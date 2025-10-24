국민연금 10% 이상 투자한 기업 37곳을 봤더니...

큰사진보기 ▲남인순 더불어민주당 의원이 24일 국회 보건복지위원회의 국민연금공단 국정감사에서 질의하고 있다. ⓒ 국회방송 화면 갈무리 관련사진보기

국민연금이 보유한 주식지분율이 10% 이상인 종목은 모두 37개 기업으로 파악됐다. 이중에 지분율 13%를 넘어선 곳은 이수페타시스, 한솔케미칼, 에이치디씨현대산업개발 등 8개 기업이었다. 이는 지난해 말 3개 종목(코스맥스, 삼성증권, 키움증권)보다 5개 늘어난 것이다.24일 국회 보건복지위원회 소속 남인순 더불어민주당 의원이 국민연금공단에서 제출받은 '주식지분율 10% 이상 종목 및 지분율 추이' 자료에 따르면 올해 3월 기준으로 지분율이 가장 높은 기업은 이수페타시스(13.86%)로 지난해 말 12.91%에서 0.95%p 증가했다.다음으로 한솔캐미칼이 13.64%로 지난해보다 3.63%p 늘었으며, 에이치디씨현대산업개발 13.58%, 삼성증권 13.5%, 한국콜마 13.48%, 대상 13.44%, 코스맥스 13.36%, 키움증권 13.14% 등의 순으로 나타났다. 이는 공단 내부 규정상 6개월 전 분기별 자료를 기준으로 공개된 수치다.지분율 12%대 종목은 9개 기업이었다. ▲효성중공업 12.83% ▲씨제이(CJ) 12.72% ▲이마트 12.71% ▲엘에스(LS) 12.67% ▲케이씨씨 12.49% ▲에이치디현대인프라코어 12.28% ▲코스메카코리아 12.18% ▲에이치엘(HL)만도 12.14% ▲한국투자금융지주 12.12% 등이었다.11%대 지분율 기업은 7곳으로 ▲현대백화점 11.76% ▲씨제이(CJ)제일제당 11.69% ▲디엘이앤씨 11.68% ▲세아제강지주 11.48% ▲신세계 11.39% ▲금호석유화학 11.11% ▲씨제이대한통운 11.09% 등으로 파악됐다.지분율 10%대 기업은 13곳이었다. ▲대웅제약 10.93% ▲농심 10.89% ▲디엘(DL) 10.69% ▲에이치디현대미포 10.68% ▲제일기획 10.68% ▲에스비에스(SBS) 10.67% ▲오리온 10.67% ▲삼성전기주 10.62% ▲한화엔진 10.6% ▲영원무역 10.4% ▲에스티엑스(STX)엔진 10.28% ▲한미약품 10.2% ▲한세실업 10.16% 등으로 파악됐다.국민연금기금의 주식투자 운용규모는 2020년 369조 4000억 원(국내 176조 7000억 원)에서 올해 6월 현재 635조 6000억 원(국내 189조 1000억 원)으로 증가했다. 하지만 전체 주식투자 대비 국내주식투자 비중이 2020년 21.2%에서 지난해 11.5%까지 감소했다가 올해 6월 14.9%%로 다시 늘어났다.남인순 의원은 "국내주식투자 비중은 해외주식투자 비중(올해 6월 35.2%)의 절반 수준에도 미치지 못하고 있다"면서 "국민연금은 가장 핵심적인 공적 노후소득보장제도로 기금운용 수익률을 높이기 위해 해외투자를 확대해 왔지만, 국내 주식시장 저평가를 해소하고 증시를 활성화해야 한다"고 주문했다.이어 "'주가지수 5000시대'를 달성하기 위해 국내주식투자 비중을 더 확대하는 한편, 기업의 지배구조 개선과 주주가치를 높이는데 도움이 될 수 있도록 일정한 역할을 해야 한다"고 강조했다.