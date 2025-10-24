국힘, 'MBC 퇴장' 최민희 경찰에 고발... "즉각 사과·사퇴하라"

국민의힘이 더불어민주당 소속 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장을 경찰에 고발했다. 국민의힘 미디어특별위원회는 24일 오전 민주당 최민희 과방위원장이 MBC 보도에 부당하게 개입했다며 관련 고발장을 서울경찰청 민원실에 접수했다.
지난 20일, 최민희 과방위원장이 국정감사의 일환으로 열린 현장 간담회 자리에서 MBC의 국정감사 관련 보도에 대해 불만을 제기한 여파가 걷잡을 수 없이 번지고 있다. 개별 보도에 대한 질의에 대해 MBC 보도본부장의 답변을 거부하자, 최민희 위원장은 해당 본부장의 퇴장을 명했다.
민주노총 산하 전국언론노동조합은 물론이고, 한국기자협회까지 나서서 최민희 위원장을 향해 비판 목소리를 높이고 있다.
최 위원장의 거듭된 항변과 반박에도 불구하고(관련 기사: 보도본부장 퇴장 비판 MBC에, 최민희 "국힘 행태는 지적 못하면서..."
https://omn.kr/2fqrs) 민주당 내에서도 과했다는 지적이 나온다(관련 기사: '언론 자유 침해' 논란 최민희에 당내서도 우려... 박지원 "과유불급"
https://omn.kr/2fr89). 심지어 지금까지 MBC 보도가 '친민주당' 편향적이라며 공격해 왔던 국민의힘조차 MBC를 옹호하고 최민희 위원장 비판에 힘을 보태는 형국마저 벌어지고 있다.
"최민희 위원장도 성역 아냐... 안하무인에 오만불손"
MBC 출신인 문호철 국민의힘 미디어특별위원회 수석부위원장은 이날 서울경찰청 앞에서 기자들과 만나 "MBC는 피감 기관이 아니다"라며 "세상에 아무리 퇴장이 유행이라고 하지만, 이는 명백한 언론 자유의 침해고 명백한 월권행위"라고 목소리를 높였다. 그는 "국회는 권력의 방패가 아니다. 국회는 국민의 방패이다"라며 "최민희 위원장은 즉각 사과하고, 과방위원장 직에서 사퇴해야 한다"라고 요구했다.
손수조 부위원장은 이어서 "오늘 국민의힘은 최민희 과방위원장을 MBC 보도 개입 관련 방송법 위반 그리고 직권 남용으로 고발한다"라며 "최민희 위원장이 '언론은 성역이 아니다'라고 말했다. 맞다. 하지만 최민희 위원장 본인도 성역이 아니다"라고 강조했다.
그는 "본인에게 불리한 발언의 기사를 썼다고 해서 국감 현장에서 보도본부장에게 퇴장을 요구하는 이러한 태도는 정말 안하무인에 오만불손한, 정말 자기 위에 아무것도 없는 듯한 그런 권력에 도취된 모습"이라고 꼬집었다. "국민의힘 오늘 최민희 과방위원장의 태도를 서울경찰청에 고발함으로써 무너진 언론의 공정성과 자유의 침해에 대해서 경종을 울리고자 한다"라고도 부연했다.
박대기 부위원장은 "과방위원장으로서의 자질 논란 그리고 직권 남용 그리고 방송법 위반의 문제를 발생시켰다. 이에 대해 수사 당국의 철저한 수사가 필요하다"라고 이야기했다.
김민호 부위원장은 "자유민주주의 파괴 행위가 수인의 한도를 넘어서고 있다. 특히 언론의 자유는 우리 민주주의 사회의 동맥과도 같은 것"이라며 "민주당의 내로남불식, 직권 남용 행위 이제는 더 이상 바라볼 수는 없다. 경찰에서 엄중한 수사를 통해서, 또 우리 국민께서 엄중한 심판을 해 주실 것이라 믿는다"라고 말했다.
미디어특위는 이후 별도의 보도자료를 통해 방송법 제4조 제1항 "방송편성의 자유와 독립은 보장된다"고 명시하며, 제2항에서는 "누구든지 방송편성에 관하여 이 법 또는 다른 법률에 의하지 아니하고는 어떠한 규제나 간섭도 할 수 없다"를 강조하고 나섰다.
