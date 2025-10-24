베트남전쟁 종전 이후로도 계속된 전쟁들

트랜스보더링랩(Trans-border-ing Lab)은 난민/미등록이주민 지원과 이주구금 관련 법정 투쟁의 과정을 거치면서, 관련 내용에 대해 함께 공부하고 함께 논의할 수 있는 장(場)을 마련하면 좋겠다는 바람으로 올해 초에 만들어진 자그마한 연구/활동모임입니다. 국경과 종(種)을 넘은 몸들이 통제와 구금, 박탈과 추방의 위험 속에서 살아가야 하는 현실에 주목하고, 난민과 비인간존재의 안전하지 않음이 '국민'과 '인간'인 '우리'의 '안전'을 위한 것으로 정당화돼 온 담론에 문제를 제기하며 실천적인 앎을 모색하는 것을 활동의 비전으로 삼고 있습니다. 5화에 걸친 이번 연속 기고는 2025년 4월 30일, 베트남전쟁 종전 50년을 맞아 호치민 시의 여러 곳을 답사하며 기록한 공동의 결과물입니다. 베트남전쟁이 지금-여기 우리에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 함께 질문을 만들어가는 계기가 되기를 바랍니다.
'통일절'은 1975년 4월 30일 북베트남 정규군이 남베트남 정권의 상징인 사이공(현 호치민시)의 대통령궁에 진입해 베트남전쟁을 종식시킴으로 이루어낸 통일을 기념하는 국경일로, '남부해방 기념일'이라고도 불린다. 베트남전쟁 종전 50주년 행사에 맞춰 지난 4월 30일 동료들과 함께 호치민을 방문했다.
군사 퍼레이드를 비롯한 각종 행사들을 보기 위해 좋은 자리를 차지하려고 밤샘을 하며 기다리는 사람들로 북적였던 전야제에서는 1만 500대의 드론이 통일에 기여한 호치민의 모습을 밤하늘에 형상화했다. '드론'이 러시아-우크라이나 전쟁과 팔레스타인 사람들에 대한 이스라엘의 학살에 동원된 주목할 만한 '무기'라는 상상력은 하늘을 화려하게 수놓은 드론쇼에 가로막힌 것만 같았다.
4월 30일 행사 당일. 빨간 바탕에 노란별이 박힌 옷을 입고 광장과 거리를 가득 메운 사람들은 러시아산 전투기와 헬리콥터가 펼치는 에어쇼에 환호했다. 무더위와 인파를 피해 잠시 들른 어느 식당에는 '재통일'을 축하하는 국기 모양의 커다란 케이크가 놓여 있었다. 국가가 기획한 축제를 즐기는 사람들을 마주하고, 그들의 기쁨이 내게는 당혹스러움으로 다가왔다. '종전'과 '통일'을 기념한다는 것은 무엇이고, 무엇이어야 할까. 1975년 종전 이후로도 이어진 전쟁'들'은 승전의 거대 서사 바깥에서 어떻게 망각돼 왔나. 축제의 한복판에서 여러 질문이 생겨났다.
올해 행사에는 중국, 라오스, 캄보디아에서서도 300여 명의 군인들이 참석했는데, 종전 기념식에 중국군이 참여한 것은 이번이 처음이다. 여기에는 30만 명이 넘는 중국군이 베트남전쟁에서 중요한 대공(對空) 방어 지원을 하고 물류와 물자 공급을 도왔던, '함께 싸운' 전쟁의 역사가 자리하고 있다. 그렇다면, 라오스와 캄보디아의 군인들이 행사에 참여한 이유는 무엇일까?
1973년 1월 27일 파리에서 조인된 파리평화협정을 통해 미국은 베트남에서의 미군 철수와 50억 달러의 보상금 지급을 베트남에 약속했다. 파리평화협정 제20조에는 "캄보디아와 라오스의 중립을 존중한다"는 문구가 새겨져 있다. 그런데 베트남의 군대는 1987년이 돼서야 라오스에서 철수를 시작했고, 캄보디아에서는 1989년이 되어서야 완전히 철군했다. 베트남전쟁의 '전후'라는 시간대에 속하는 1970년대와 1980년대에 무슨 일이 벌어졌던 것일까?
