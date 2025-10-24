베트남전쟁 종전 이후로도 계속된 전쟁들

트랜스보더링랩(Trans-border-ing Lab)은 난민/미등록이주민 지원과 이주구금 관련 법정 투쟁의 과정을 거치면서, 관련 내용에 대해 함께 공부하고 함께 논의할 수 있는 장(場)을 마련하면 좋겠다는 바람으로 올해 초에 만들어진 자그마한 연구/활동모임입니다. 국경과 종(種)을 넘은 몸들이 통제와 구금, 박탈과 추방의 위험 속에서 살아가야 하는 현실에 주목하고, 난민과 비인간존재의 안전하지 않음이 '국민'과 '인간'인 '우리'의 '안전'을 위한 것으로 정당화돼 온 담론에 문제를 제기하며 실천적인 앎을 모색하는 것을 활동의 비전으로 삼고 있습니다. 5화에 걸친 이번 연속 기고는 2025년 4월 30일, 베트남전쟁 종전 50년을 맞아 호치민 시의 여러 곳을 답사하며 기록한 공동의 결과물입니다. 베트남전쟁이 지금-여기 우리에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 함께 질문을 만들어가는 계기가 되기를 바랍니다.

큰사진보기 ▲호치민시의 어느 식당에서 제공된 베트남 국기 모양의 케이크케이크에는 '재통합'을 축하한다는 메시지가 새겨져 있다 ⓒ 심아정 관련사진보기

제20조 베트남에 관한 파리 회담에 참가하는 당사자들은 크메르(현재의 캄보디아) 및 라오스 국민의 기본적 국민권, 즉 이 국가들의 독립·주권 단합·영토 보전을 인정한 캄보디아에 관한 1954년 제네바 협정과 라오스에 관한 1962년 제네바 협정을 엄정히 존중한다. 또 당사자들은 캄보디아 및 라오스의 중립을 존중한다.

-파리평화협정(1973)-

큰사진보기 ▲1973년 1월 27일 파리에서 조인된 베트남 전쟁 종식 및 평화 회복에 관한 협정1973년 1월 27일 파리에서 조인된 파리평화협정을 통해 미국은 베트남에서의 미군 철수와 50억 달러의 보상금 지급을 베트남에 약속했다. ⓒ 위키디피아 미국 관련사진보기

큰사진보기 ▲다큐멘터리 영화 <고스트 마운틴> (감독: James Taing, 2024)<고스트 마운틴>은 킬링필드와 그 전에는 기록되지 않았던 두 번째 참혹한 사건에서 살아남아 1980년 코네티컷으로 온 캄보디아 난민의 이야기다. 그는 태국에서 안전하다고 믿었던 곳으로 탈출에 성공한 4만 5천 명의 난민 중 한 명이었지만, 결국 지뢰가 무성한 캄보디아 국경 지역으로 강제 송환됐다. ⓒ Film Freeway 공식홈페이지 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국 위스콘신주 셰보이건(Sheboygan)에 있는 함동추모공간베트남전쟁에 참전했던 몽족, 라오족, 미국의 참전군인을 함께 애도하는 장소다. ⓒ 라오족, 몽족, 미국 참전군인기념관 관련사진보기

"저는 자랑스러운 미국인입니다. 여섯 아이의 엄마이고, 시민권을 취득한 몽족 난민의 딸이며, 현재 구금돼 있는 루 ​​양의 아내입니다. 그는 자신이 알고 있는 유일한 나라에서 추방될 위기에 처해 있습니다. 그는 태국의 난민수용소에서 무국적자로 태어났습니다. 그의 아버지는 베트남 전쟁 당시 CIA 비밀작전에 의해 미국을 돕기 위해 모집된 미군으로 복무했습니다. 그들은 수많은 미국인의 목숨을 구했고, 어둠 속에서 싸웠으며, 종종 목숨을 바치기도 했습니다." (Detroit Free Press, 2025년 8월 9일)