서울 관광객 300명, 논산 강경젓갈의 '감칠맛'에 반하다

큰사진보기 ▲논산 연합 풍물단이 서울에서 기차를 타고 강경역에 내린 젓갈축제 관광객을 뜨겁게 환영하고 있다 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산 연합풍물패를 선두로 한 서울 관광객 행렬이 강경역에서 금강 둔치 젓갈축제장까지 약 1km를 행진하며 축제장으로 향하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 강경역 앞에서 서울 관광객들을 맞이하며 인사를 건네고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"강경젓갈은 단순한 음식이 아닙니다. 200년 전통의 발효 과학이자, 논산의 자부심입니다."

큰사진보기 ▲서울에서 기차를 타고 강경역에 내린 관광객 중에는 자전거를 이용해 강경시내 투어를 하기도 했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울에서 기차로 논산 강경역에 내려 축제장을 둘러본 관광객들이 즐거운 표정을 짓고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲서울에서 기차를 타고 강경역에 내린 관광객 300여명이 백성현 논산시장과 기념촬영를 하고 있다 ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

서울에서 기차를 타고 강경역에 내린 관광객 300여 명이 풍물패의 흥겨운 장단 속에 환하게 웃었다. 꽹과리와 장구 소리가 역 광장을 가득 메우자, 논산시 환영단이 "강경젓갈축제에 오신 걸 환영합니다!"를 외쳤다.이날 관광객들은 논산연합풍물패를 선두로 강경역에서 금강 둔치 젓갈축제장까지 약 1km를 걸어 입성하며 축제를 즐겼다.전통 가락이 울려 퍼지는 행렬이 금강변을 따라 이어지자, 지역 주민들과 상인들이 거리로 나와 손을 흔들며 환영했다.그 현장 한가운데, 백성현 논산시장이 직접 나와 관광객에게 인사를 건넸다.백 시장은 천일염으로 100일간 저온 숙성되는 전통 발효 방식의 우수성을 설명하며 "짠맛을 줄이고 감칠맛을 살린 새로운 세대의 젓갈로 발전하고 있다"고 강조했다.이번 단체 관광은 논산문화관광재단이 주도한 '비단가람온길 레저코스' 사업의 성과다. 금강 관광과 자전거 여행을 결합한 서부내륙권 관광진흥 프로젝트로, 젓갈축제를 핵심 거점으로 설정해 서울권 관광객을 유입했다.재단은 수도권 여행사와 협력해 '기차 타고 떠나는 젓갈여행' 프로그램을 구성했다. 강경역 환영행사부터 강경젓갈축제체험, 선샤인랜드, 탑정호 투어까지 일정이 촘촘하게 기획됐다. 관광객들은 "지방 축제 이상의 완성도"라며 감탄을 아끼지 않았다.서울 마포에서 온 김모(58) 씨는 "젓갈은 짜다는 편견이 있었는데, 강경젓갈은 부드럽고 감칠맛이 살아 있다"며 "현장에서 직접 담가보니 전통의 과학이 느껴졌다"고 말했다.40대 직장인 이모(33) 씨는 "젓갈과 상월고구마의 궁합 체험이 인상적이었다"며 "짠맛과 단맛이 어우러져 고급 요리처럼 느껴졌다"고 했다.친구 단위 관광객도 많았다. 초등학교 동창과 함께 온 정모(62)씨는 "친구들과 시골 정취를 느끼는 젓갈시장과 발효문화를 동시에 볼 수 있어 매우 좋았다"며 "논산문화관광재단의 세심한 프로그램 기획이 돋보였다"고 밝혔다.백 시장은 "강경젓갈과 상월고구마는 맛의 조화이자 영양의 균형"이라며 "짠맛과 단맛, 단백질과 탄수화물, 나트륨과 칼륨이 어우러진 건강한 식문화"라고 설명했다.그는 "젓갈을 소스로 확장해 세계 김치 페스티벌에도 진출할 계획"이라며 "논산이 K-푸드의 중심이 되도록 하겠다"고 말했다.백성현 시장은 이날 축제장 곳곳을 직접 돌며 상인과 시민, 관광객을 격려했다.한 상인은 "시장님이 하루에도 여러 번 축제장을 찾아 관광객을 맞이하고 현장을 살피는 모습이 인상적이었다"고 말했다.논산문화관광재단 관계자는 "시장님의 현장 행정이 재단의 기획력과 맞물려 젓갈축제가 지역경제 활성화의 모범사례로 자리 잡았다"고 평가했다.논산시는 강경젓갈축제를 통해 전통 발효식품을 세계적 K-푸드 브랜드로 발전시킬 계획이다.백성현 시장은 "논산은 전통과 과학, 농업과 관광이 공존하는 도시"라며 "논산문화관광재단과 함께 논산 젓갈의 감칠맛을 세계로 전하겠다"고 말했다.