베트남전쟁 종전 이후의 전쟁'들' - 캄보디아와 라오스에서 무슨 일이 있었나
제20조 베트남에 관한 파리 회담에 참가하는 당사자들은 크메르(현재의 캄보디아) 및 라오스 국민의 기본적 국민권, 즉 이 국가들의 독립·주권 단합·영토 보전을 인정한 캄보디아에 관한 1954년 제네바 협정과 라오스에 관한 1962년 제네바 협정을 엄정히 존중한다. 또 당사자들은 캄보디아 및 라오스의 중립을 존중한다.
-파리평화협정(1973)-
1975년에 통일을 이룬 베트남은 파리평화협정 제20조를 위반해 승전 이후로도 라오스를 정복하고 캄보디아를 침공했으며, 태국의 주권에 도전하는 등 대외적으로 세력을 확장했다. 1979년 2월 17일 국경분쟁을 시작으로 중국과도 1개월이라는 짧은 기간이지만 전쟁을 치렀고, 중국과의 국경분쟁은 1990년까지 계속됐다.
1980년까지 베트남은 100만 명이 넘는 상비군을 보유하며 동남아시아에서 가장 강력한 군사 행위자로 부상했다. 베트남은 소련의 지원으로 1978년 12월 25일 중국이 후원하던 크메르루즈가 이끌던 캄보디아를 침공하고, 이후 베트남의 관리들이 프놈펜의 거의 모든 행정, 군사 기획, 경제 구조 조정을 감독하고, 수만 명의 베트남 정착민과 기술자들이 통치를 위해 파견됐다. 베트남은 라오스에서도 베트남의 민간인, 당 간부, 경찰 인력을 정착시켜 라오스 사회와 주요 국가기관 전반에 대한 영향력을 확대했다. (딜런 모틴, '동남아시아 패권국 - 베트남 야망의 부흥과 몰락',서울대학교 아시아연구소 온라인매거진) https://snuacwebzine.snu.ac.kr/?p=8889
침공 이후 약 10년간 캄보디아를 점령했던 베트남은 자신들이 거부했던 제국주의 식민통치의 전형, 특히 베트남어와 베트남 교과목을 캄보디아의 교육 현장에 강제로 이식시켰다. 베트남에서 온 이주민들은 캄보디아 현지 주민들을 감시하고 관리하는 역할을 했고, 국제 구호품도 베트남당국의 관할 아래 있었다. 그러나 폴 포트 정권의 공포정치에 시달렸던 캄보디아 사람들은 이러한 베트남의 지배에 대해 오히려 상대적인 자유를 느끼기도 했다. (정문태, '베트남, 영원한 피해자인가', <한겨레21>, 2001년 4월 https://h21.hani.co.kr/section-021005000/2001/04/p021005000200104240356049.html
태국 국경지대의 난민캠프에 몰려든 사람들
캄보디아와 베트남 사이의 분쟁을 피해 당시 20만 명의 캄보디아 난민들이 태국 국경으로 몰려들었다. 난민 캠프에는 3년에 걸친 크메르루주의 학살을 비롯한 끔찍한 통치에 더하여 기근으로 지친 캄보디아 사람들이 강제 징집이나 보복을 피하기 위해 망명을 요청했다. 그 밖에도 난민캠프에는 1975년에 패망한 남베트남 출신의 사람들, 미국 CIA의 '비밀전쟁'에 동원됐다가 미군 철수 후에 베트남과 라오스의 보복의 대상이 되었던 몽족, 중국계 크메르인들이 대거 수용돼 있었다. 이들은 '국민'으로 동원됐으나 더 이상 국가의 보호를 기대할 수 없게 됐거나, 애초에 '국민'으로 포섭되지 않는 소수민족 출신의 사람들이었다.
태국의 난민캠프 중 가장 큰 2번 캠프(site2)는 1993년 중반에 폐쇄됐다. 폐쇄 이전에도 라오스나 캄보디아로 강제송환됐거나, 2000년대 중반까지도 정글 속을 전전하며 살아간 이들이 있었던 반면, 미국과 프랑스의 난민으로 유입된 이들도 적지 않다.
라오스에 남은 몽족은 처형 혹은 학살되거나 '재교육 수용소'에 갇혔다. 1979년 6월 중국계 크메르인들이 난민캠프에서 강제송환되는 과정에서 태국군에 의한 학살(Dangrek genocide) 또한 자행됐다. 2025년 현재까지도 이 사건에 대해 태국 정부는 입을 닫고 있다. 캄보디아의 중국계 크메르 생존자 4만 여명은 농찬(Nong Chan) 난민캠프에서 차례로 버스에 태워져 당렉(Dangrek) 산으로 이송됐고, 그곳에 버려졌다. 난민들은 아래로는 땅에 묻힌 지뢰의 폭발로, 위로는 날아드는 태국군의 총알로 사망했고, 살아남은 이들은 호랑이와 악어의 습격, 기아로 대부분 목숨을 잃었다. 이후 당렉산은 '고스트마운틴'으로 불려왔다.
