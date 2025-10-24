육군총장 직무대리 "내란에 침묵... 맞서지 못해 사과드린다"

큰사진보기 ▲김규하 육군참모총장 직무대리 2025.9.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

김규하 육군참모총장 직무대리(대장)가 12·3 불법계엄 사태와 관련해 "장성으로서 군을 동원해 대한민국을 위태롭게 한 내란 행위에 맞서지 못했다"고 국민에게 고개를 숙였다.김 총장대리는 24일 오전 충남 계룡대에서 열린 국회 국방위원회 육군본부 국정감사에서 "대한민국 민주주의의 큰 위기 앞에서 잘못된 것을 알면서도 침묵했다"라면서 이같이 밝혔다.김 총장대리는 이어 "국민께 큰 실망과 깊은 상처를 안겨드려 진심으로 사과드린다"라면서 "육군 모두가 내란군은 아니다"라고 강조했다.그는 "(불법 계엄은) 값진 희생으로 지켜낸 대한민국 민주주의의 큰 위기였다"라면서 "이러한 위기 앞에서 잘못된 것을 알고 있으면서도 저는 침묵했다"라고 토로했다.김 총장대리는 12·3 비상계엄 선포 직후 열렸던 주요 지휘관 화상회의에 참석했다고 언급했다. 지난해 계엄 선포 당시 김 총장대리는 육군 미사일전략사령관을 맡고 있었다.그는 "(내란에 가담한 일부 군 수뇌부와 동조자를 제외한) 전 장병은 지금 이 순간에도 국민을 지키는 국군"이라면서 육군 전체에 대한 비판을 자제해 달라고 당부하기도 했다.김 총장대리는 12·3 불법 계엄에 대해 "육군의 공식적인 역사로 철저하게 기록할 것"이라면서 "정치적 중립을 유지한 가운데 사실만 정확히 기록해 후대에 교훈으로 삼도록 할 것"이라고 약속했다.그러면서 그는 "불법 계엄에 동조한 자들과 아직 드러나지 않은 가담 인원들을 선별해 조치하겠다"라면서 "주어진 권한과 책임 범위 내에서 이들을 적법하게 조치하는 데 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.