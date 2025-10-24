이 대통령 국정지지율 56%, 약 한달 만에 반등

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 용산 대통령실에서 마약, 스캠, 사이버 도박 등 국제적 불법 조직에 의한 초국가범죄 민생침해 사건 관련 긴급 대책회의를 주재하고 있다. 2025.10.24 [대통령실 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 24일 한국갤럽 10월 4주차 조사에서 56%로 집계됐다. 전주 조사 대비 2%p 상승한 결과로 한국갤럽 조사기준 9월 3주차(60%→55%→54%) 이후 이어졌던 하락세를 끊고 반등했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 2%p 내린 33%로 나타났다.한국갤럽은 지난 21~23일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 8163명, 응답률 12.3%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물었다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).대구/경북(9%p↓, 42%→33% 부정평가 48%)과 18·19세 포함 20대(9%p↓, 45%→34%, 부정평가 46%)를 제외한 대부분 지역·연령별 응답층에서 긍정평가가 부정평가를 앞섰다.지역별로는 서울(7%p↑, 48%→55%, 부정평가 34%)과 대전/세종/충청(6%p↑, 55%→61%, 부정평가 29%)의 상승이 비교적 컸다. 인천/경기(3%p↑, 56%→59%, 부정평가 32%)과 광주/전라(2%p↑, 78%→80%, 부정평가 12%)의 긍정평가는 전주 대비 2~3%p 올랐다. 부산/울산/경남(3%p↓, 53%→50%, 부정평가 38%)의 긍정평가는 전주 조사 대비 하락했지만 부정평가보단 앞섰다.연령별로는 50대(10%p↑, 64%→74%, 부정평가 21%)와 70대 이상(9%p↑, 40%→49%, 부정평가 33%)에서 전주 대비 긍정률이 대폭 상승했다. 그외 30대(-, 49%→49%, 부정평가 40%)와 40대(1%p↑, 74%→75%, 부정평가 20%), 60대(-, 50%→50%, 부정평가 40%)의 긍정평가는 전주와 같거나 소폭 올랐다.국민의힘 지지층(n=253)과 이념성향 보수층(n=293)의 긍정평가는 서로 다른 곡선을 그렸다. 국민의힘 지지층의 긍정평가는 전주 대비 2%p 오른 14%(부정평가 75%)로 나타났다. 반면 보수층의 긍정평가는 전주 대비 2%p 내린 30%(부정평가 60%)로 조사됐다.이념성향 중도층(n=343)과 진보층(n=254)의 긍정평가는 상승했다. 중도층의 긍정평가는 전주 대비 6%p 오른 59%(부정평가 29%), 진보층의 긍정평가는 전주 대비 3%p 오른 89%(부정평가 8%)로 집계됐다.전주 조사와 비교할 때 국정수행 부정평가 사유가 일부 바뀌었다. 부정평가자들이 자유응답으로 평가 이유를 답한 결과, '외교'(15%), '부동산 정책/대출 규제'(11%), '친중 정책/중국인 무비자 입국'(9%), '경제/민생'(8%) 순이었는데, '외교' 언급은 전주 대비 3%p 가량 비중이 감소하고 '부동산 정책/대출 규제' 언급은 전주 대비 6%p 가량 비중이 늘어났다.한편, 정당 지지도 조사 결과, 더불어민주당 지지도는 한달 만에 다시 40%대를 회복했다.한국갤럽이 현재 지지하는 정당을 물은 결과(당명 로테이션, 재질문 1회), 민주당 43%, 국민의힘 25%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 1% 순으로 나타났다.민주당 지지도는 전주 대비 4%p 오른 결과이고, 국민의힘 지지도는 전주 대비 변화가 없었다. 지지하는 정당이 없는 무당층은 전주 대비 3%p 줄어든 25%로 조사됐다.자세한 조사결과와 개요는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.