'안가 회동' 이완규 "증인선서 거부는 제 권리" 헛웃음

정치

25.10.24 11:57최종 업데이트 25.10.24 12:08

이 전 법제처장 증인 선서 거부 놓고 여야 설전... 추미애 "법사위가 고발할 수도"

12·3 비상계엄 하루 뒤 대통령 안전가옥에서 이뤄진 4인 회동에 참석해 피의자 신분으로 수사를 받고 있는 이완규 전 법제처장이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에 증인으로 출석해 선서를 거부하고 있다.
12·3 비상계엄 하루 뒤 대통령 안전가옥에서 이뤄진 4인 회동에 참석해 피의자 신분으로 수사를 받고 있는 이완규 전 법제처장이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에 증인으로 출석해 선서를 거부하고 있다. ⓒ 남소연

"존경하는 위원장님, 저는 국회에서의 증언 감정 등에 관한 법률 제3조 제2항에 따라 선서를 거부할 수 있는 권리가 있습니다. 이에 따라서 선서를 거부하겠습니다."

24일 국회 법제사법위원회의 법제처 대상 국정감사에서 증인으로 출석한 이완규 전 법제처장이 선서를 거부했다. 이 전 법제처장이 이례적으로 선서를 거부하자 국감장이 일순간 소란스러워졌다.

더불어민주당 법사위원들은 "뭐가 그렇게 당당하느냐", "왜 선서를 거부하느냐"라고 따져 물었고, 이에 이 전 법제처장은 적법한 절차라고 맞섰다. 이 전 법제처장은 "증인에 대한 증언 거부권도 헌법과 법률에 따라서 인정되는 권리다", "저는 저한테 부여된 권리에 따라서 선서를 거부할 권리를 행사하는 것이니 이해해 주시기 바란다"라고 밝혔다.

이 전 처장은 전날(23일) 오전 법사위가 의결한 위증 혐의 고발('국정감사 증인 고발의 건')이 증언 거부의 주요 이유라고 주장했다.

단상에 선 그는 "지금 위원님들이 저를 고발하지 않으셨느냐. 고발하신 분들이 저를 불러다가 조사하겠다는 것이, 그게 적정 절차이냐"라며 헛웃음을 짓기도 했다. 그러면서 "어쨌든 저는 선서를 거부하겠다"라고 통보했다. "저한테 온 증언 출석요구서의 신문 여지가 안가 모임 관련"이라며 수사 중인 사항이라 말하지 않겠다는 이 전 처장의 입장이다.

이 전 법제처장은 2024년 12.3 비상계엄 선포 직후인 4일 삼청동 대통령 안가(안전가옥)에서 이상민 전 행안부장관, 박성재 전 법무부장관 등과 함께 비공개 회동을 통해 비상계엄 사후 대책 등을 논의했다는 혐의로 수사를 받고 있다.

추미애 법사위원장 "정당한 이유 없이 증언 거부시 고발"

국감장에선 이 전 법제처장의 선서 거부 뒤 1분 정도 여야가 마이크가 꺼진 채로 각기 주장을 고성으로 주고 받았다. "헌법을 그렇게 잘 지켜서 내란을 저질렀느냐(김용민)", "증인선서 거부는 국감을 방해하는 행위(장경태)"라는 여당 주장에 야당은 "여기 증인선서(관련)법에 있다(나경원)"는 등 증인 권리라고 맞섰다.

여야 공방을 지켜보던 추미애 법제사법위원장이 "선서는 (일단) 하시고 위원 질의에 대해서 증언 거부를 하는 게 낫겠다"고 했지만 이 전 처장은 '직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우, 그 사안에 한정해 감사 또는 조사에 참여할 수 없다'는 국정감사법 조항을 읊으며 이를 거부했다.

'국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률' 3조에 따르면, 증인은 형사소송법 148조(근친자의 형사책임과 증언거부)나 149조(업무상비밀과 증언거부)에 해당할 경우 증언을 거부할 수 있으나, 거부 이유를 소명해야만 한다. 또한 같은 법 12조에 따라, 정당한 이유 없이 증언을 거부한 증인은 "3년 이하의 징역 또는 1천만 원 이상 3천만 원 이하의 벌금에 처한다"고 돼 있다.

추 위원장은 "법제처는 대통령에 대한 또는 국정 전반에 대한 법률적 자문 권한이 있고 의무가 있다"며 "내란범이 포고령을 통해 국민 기본권을 탱크로 밀어붙일 때 법제처와 법제처장은 침묵하고 방조했다. 다음날엔 안가 모임을 가졌다. 내란 청산을 위해서 나온 첫 번째 국정감사이니, 공직을 담임했던 자로서는 당연히 증언해야 할 책무가 있는 것"이라고 했다.

신동욱 국민의힘 의원이 "이게 무슨 내란청산이냐"라고 항의하자, 추 위원장은 "국정감사 방해가 목적이신가. (증인이) 선서 자체를 못하게 위원들이 엄호하고 계신 건가"라며 "헌법을 그렇게 잘 아는 나경원 의원은 왜 내란범이 국회 침탈할 때 가만히 계셨느냐"라고 쏘아붙였다.

추 위원장은 "증인이 정당한 이유 없이 증언을 거부할 때는 3년 이하 징역, 3000만 원 이하 벌금에 처하도록 돼 있다"며 "관련 법에 따라 법사위가 고발할 수 있다"라고 덧붙였다.

#이완규#안가회동#계엄연루#법사위#추미애

유성애 (findhope)
  • 트위터

    • 정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

    사진
    남소연 (newmoon)

    오마이뉴스 사진부 기자입니다.

