 한다. 관련 공무원은 경질하거나 전부 스스로 사퇴해야 한다"고 말했다.민주당이 국민의힘을 향해 '과도한 조언으로 국민 불안을 야기한다'라며 지적한 일을 두고는 "저희는 (정부·여당이) 망하는 길로 가고 있다고 경고하고 방향을 돌려야 한다고 말하는데 (되레) 저희가 망하는 길을 부추기고 있다고 표현하는 것은 이해할 수가 없다"며 "적반하장"이라고 반박했다.