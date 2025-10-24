"규제 개선·인허가 단축, 울산시에 물어봐"...현장지원 책임관 구·군으로 확대

큰사진보기 ▲2023년 울산시가 에쓰오일 샤힌프로젝트 9조 2000억 원 투자유치를 성사시킨 후 울산시청 건물에 대형 현수막이 붙었다. ⓒ 박석철 관련사진보기

규제 개선과 인허가 단축 등 '기업에 대한 행정지원'과 '투자 유치' 의 선순환 구조를 정착시키고 있는 울산시가 "시의 기업현장지원 체계만으로는 투자기업 지원체계 확산에 한계가 있다"라며 구군으로 확대해 투자기업 현장지원 책임관 양성에 나섰다.앞서 울산시는 기업에 현장 중심의 밀착지원을 해 민선 8기 들어서만 투자유치 실적 32조7691억 원을 달성한 바 있다. 이에 울산시가 선도하고 있는 투자기업 현장지원 체계를 구군으로 확산시키고, 구군 인허가 담당자의 실무 역량을 강화한다는 취지다.울산시 관계자는 24일 "책임관 양성으로 타 지역과 차별화된 기업투자 인허가와 규제개선 지원을 제공해 기업에 실질적 도움을 줄 것"이라고 덧붙였다.이에 울산시는 24일 오전 9시 울산 남구 삼산동에 위피한 롯데호텔 울산 3층 샤롯데룸에서 현장 중심 인허가 지원 사례 공유와 기업 지원체계 강화를 위한 '투자기업 현장지원 책임관 양성 아카데미를 지난 6월 개최한 상반기 교육에 이어 하반기 교육을 진행했다.울산시와 구군 인허가 담당자 등 60여 명이 참석한한 교육에는 송연주 기업현장지원과장이 '울산시 기업현장지원 체계 및 주요 성과'에 대해 설명했다. 이어 현장 지원 경험이 풍부한 기업현장지원과 담당 팀장·주무관이 2년 여간 축적한 현장 중심 인허가 지원 및 규제 개선 사례를 공유하는 방식으로 진행됐다.이어진 시간(세션)에서는 에쓰-오일(S-OIL) 대외업무팀 오경환 부장이 기업 입장에서 인허가 지원 사례와 효과에 대해 발표하고 실제적으로 기업이 느끼는 기업현장지원 효과에 대해 들어보는 시간을 가졌다.이후 참가자들은 에쓰-오일(S-OIL) 울산공장을 견학하며 현장 중심 기업 이해도를 높이고 산업 현장의 애로사항 등을 눈으로 확인했다.울산시는 "이를 통해 기업 입장에서 현장 문제를 바라보는 관점 전환과 적극행정을 통한 현장지원 역량 강화라는 교육의 핵심 목표를 체득할 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.한편 울산시는 지난 2022년 9월 현대차 지원 전담팀을 시작으로 전국 최초 기업현장지원 전담 조직을 만들어 운영 중이다. 이 조직은 기업의 대규모 투자사업에 전담 공무원을 파견해 신규투자사업 자문(컨설팅), 애로사항 지원 및 각종 인허가 신속처리 등 1:1 현장지원으로 투자사업이 원활히 추진될 수 있도록 지원하고 있다.