"방송편성권은 방송의 자유와 독립을 보장하기 위한 가장 중요하고 본질적인 권한인데도 불구하고, 최민희 위원장은 자신에 대한 비판 보도를 막기 위해 MBC 관계자를 문책하고 퇴장 명령을 내리는 등 강력한 조치를 통해 방송법을 위반한 것으로 간주하고 있다"라는 이야기였다.
"해당 보도의 내용이 사실과 다르거나 자신의 의견을 표명하고자 하는 경우, 반론보도청구나 정정보도청구 등의 법적 절차를 통해서 충분히 구제받을 수 있음에도, 최민희 위원장은 위와 같이 위법적인 권한 남용을 자행했다"라며 고발 취지를 설명했다.
"쇼츠 만들어 개딸에게 존재감만 과시하려는 막말과 기행"
유상범 원내운영수석부대표 또한 이날 당 국정감사 대책회의 모두발언을 통해서 비판의 목소리를 높였다. 그는 "지난 2주 동안 민주당 의원들이 국정감사장에서 보여준 것은 사적 분풀이 사과 요구, 지역구 민원 해결, 가정사 해명을 남발하는 막장 그 자체였다"라며 "그로 인해 국정감사가 의원들의 사적 감사로 전락했다는 비난이 쏟아지고 있다"라고 날을 세웠다.
특히 대표적인 예시로 "최민희 과방위원장은 20일 MBC의 업무 보고를 받다가 본인이 등장한 보도가 편파적이었다는 이유로 보도본부장에게 국회법을 위반해 퇴장 명령을 내리는 기행을 벌였다"라고 지적했다. "국감 기간에 열린 딸 결혼식 날짜를 양자 역학을 공부하느라 몰랐다는 기상천외한 해명을 하며 눈물을 지었다"라고도 꼬집었다.
그는 "정책 점검과 행정부 견제라는 목적은 상실한 채 쇼츠를 만들어 개딸들에게 존재감만 과시하려는 막말과 기행"이라고 평가하며 "여당 의원들 및 여당 호소 의원으로 인해 정치는 조롱거리, 국민적 혐오 대상으로 전락하고 있고, 국정감사는 사감이라는 오명을 입게 되었다"라고 비판했다.
"국감은 의원의 사적 분풀이 장소가 아니라 국민을 위한 헌법적 책무를 감당하는 고귀한 자리임을 민주당은 명심해야 한다"라는 지적이었다.
"세월호 KBS 보도 개입보다 중대한 사건... 과방위원장 사퇴해야"
앞서 국민의힘 소속 과학기술정보방송통신위원들은 최민희 위원장의 사퇴를 촉구하는 기자회견을 열면서 공세 수위를 높였다. 이들은 지난 23일, 국회 소통관 기자회견장에서 마이크를 잡고 "단순히 국민적 비난에 그칠 일이 아니라, 법률 위반 소지가 크다는 게 저희 판단이다. 명백한 직권 남용이자 방송법 위반"이라고 주장했다.
이들은 "방송법은 방송 편성과 보도의 자유를 규정하고 있는데, 그 규정을 정면으로 위배했다"라며 "과거 세월호 사건 때 청와대 이정현 홍보 수석이 KBS에 전화해 보도에 개입했다는 이유로 대법원에서 벌금 1000만 원형을 선고받은 것, 여러분들 기억하고 계실 것이다. 이번 최민희 위원장의 발언은 그보다 훨씬 중대한 사건"이라고 규정했다. 보수 정권이었던 박근혜 정부 때 자행된 보도 개입 사건과 굳이 비교하며, 사안의 심각성을 강조한 셈이다.
특히 "결과적으로 본인이 생각하는 대로 보도하지 않으면 그동안 민주당에호의적으로 보도했던 MBC마저도 이렇게 강하게 탄압할 수 있다는 것을 보여준 매우 독재적이고 상징적인 장면이었다"라며 "최민희 위원장의 과방위원장 사퇴를 정식으로 촉구한다"라고 목소리를 높였다.
이어 "과방위는 방송 업무를 공정하게 다룰 의무가 있는 국회 기관"이라며 "그런데 이렇게 편향된 시각 그리고 독재적 시각으로 과방위 업무를 한다면, 국민들에게 방송을 공정하게 다루고 있다는 인상을 줄 수 없는 부적절한 상황"이라며 사퇴 필요성을 강조했다.