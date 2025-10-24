'이종섭 기각' 법원에 유감 표명한 특검 "구체적 상황 감안하지 않아"

큰사진보기 ▲이종섭, 영장실질심사 출석이종섭 전 국방부 장관이 지난 23일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲정민영 특검보가 지난 7월 7일 서울 서초구 순직해병특검팀 브리핑룸에서 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲영장실질심사 받은 임성근 전 해병대 1사단장임성근 전 해병대 1사단장이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

채해병 특검팀(이명현 특검)이 이종섭 전 국방부 장관 등 수사외압 피의자들의 구속영장이 무더기 기각되자 "법원이 구체적 상황을 감안하지 않았다"고 유감을 표했다. 특검팀은 "법리상 다툴 여지가 있다"는 법원의 판단을 두고 "피의자들의 직권남용죄가 인정된다. 향후 재판 절차에서 계속해서 다툴 것"이라 밝혔다.특검팀 정민영 특검보는 24일 오전 정례브리핑에서 "법원이 (영장을 기각하며) 추가적인 증거수집의 필요성이 낮다고 판단했다"며 "(이는) 그간 2년 이상 벌어졌던 구체적 상황에 대해 충분히 감안하지 않은 것이 아닌가 아쉽게 생각한다"고 밝혔다.그러면서 "(피의자들이) 직권남용을 은폐하거나 사후적으로 정당화하는 과정에서 모해위증, 공무상 기밀누설, 허위공문서 작성 등 여러 범죄가 이어졌다. 사건 발생 이후 여러 수사기관에서 수사가 진행될 때 주요 피의자들이 증거를 없애고 진술을 맞추는 과정들이 있어왔다"며 "이들의 태도가 특검에서도 달라지지 않았기 때문에 수사외압을 확실히 규명하기 위해 구속수사 필요성이 있다고 보아 (특검팀이) 영장을 청구한 것이다. 법원 판단이 아쉽다"고 말했다.정 특검보는 "수사외압의 구체적인 과정에 대해서는 특검 수사를 통해 실체가 상당부분 확인됐고 법원도 영장을 기각하면서 기본적인 소명관계는 확보됐다고 봤다"며 "직권남용은 다툼이 치열하게 이뤄지는 법리다보니 법원이 '다툼의 여지가 있다'고 본 것 같은데 특검팀은 여전히 법리상 직권남용죄에 해당한다는 입장"이라고도 전했다. 이어 "재판 절차에서 계속해서 다퉈나갈 예정"이라고 덧붙였다.정 특검보는 기각된 피의자들의 영장 재청구 계획을 두고는 "아직까지 결정된 바가 없다"고 밝혔다. 그러면서 "(영장 기각 여부와 상관 없이) 법원에 구속영장이 청구됐던 대상자들은 당연히 재판으로 넘겨 법원 판단을 받아야할 당사자들"이라고 강조했다.특검팀은 전날 영장실질심사가 진행된 7명 중 유일하게 임성근 전 해병대 1사단장의 구속영장이 발부된 것을 두고 "의미있는 결과"라고 밝혔다. 정 특검보는 "(임 전 사단장의 구속은) 사단장으로서 주의 의무 위반, 명령 위반 등 업무상 과실과 증거 인멸 우려가 인정돼 영장이 발부된 것"이라며 "기존 국방부 조사본부의 재조사, 경북경찰청의 수사결과와 달리 채해병 사망과 관련해 임 전 사단장의 법적 책임이 소명됐다고 법원이 판단했다는 점에서 의미있는 결과"라고 밝혔다.앞서 특검팀은 수사외압에 연루된 5명(이종섭 전 국방부 장관, 유재은 전 국방부 법무관리관, 김동혁 전 국방부 검찰단장, 박진희 전 국방부 군사보좌관, 김계환 전 해병대 사령관)과 채해병 사망사건에 연루된 2명(임 전 사단장과 최진규 해병대 1사단 11포병대대장)을 각각 묶어 서울중앙지법에 구속영장을 청구했다.수사외압 연루 5명의 영장실질심사를 담당한 정재욱 영장전담 부장판사는 "기본적인 사실관계는 어느 정도 소명되나 주요 혐의와 관련해 법리적인 면에서 다툴 여지가 있고 재판 과정에서 충분한 공방과 심리를 거쳐 책임 유무나 정도를 결정하는 것이 타당해 보인다"라고 판단했다.이어 "장기간에 걸쳐 진행된 광범위한 수사를 통해 이미 상당한 증거가 수집된 점, 수사진행경과, 수사 및 심문절차에서의 출석상황과 진술태도, 가족 및 사회적 유대관계 등의 사정에다 방어권 보장의 필요성, 불구속 수사의 원칙까지 더하여 고려하면, 구속의 필요성과 상당성을 인정하기 어렵다"고덧붙였다.임 전 사단장의 구속영장을 발부한 이정재 영장전담 부장판사는 "증거를 인멸한 염려가 있다"고 판단했다. 구속을 면한 최 전 대대장과 관련해선 "피의자가 기본적 사실관계는 인정하고 있고, 관련 증거도 관련자 진술 및 휴대폰 압수 등을 통해 상당부분 수집되어 현 상태에서 객관적 사실 관련 증거를 인멸할 우려가 있다고 보기 어렵다"고 설명했다.