전쟁에 동원된 몽족, 기념되거나 추방되는 공식 서사 바깥의 존재들
미국 위스콘신주 셰보이건(Sheboygan)에는 베트남전쟁에 참전했던 몽족, 라오족, 미국의 참전군인을 함께 애도하는 합동 추모공간이 있다. 베트남 전쟁 시기 미국 CIA는 베트남 국경 밖에서 수행하는 '비밀전쟁'을 위해 1961년부터 1975년까지 4만 명 이상의 몽족 군단을 모집했다.
몽족은 미국 전투기 조종사들을 구출하거나, 호치민 트레일을 따라 라오스를 관통하는 북베트남 보급로를 교란하며 정보를 수집하고, 직접 전투에 참여하기도 했다. 이들은 1973년 미국이 패전으로 철수한 후 방치돼 기아, 질병, 보복 학살로 수만 명이 사망하는 참극을 겪었다. 보복 살해된 몽족은 10만 명이 넘고, 30만 명이 넘는 이들이 태국의 난민캠프로 이주했다.
미국은 1970년대 중반부터 2000년대 초반까지 태국의 난민캠프에서 약 13만 명 이상의 몽족 난민을 위스콘신, 미네소타, 캘리포니아에 수용했다. 이것이 바로 셰보이건에 몽족, 라오족, 미국 참전군인의 합동 추도시설이 설립되어 있는 까닭이다. '함께 싸웠다'는 것을 기념하는 조형물 앞에서 함께 싸운 전쟁 자체에 대한 비판적 상상력은 종종 가로막힌다.
지난 7월 미국의 이민세관단속국(ICE)이 미시간 주에서 몽족과 라오스계 이민자 16명을 구금한 후 추방을 강행하겠다고 밝힌 바 있다. ICE 관계자들은 구금된 이민자들이 범죄 경력이 있어 추방 대상이 될 수 있다고 했다. 구금된 루 양(Lue Yang)의 아내 앤시 뷰(Ancy Vue)는 언론과의 인터뷰에서, 라오스에서 '비밀전쟁'으로 불렸던 당시 몽족 사람들이 미국을 어떻게 도왔는지 언급하며 석방을 호소했다.
"저는 자랑스러운 미국인입니다. 여섯 아이의 엄마이고, 시민권을 취득한 몽족 난민의 딸이며, 현재 구금돼 있는 루 양의 아내입니다. 그는 자신이 알고 있는 유일한 나라에서 추방될 위기에 처해 있습니다. 그는 태국의 난민수용소에서 무국적자로 태어났습니다. 그의 아버지는 베트남 전쟁 당시 CIA 비밀작전에 의해 미국을 돕기 위해 모집된 미군으로 복무했습니다. 그들은 수많은 미국인의 목숨을 구했고, 어둠 속에서 싸웠으며, 종종 목숨을 바치기도 했습니다." (Detroit Free Press, 2025년 8월 9일)
4월 30일 통일절 기념행사의 연설에서 베트남의 공산당 서기장이자 국가 최고지도자인 또 럼(Tô Lâm)은 호치민의 말을 인용해 "베트남은 하나이고 베트남 국민도 하나"라고 말했다. 그러나 베트남의 통일과 종전은 '하나'의 국민 서사로만 이야기될 수 없다. 국민과 비국민, 군인과 민간인이 얽혀있었고, '전후'에도 계속된 전쟁들로 수많은 이들이 다치거나 죽거나 이산(離散)을 강요받았다.
통일과 승전 이후로도 지속된 전쟁'들' 속에서 주변화되고 비가시화돼, 공식적인 역사 '바깥'에 던져진 사람들이야말로 베트남전쟁이 무엇이었는지 그 윤곽을 드러낼 수 있는 존재들이 아닐까. 미국에서 추방당할 위기에 놓인 몽족 디아스포라를 보면서 국가의 기획에 따라 '참전용사'로도 '불법체류자'로도 호명되는 이들이 겪어낸 전쟁은 누구를 위한 것이며 국가란 무엇인지, 국민으로 수렴되지 않는 이들이 살아낸 전후의 안부를 묻지 않을 수 없다.