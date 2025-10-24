경주로 몰리는 시선... 관세협상 타결될까, 트럼프-김정은 만날까

큰사진보기 ▲한미 정상회담에서 악수하는 이재명 대통령과 트럼프 미국 대통령이재명 대통령이 지난 8월 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 열린 한미정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[기사 보강: 25일 오후 1시 5분]

세계의 이목이 경주로 쏠리고 있다.패권을 다투고 있는 초강대국 미국과 중국의 정상이 만나고, 우리 대통령도 미, 중, 일 정상들과 연달아 정상회담을 갖고 격변하는 국제 정세속에서 한국의 지속가능한 생존전략을 모색한다.이재명 대통령은 오는 29일 도널드 트럼프 미국 대통령, 오는 11월 1일 시진핑 중국 국가수석과 각각 정상회담을 갖는다고 대통령실은 밝혔다.위성락 대통령실 안보실장은 이날 기자 브리핑에서 이같이 말하고, 양 정상 모두 국빈방문으로 방한한다고 밝혔다.위 실장은 그러면서 "이번 주말 아세안 관련 정상회의를 시작으로 경주 APEC 정상회의로 이어지는 다자 정상회의의 슈퍼위크가 펼쳐진다"고 말했다.위 실장에 따르면, 먼저 이 대통령은 아세안 정상회의 참석을 위해 오는 26일(일요일)부터 1박 2일 일정으로 말레이시아 쿠알라룸푸르를 방문한다.도착 첫날인 26일에는 현지 동포들과 만찬 간담회를 갖고, 둘째 날인 27일은 첫 일정으로 캄보디아 훈 마네 총리와 정상회담을 연다. 전략적 동반자 관계 발전 방안을 논의하고 최근 양국간 큰 문제가 되고 있는 온라인 스캠 범죄 대응 공조 등 양국 간 현안에 대해서 협의한다.이날 오전 한-아세안 정상회의에서는 한-아세안 포괄적 전략적 동반자 관계 발전을 위한 청사진을 제시하고, 이어지는 아세안+3 정상회의에서는 아세안과 한중일 간 협력 강화를 표명할 예정이다.이 대통령은 같은 날 오후 올해 의장국인 말레이시아 안와르 이브라힘 총리와 정상회담을 갖고 무역 투자, 인프라, 방산 등 실질 협력 강화 방안을 논의한 다음 경주 APEC 정상회의 준비를 위해 27일 오후에 귀국길에 오른다.이 대통령은 귀국하자마자 경주로 내려가 29일 오전 APEC CEO 서밋 개막식에 특별 연사로 참여하면서 APEC 일정을 시작한다.이번 회의는 지난 2005년(부산)에 이어 20년만에 두번째로 한국에서 개최되는 APEC 정상회의다.오후에는 국빈 방문하는 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 연다. 백악관 대변인은 지난 23일 "트럼프 대통령이 수요일(29일) 아침 부산으로 이동, 대한민국 대통령과 양자 회담을 가진 뒤 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 오찬에서 기조연설을 하고 같은 날 저녁 정상들의 실무만찬에 참석한다"고 말했지만, 회담 장소는 부산이 아닌 경주가 될 것으로 보인다.전날 CNN 인터뷰에서 이 대통령은 "시간이 더 걸릴 것"이라고 말했지만, 이번 회담을 계기로 과연 한미 관세협상이 타결될 것인가도 주요 관전 포인트다.위 실장은 한미·한중정상회담이 열리는 장소에 대해 "구체적으로 말하기는 어렵다"면서도 "행사 진행을 위한 여러 행사장, 경주 안에 있는 여러 부속건물 중 한 군데에서 하게 될 것"이라고 말했다. 또 "박물관 등 여러 시설을 활용할 수도 있다"고 덧붙였다.트럼프 대통령은 29일 한미정상회담 및 APEC 일정을 소화하고, 다음날인 30일 시진핑 중국 주석과 회담한 뒤 바로 워싱턴DC로 출발할 예정이다. 이로써 트럼프 대통령은 1박 2일간 한국에 머물지만 APEC 본회의에는 참석하지 않고 귀국하는 것이다.위 실장은 트럼프 대통령 방한 중 김정은 위원장과 북미정상회담이 열릴 가능성에 대해서는 "북미간 어떤 움직임이 있는지는 우리도 관심을 갖고 파악하려고 하는데 아직까지 알고 있는 새로운 게 없다"고 말했다.전날 이 대통령은 미 CNN 방송과 인터뷰에서 "가능성이 크지 않지만, (양 정상이) 만날 수 있다면 전적으로 환영하고 적극적으로 지원할 생각"이라고 답한 바 있다.이 대통령은 이어 30일 마크 카니 캐나다 총리 등 여러 국가 정상과 양자 회담을 갖는다. APEC 정상회의 본회의는 31일 오전 시작된다.무역과 투자 증진을 위한 협력을 논의하는 1세션에서는 21개 회원 경제체 이외에도 UAE 칼리드 아부다비 왕세자와 게오르기에바 IMF 총재가 참석할 예정이다. 이 대통령은 1세션 직후 APEC 기업자문위원회, ABAC과의 대화 겸 오찬에 참석한다.다음 날인 11월 1일 오전 AI 발전, 인구 구조 변화 등을 논의하는 2세션이 종료된 다음 이 대통령이 시 주석에게 APEC 의장직을 인계함으로써 올해 APEC 정상회의는 마무리된다.한편, 이 대통령은 이날 오후 한중정상회담을 포함 시 주석의 국빈 방문에 따른 여러 일정을 경주에서 소화한다.위 실장은 시 주석과도 실무만찬을 준비중이라고 말했다. 시 주석은 본행사가 끝난 뒤에도 서울로 올라와 잔여 일정에 참석할 것으로 보인다.다카이치 사나에 신임 일본 총리와의 정상회담에 대해서는 "날짜는 아직 정해지지 않았지만, 실무선에서 날짜가 좁혀지고 있다"고 말다.위 실장은 이번 APEC 정상회의의 성과에 대해 "미국과는 역대 최단기간 내에 정상 간 상호 방문을 완성하고, 11년 만에 중국 정상의 국빈 방문으로 한중 관계를 복원하는 기반을 마련하는 한편 신임 일본 총리와의 조기 대면 교류로 긍정적인 한일관계 흐름이 유지될 수 있는 동력을 확보할 것"이라고 밝혔다.