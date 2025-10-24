정경심 "동양대 압수수색 직전 딸·아들 수상 서류 폐기, 증거인멸"

▲2019년 9월 8일 오후 경북 영주시 동양대학교에서 최성해 동양대 총장이 연합뉴스와 만나 조국 법무부 장관 후보자 딸의 표창장 논란과 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기