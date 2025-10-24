메뉴 건너뛰기

부산 지역화폐 동백전 한도 50만 원으로 늘린다

사회

부산경남

25.10.24 11:42최종 업데이트 25.10.24 11:43

정부 지원에 캐시백 증가... 코리아 그랜드 페스티벌 기간엔 요율도 더 변경

부산시의 지역화폐인 동백전.
부산시의 지역화폐인 동백전. ⓒ 김보성

이재명 정부의 지원이 늘어나면서 부산의 지역화폐인 동백전 한도도 연말까지 50만 원으로 확대된다. 부산시는 "역대 최대 수준"이라며 지역 경제 활성화에 기대감을 내비쳤다.

부산시는 소비 활성화와 소상공인 매출 증대 차원에서 연말까지 동백전 캐시백 한도를 현행 30만 원에서 50만 원으로 변경한다고 24일 밝혔다. 캐시백 효율은 지금과 마찬가지로 최대 13%인데, 코리아 그랜드 페스티벌(29일~10월 9일) 기간에는 한시적으로 최대 18%, 별도 50만 원 한도를 적용한다.

이 경우 11월 시민들이 받을 수 있는 캐시백은 최대 15만5000원(충전금액 100만 원)이다. 시 중소상공인지원과 지역화폐팀은 "공동배달앱 땡겨요와 택시호출 공공앱 동백 택시 등에서도 사용 가능하다"라며 "2019년 동백전이 출시된 이후 가장 많은 혜택을 받을 수 있다"라고 설명했다.

새 정부가 내수 진작을 위해 지역화폐에 공을 들이면서 지난 시기와 달리 동백전 발행액 규모는 점점 커지는 모양새다. 시에 따르면, 올해 9월까지 동백전 발행액은 1조2000억 원으로 작년 같은 기간보다 21.6% 증가했다.

김보성 (kimbsv1) 내방

오마이뉴스 김보성 기자입니다. kimbsv1@gmail.com/ kimbsv1@ohmynews.com 제보 환영합니다.

