김동연 경기지사, 임기 내 100조 투자유치 조기 달성 할까?

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2024년 10월 16일(현지 시각) 미국 워싱턴에서 글렌 영킨(Glenn Youngkin) 버지니아 주지사를 만나 스타트업과 바이오산업, 데이터, 청년 교류 등에 대한 협력을 제안했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2024년 10월 18일 오전(현지 시각) 뉴욕에서 ESR켄달스퀘어 남선우 대표, ESR켄달스퀘어 투자회사인 워버그핀커스의 제이크 세워트 전무이사와 친환경 복합물류단지 투자협약을 맺고 기념 촬영을 하고 있다 ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 강성천 경기도경제과학진흥원장 등과 함께 미국 현지시간 2024년 10월 17일 오후 미국 뉴욕시에서 캐시 호컬(Kathy Hochul) 뉴욕 주지사를 만나 면담하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 임기 내 100조 투자유치 조기 달성을 위한 행보에 속도를 낸다.김동연 지사는 10월 26일부터 11월 1일까지 5박 7일간 미국 보스턴과 워싱턴 D.C.를 방문해 적극적인 대미 외교와 투자유치 활동을 펼칠 계획이다.김 지사의 미국 방문은 이번이 다섯 번째다. 김 지사는 그동안 미국 방문을 통해 글로벌 기업 투자유치 등 경제영토 확장과 혁신동맹 구축, 청년기회 확대, 관세 문제 협상 등을 추진해 왔다.김동연 지사는 이번 미국 방문에서도 해외투자 유치, 외교 외연 확장 등을 위해 빠른 행보를 이어간다.먼저 보스턴에서는 차세대 비즈니스를 이끌어가는 세계한인경제무역협회 기업인과 바이오, AI, 기후테크 분야에서 핵심적인 역할을 하는 한국계 과학자, 엔지니어, 기업인 등 젊은 인재들과 만나 경기도와의 교류 협력 방안을 논의할 예정이다.특히 E사와 투자협약(MOU) 체결, A사 및 S사와는 경기도 직접 투자 결정을 유도하기 위한 투자 상담을 추진할 예정이어서 임기 내 100조 투자유치 조기 달성 여부가 주목된다.워싱턴D.C.에서는 미 국가이익연구소(CNI)·한국정책학회·경기연구원이 공동주최하는 '싱크탱크 콘퍼런스'에 참석해 '경기도: 한미 동맹을 이끄는 엔진'을 주제로 기조연설을 한다. 이 행사는 미 관세 대응 전략, 남북 관계, AI, 바이오산업 등 글로벌 현안을 주제로 미국 주요 싱크탱크 및 학계 관계자들과 토론하는 자리가 될 전망이다.또한, 스콧 스나이더(Scott Snyder) 한미경제연구소 소장, 주요 연방 상․하의원들과 만나 한-미 동맹 협력 방안을 논의하는 등 경기도 지방외교의 외연을 확장하는 기회로 삼을 예정이다.