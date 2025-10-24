메뉴 건너뛰기

안양시, 올해 친환경 전기버스 21대 추가 보급

사회

인천경기

25.10.24 10:51최종 업데이트 25.10.24 10:51

5년 동안 277대 도입...최대호 시장 "친환경 교통수단 확대 위해 최선 다할 것"

전기버스
전기버스 ⓒ 안양시

경기도 안양시에 올해 전기버스 21대가 추가 보급된다.

24일 안양시는 친환경 교통수단 확산과 대기환경 개선을 위해 올해 전기버스를 추가로 보급한다고 밝혔다.

안양시는 기후에너지환경부(환경부)에 올해 전기버스 보급을 위해 120대 규모의 예산을 신청했으나, 11대분의 국비 7억7000만원이 확정된 바 있다. 최근 환경부로부터 전기버스 21대분의 국비인 14억7000만원을 추가로 배정받았다.

AD
안양시는 21대 추가 보급 차량을 포함해 지난 2020년부터 5년간 국비와 시비 300억 원을 투입해 전기버스 277대를 도입했다. 전기버스는 기존 경유 버스보다 오염물질 발생이 적은 무공해 차량으로, 대기환경 개선과 온실가스 감축 효과가 크다는 게 안양시 설명이다. 안양시는 관내 전체 버스 가운데 친환경(전기・CNG) 버스의 보급률을 올해 80%까지 끌어올려 대중교통의 친환경 전환속도를 가속화 한다는 계획을 가지고 있다.

최대호 안양시장은 "앞으로도 친환경 교통수단 보급 확대를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

#안양시#전기버스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

댓글
이민선 (doule10)

궁금한 게 많아 '기자' 합니다.

안양시, 배출가스 5등급 경유차 매연 저감 장치 등 지원

