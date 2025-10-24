"10.15 부동산 대책 적절" 37% - "부적절" 44%

큰사진보기 ▲20일 마포구의 한 부동산에 매물 정보가 써붙어 있다. 정부가 발표한 10·15 부동산 대책에 따라 이날부터 서울 전 지역과 과천, 분당 등 경기 12개 지역에서 토지거래허가제가 시행된다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

서울 전역과 경기도 12곳을 토지거래허가구역으로 묶고 주택담보대출 한도제한을 강화하는 10.15 부동산 대책에 대한 평가가 비등하게 엇갈렸다. 특히 주택 보유 유무보다 정치적 태도에 따라 엇갈렸다. 부동산 보유세 강화 혹은 인하 방향에 대한 인식도 마찬가지였다.한국갤럽이 지난 21~23일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 8163명, 응답률 12.3%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 조사한 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p)."10.15 부동산 대책에 대해 어떻게 생각하냐"는 질문에 "적절하다"는 응답은 37%, "적절하지 않다"는 응답은 44%, 모름/응답거절을 택한 태도유보층은 19%로 나타났다. 오차범위를 살짝 넘는 7%p 격차로 적절·부적절 응답이 엇갈린 것.본인 혹은 배우자 명의의 주택이 있다고 답한 응답층(n=618)에서는 '적절' 41%, '부적절' 44%, '모름/응답거절' 15%로 나타났다. 무주택자 응답층(n=382)에서는 적절 31%, 부적절 44%, 모름/응답거절 25%였다. 유주택자가 무주택자보다 이번 부동산 대책을 적절하다고 본 것.지지정당·이념성향별 응답을 보면 더 크게 의견이 엇갈렸다. 더불어민주당 지지층(n=424)의 56%, 진보층(n=254)의 57%는 이번 대책을 적절하다고 봤다. 반면 국민의힘 지지층(n=253)의 73%, 보수층(n=293)의 67%는 이번 대책을 부적절하다고 답했다. 중도층(n=343)에서는 '적절' 39%, '부적절' 42%로 평가가 엇비슷한 편이었다."부동산 보유세를 ▲ 현재보다 높여야 한다 ▲ 현재보다 낮춰야 한다 ▲ 현재대로 유지해야 한다 중 어떻게 해야 한다고 보느냐"고 물은 결과는 엇비슷했다. 보유세 강화를 택한 응답은 26%, 보유세 인하를 택한 응답은 27%, 현행 유지를 택한 응답은 33%로 조사됐다. 모름/응답거절은 14%였다.이 역시 주택 보유 여부보다 정치적 태도에 따라 입장이 더 엇갈렸다. 유주택자의 경우, 보유세 강화·인하 응답이 모두 27%로 동률이었고 현행 유지를 택한 응답은 35%였다. 무주택자의 경우에는 보유세 강화 23%, 보유세 인하 28%, 현행 유지 28%로 조사됐다. 보유세에 대한 의견이 다 비슷하게 나뉘어져 있는 셈이다.하지만 민주당 지지층에서는 보유세 강화(38%)·현행 유지(31%) 의견이 보유세 인하(18%)보다 많은 편이었다. 국민의힘 지지층에서는 보유세 인하(46%)·현행 유지(34%) 의견이 보유세 강화(6%) 의견을 압도한 것과 차이가 크다.이념성향별로 봤을 때도 보수층에서는 보유세 인하(40%)·현행 유지(34%) 의견이 보유세 강화(15%) 의견을 앞섰고, 진보층에서는 보유세 강화(44%)·현행 유지(33%) 의견이 보유세 인하(17%) 의견을 앞섰다.다만 보유세를 높이되 취득세 및 양도소득세 등을 낮추는 세제개편안에 대해서는 주택 보유 여부나 정치적 성향을 불문하고 찬성 의견이 앞섰다.먼저 한국갤럽이 이에 대한 찬반 의견을 물은 결과, 전체 응답자의 54%가 찬성했다. 반대 의견은 27%였다. 모름/응답거절을 택한 응답은 18%였다.유주택자(찬성 53%-반대 31%)와 무주택자(57%-22%), 보수층(51%-32%)과 진보층(59%-27%) 모두 찬성 의견이 과반을 넘겼고, 민주당 지지층(64%-22%)과 국민의힘 지지층(48%-33%)에서도 찬성 의견이 반대 의견을 앞섰다.한편 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.