'금품수수 혐의' 강호동 농협중앙회장 "심려끼쳐 죄송"

큰사진보기 ▲강호동 농업협동조합중앙회 회장이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

금품수수 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 강호동 농협중앙회장이 24일 "이유를 막론하고 심려를 끼쳐 국민과 206만 조합원, 12만 임직원, 1100명의 조합장에게 진심으로 송구스럽고 죄송하다"고 말했다.강 회장은 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 경찰 수사와 관련한 입장을 묻는 말에 이같이 답하면서 "내부적 사항은 수사 중이라 이 자리에서 말하기는 적절하지 않다"고 밝혔다. 이어 "여러 일련의 일은 경찰 수사에 성실히 임해서 명백히 밝히겠다"고 덧붙였다.강 회장은 농협중앙회장 선거철이었던 지난해 1월 전후 농협중앙회 계열사와 거래 관계에 있는 용역업체 대표로부터 1억 원이 넘는 금품을 수수한 혐의를 받고 있는 것으로 알려졌다.서울경찰청 반부패수사대는 강 회장을 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의로 수사 중이며, 앞서 서울 중구 농협중앙회에 있는 강 회장의 집무실 등을 압수수색했다.이같은 강 회장의 입장 표명에도 여야 의원들의 추궁은 이어졌다. 임미애 더불어민주당 의원이 1억 수수 혐의와 관련해 '이 용역업체를 만났느냐'고 따졌다. 또 제보 내용 등을 제시하면서 의혹 사항을 물었으나, 강 회장은 "경찰 조사를 받고 있는 사안이라 경찰에서 소상히 말하겠다"고만 답했다.전종덕 진보당 의원도 강 회장에게 "(서울) 송파구에서 벤츠 안에서 5000만 원, 서울역 인근에서 5000만 원 해서 1억 원을 직접 수수했다는 의혹이 있다"면서 용역업체 대표로 추정되는 인물의 대화 녹음 등을 제시했다. 이어 강 회장이 율곡조합장 시절인 2022년 8월에도 2000만 원의 금품을 수수했다는 의혹도 질의했다.강 회장은 여러 의혹 제기에 대해 "경찰에 가서 소상히 설명해 드리겠다"는 말로 답변을 피했다.한편 강 회장은 이날 임호선 더불어민주당 의원이 최근 쌀값 폭등과 관련한 질의에 "쌀값이 회복추세지 폭등했다고는 생각하지 않는다"며 "쌀값은 앞으로 더 올라야 한다"고 말했다.이어 "우리 국민의 하루 먹는 쌀값이 500원 정도밖에 안 미치기 때문에 국민경제에 미치는 영향은 미미하다"며 "여러 가지 벼값 안정화를 위해 작년에 1000억 원의 예산을 들여서 역할을 했다"고 설명했다.