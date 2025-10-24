조현준 효성그룹 회장 "글로벌 수요 대응 위해선 생산능력 확보 필수"

큰사진보기 ▲효성중공업 미국 테네시 멤피스 초고압변압기 공장 전경 ⓒ 효성 제공 관련사진보기

효성중공업이 국내외 생산거점 가동률 역대 최고 수준을 기록하며 '글로벌 전력기기 시장'에서 존재감을 강화하고 있다. 최근 AI 및 데이터센터의 급속한 확산으로 전력기기 수요가 폭증하면서 고객사들의 발주가 잇따르고 있는 가운데, 효성중공업은 'K-전력'의 핵심 기업으로 자리매김하기 위해 발 빠른 대응과 전략적 투자에 나서고 있다.조현준 효성그룹 회장은 일찌감치 전력기기 사업을 그룹의 차세대 성장동력으로 지목하며 '글로벌 시장에서의 핵심 공급사 도약'을 중점 과제로 제시해왔다. 조 회장은 "AI가 산업과 생활 전반에 파고들며 전력 인프라의 중요성이 한층 강화되고 있다"며 "글로벌 수요 확대에 대응하기 위해서는 생산능력 확보가 필수적"이라고 강조했다.현재 효성중공업은 미국 테네시주 멤피스 공장을 중심으로 현지 생산체제를 구축하며 북미 전력 수요에 적극 대응하고 있다. 2020년 인수한 멤피스 공장에 현재까지 총 1억5000만 달러(한화 약 2071억 원)를 투자했으며 4900만 달러를 추가 투입해 2026년까지 시험 및 생산 설비를 증설한다는 계획이다. 증설이 완료되면 생산능력은 기존 대비 2배로 확대된다.멤피스 공장은 미국 내에서 최대 765kV급 초고압변압기를 제조할 수 있는 유일한 시설로, AI 데이터센터 등 대형 수요처에 대한 대응 역량이 강점이다. 효성중공업은 미국 송전망에 설치된 765kV 초고압변압기의 절반 가까이를 공급했으며, 2010년대 초부터 765kV 초고압변압기 시장점유율 1위를 유지하고 있다. 최근에는 미국 최대 송전망 운영사와 초고압변압기, 리액터, 차단기 등 토털 전력 솔루션을 공급하는 대규모 계약도 체결했다.전 세계 8000개 이상의 데이터센터 중 약 40%가 미국에 집중돼 있으며, 안정적인 운영을 위해서는 대량의 전력기기 확보가 필수다. 효성중공업은 765kV 초고압 송전에 필요한 전력기기를 토털 솔루션 형태로 제공할 수 있는 국내 유일 기업으로, 향후 수요 확대가 지속될 것으로 전망된다.한편 효성중공업은 변압기에 이어 초고압차단기 생산설비 증설에도 박차를 가하고 있다. 인도 푸네 공장 증설을 통해 현지 전력 수요 증가에 대응하며 민간 및 공공 프로젝트 전반에서 수요가 급증하는 초고압차단기 분야에서 우위를 강화할 계획이다.효성 측 관계자는 "경남 창원에는 수출용 초고압차단기 전용 생산공장을 신축하고 관련 설비를 증설하기 위해 총 1000억 원을 투자한다. 신축 공장은 420kV, 550kV, 800kV급 초고압차단기를 생산하며 미국, 유럽, 중동 등 글로벌 시장에 공급될 예정"이라며 "2026년 상반기 완공을 목표로 하며 증설이 완료되면 생산능력은 기존 대비 약 1.5배 확대된다"고 밝혔다.