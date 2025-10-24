양부남 "조희대 탄핵" 주장에 민주당 "지도부 공식 견해 아냐"

▲양부남 더불어민주당 의원이 23일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시에 대한 국정감사에서 한강 수상 버스와 관련해 오세훈 서울시장에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기