양부남 "조희대 탄핵" 주장에 민주당 "지도부 공식 견해 아냐"

양부남 더불어민주당 의원이 조희대 대법원장을 탄핵해야 한다고 공개적으로 주장했다. 조 대법원장에 대한 탄핵 요구가 당내에서 처음으로 나온 것인데, 민주당은 양 의원의 이러한 주장이 "개인 견해"라며 당 지도부 공식 의견이 아니라고 즉각 선을 그었다.
양부남 민주당 의원은 24일 오전 유튜브 방송 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>에 출연해 "조희대부터 탄핵하고 수사해야 한다. 사법부 싹을 잘라야 한다"라며 "사법부가 조희대를 중심으로 내부에서 '우리가 사법부 쿠데타 한번 일으키자' 회의를 했는지도 모른다"라고 주장했다.
양 의원의 이러한 발언은 이재명 대통령 당선 이후 중지된 재판 재개 가능성과 관련해 대화하는 과정에서 나왔다. 양 의원은 '판사가 재판을 재개한다고 하면 현재 막을 수단이 없지 않냐'라는 진행자의 물음에 "막을 방법이 없기 때문에 막을 수 있는, 소추를 명문화했던 법을 빨리 통과해야 한다"라며 "현재 우리가 사법개혁을 하고 있는 재판소원 제도 등 빨리 헌법재판소법을 바꿔야 한다"라고 말했다.
이날 양 의원과 함께 방송에 출연한 이건태 민주당 의원은 앞서 이 대통령 공직선거법 위반 사건 재판이 임기 중 진행될 수 있다고 주장한 서울고등법원장의 발언과 관련해 "이미 재판부가 결정했고 존중한다고 발언하면 되는데 '이론적으로 가능하다'고 불씨를 지펴놨다"라며 "만약 어느 판사가 총대를 메고 극우적인 재판을 시작한다면 당장 탄핵해야 한다. 재판을 재개하고 결정하는 순간 탄핵해야 한다"라고 말했다(관련 기사: 서울고등법원장 "이 대통령 재판 진행, 이론적으로 가능"
다만 민주당은 조 대법원장 탄핵 주장에 거듭 선을 그었다. 박수현 민주당 수석대변인은 앞서 조국혁신당이 공개한 조 대법원장 탄핵소추안과 관련해 "국정조사가 됐든 탄핵이 됐든 한 걸음 더 나아가는 조치들에 대해선 아직 실행을 고려하고 있지 않다"라며 "현재 시점에서 탄핵이라는 조국혁신당의 카드까진 고려하고 있지 않다"라고 답했다.
박 수석대변인은 이날 당 최고위원회의 이후 기자들과 만나서도 양 의원의 발언과 관련해 "탄핵 관련 당 지도부의 공식 견해가 아니라 양 의원의 개인 견해"라고 말했다. 또 "당 소속 의원의 개인적 의견은 다양하게 열려 있다"라며 "관련 특위와 상임위의 다양한 의견들도 당 지도부는 폭넓게 듣고 수용하면서 의견을 조율하는 절차를 진행해 왔다"라고 덧붙였다.