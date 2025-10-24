'금품수수 혐의' 강호동 농협중앙회장 "심려끼쳐 죄송"

금품수수 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 강호동 농협중앙회장이 24일 "이유를 막론하고 심려를 끼쳐 국민과 206만 조합원, 12만 임직원, 1100명의 조합장에게 진심으로 송구스럽고 죄송하다"고 말했다.
강 회장은 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 경찰 수사와 관련한 입장을 묻는 말에 이같이 답하면서 "내부적 사항은 수사 중이라 이 자리에서 말하기는 적절하지 않다"고 밝혔다. 이어 "여러 일련의 일은 경찰 수사에 성실히 임해서 명백히 밝히겠다"고 덧붙였다.
강 회장은 농협중앙회장 선거철이었던 지난해 1월 전후 농협중앙회 계열사와 거래 관계에 있는 용역업체 대표로부터 1억 원이 넘는 금품을 수수한 혐의를 받고 있는 것으로 알려졌다.
서울경찰청 반부패수사대는 강 회장을 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의로 수사 중이며, 앞서 서울 중구 농협중앙회에 있는 강 회장의 집무실 등을 압수수색했다.
이같은 강 회장의 입장 표명에도 여야 의원들의 추궁은 이어졌다. 임미애 더불어민주당 의원이 1억 수수 혐의와 관련해 '이 용역업체를 만났느냐'고 따졌다. 또 제보 내용 등을 제시하면서 의혹 사항을 물었으나, 강 회장은 "경찰 조사를 받고 있는 사안이라 경찰에서 소상히 말하겠다"고만 답했다.
전종덕 진보당 의원도 강 회장에게 "(서울) 송파구에서 벤츠 안에서 5000만 원, 서울역 인근에서 5000만 원 해서 1억 원을 직접 수수했다는 의혹이 있다"면서 용역업체 대표로 추정되는 인물의 대화 녹음 등을 제시했다. 이어 강 회장이 율곡조합장 시절인 2022년 8월에도 2000만 원의 금품을 수수했다는 의혹도 질의했다.
강 회장은 여러 의혹 제기에 대해 "경찰에 가서 소상히 설명해 드리겠다"는 말로 답변을 피했다.
한편 강 회장은 이날 임호선 더불어민주당 의원이 최근 쌀값 폭등과 관련한 질의에 "쌀값이 회복추세지 폭등했다고는 생각하지 않는다"며 "쌀값은 앞으로 더 올라야 한다"고 말했다.
이어 "우리 국민의 하루 먹는 쌀값이 500원 정도밖에 안 미치기 때문에 국민경제에 미치는 영향은 미미하다"며 "여러 가지 벼값 안정화를 위해 작년에 1000억 원의 예산을 들여서 역할을 했다"고 설명했다.